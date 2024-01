Mazda w Polsce rozbiła bank, potężny wzrost sprzedaży

Mazda notuje w Polsce świetny wynik. Liczby najlepiej oddają sytuację. W 2023 roku kierowcy nad Wisłą kupili ponad 11 tys. samochodów z uskrzydlonym M w logo. To oznacza 52 proc. wzrostu r/r. Imponujący wynik wziął się z regularnej produkcji i terminowych dostaw. Koniem pociągowym biznesu są trzy modele SUV rodziny CX – stanowią ponad 64 proc. sprzedaży w Polsce.

Najpopularniejsza jest Mazda CX-5 – na drogi wyjechało 3088 szt. tego światowego bestsellera firmy z Hiroszimy. Drugą lokatę zajęła Mazda CX-30 – zarejestrowano 2116 szt. Mazda CX-60 z wynikiem 1929 egz. uzupełnia podium i właśnie ten 4,7-metrowy SUV pokazał, że japońska marka potrafi być groźnym przeciwnikiem.

Mazda CX-60 sensacją, Japoński silnik Diesla hitem

Okazuje się, że CX-60 głównie wabi do Mazdy osoby, które nigdy wcześniej nie użytkowały samochodu tej marki, albo takie auto pojawiło się w ich życiu dawno temu (ponad 60 proc. kupujących). Lwią część sprzedaży stanowią najbogatsze odmiany. Co oznacza, że duży SUV nie kanibalizował popytu innych modeli Mazdy i do tego poszerzył grono nowych odbiorców. A ta sztuka w segmencie premium jest szczególnie trudna – kierowcy niechętnie przesiadają się dotychczasowej marki na inną.

Obok stylistyki i jakości wykonania, jednym z głównych czynników przyciągających do Mazdy jest napęd CX-60. Najmocniejsza 2,5-litrowa hybryda plug-in (327 KM i 500 Nm) może też służyć jako samochód elektryczny. Z kolei 3,3-litrowy rzędowy sześciocylindrowy silnik Diesla o dwóch poziomach mocy (200 KM i 254 KM) zapewnia wysoką kulturę pracy, przyjemne osiągi, niskie spalanie i niemal 1200 km zasięgu.

Mazda CX-60 jako hybryda czy z silnikiem Diesla 3.3 Skyactiv-D?

W 2023 roku technologia hybrydowa plug-in i diesel konstrukcji Mazdy miały równy udział w sprzedaży japońskiego SUV-a. Teraz szala raczej przechyli się na korzyść tego drugiego. Szczególnie, że w segmencie premium ciężko o tak dużego diesla, a Volvo właśnie kończy przygodę z jednostkami wysokoprężnymi i przechodzi na elektryki. Stąd Mazda już zaciera ręce na widok jeszcze większej sprzedaży CX-60 z dieselm 3.3 Skyactiv-D.

Mazda w 2024 roku sypie premierami, oto cztery nowości

W 2024 rok Mazda wjeżdża na pełnych obrotach. Lista premier rozpisanych na kolejne miesiące obejmuje przynajmniej cztery nowości, które mają pomóc utrzymać sprzedaż na poziomie 10 tys. aut. To szczególnie ważny cel, ponieważ Polska dla Japończyków jest w piątce najważniejszych europejskich rynków.

Nowa Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV już w Polsce, silnik Wankla znów wiruje

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV debiutuje w salonach jako pierwsza. To wieki renesans silnika Wankla. Nowy SUV sprawia, że słynna jednostka z wirującym tłokiem po 12 latach przerwy wraca do masowej sprzedaży. W Polsce już 20 osób zamówiło ten samochód w ciemno. Niewtajemniczonym przypominamy, że pierwszym japońskim samochodem napędzanym dwurotorowym silnikiem Wankla była Mazda Cosmo Sport (Mazda 110S) wprowadzona na rynek 30 maja 1967 roku (trzy lata wcześniej pojawił się niemiecki NSU Spider). Firma z Hiroszimy od tamtego czasu wyprodukowała ponad 2 mln silników Wankla. Mazda RX-8 była ostatnim autem z tego typu jednostką – sportowy model z drzwiami otwieranymi pod wiatr zniknął z produkcji w czerwcu 2012 roku. Dziś po przeszło dekadzie nieobecności silnik Wankla dostał nową rolę. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV – nawet 680 km zasięgu

W 100 proc. elektryczna MX-30 dostępna od 2020 roku skrywa niewielki zestaw akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 35,5 kWh. Taki zasób energii po naładowaniu do pełna powinien wystarczyć na pokonanie ok. 200 km. Mało? Tu do akcji wjeżdża Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV – to szeregowa hybryda typu plug-in, a nowa jednostka z wirującym tłokiem pełni tu rolę pokładowej elektrowni. W ten sposób Japończycy zwiększą zasięg swojego EV do poziomu spalinowych odpowiedników segmentu C SUV. Producent zapowiada nawet 680 km jazdy bez przystanku na ładowanie.

Opracowany od podstaw nowy silnik Wankla o pojemności 830 cm³ i maksymalnej mocy 55 kW (74 KM) przy 4700 obr./min mieści się zgrabnie pod maską MX-30 obok generatora i silnika elektrycznego o dużej mocy. Ten kompaktowy, elektryczny zespół napędowy jest sparowany z akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 17,8 kWh. Nowy silnik rotorowy C8 czerpie benzynę z 50-litrowym zbiornika paliwa. W trybie czysto elektrycznym MX-30 z silnikiem Wankla zapewnia ok. 85 km zasięgu (100 km w cyklu miejskim).

Akumulator można naładować od 20 do 80 proc. w ciągu około 25 minut za pomocą szybkiej stacji ładowania o mocy powyżej 36 kW. W przypadku trójfazowego ładowania (prądem przemiennym) o mocy 11 kW w trybie normalnym akumulator można napełnić w około 50 minut. Ładowanie prądem przemiennym z dwóch faz o mocy 7,2 kW w trybie normalnym trwa około 1 godziny i 30 minut.

Mazda MX-30 R-EV z silnikiem Wankla, czyli jakie przyspieszenie i spalanie benzyny?

Mocniejszy 170-konny silnik elektryczny jest chłodzony cieczą i zapewnia lepsze osiągi niż 145-konna jednostka tradycyjnej MX-30 (chłodzona powietrzem). Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9,1 s, to o 0,6 szybciej. Prędkość maksymalną ograniczono do 140 km/h. Mazda deklaruje zużycie paliwa na poziomie 1 litra/100 km. Kiedy już wyczerpie się prąd z akumulatora, wówczas silnik Wankla w roli generatora prądu ma zużywać ok. 8 l benzyny 100 km.

Mazda 2 Hybrid 2024 wygląda inaczej - miejska hybryda wjeżdża do Polski

Mazda 2 Hybrid, czyli bliźniacza konstrukcja do Toyoty Yaris, w wersji na 2024 rok zyska więcej własnego stylu. Opracowanie nowych zderzaków i subtelnych dodatków okazuje się dobrym pomysłem. Różnice widać już na pierwszy rzut oka. Wszystko dla lepszego dopasowania do spójnej stylistycznie gamy Mazdy. W kabinie pojawiły się cyfrowe zegary i nowy system multimedialny z większym ekranem. Pod maską klasyczna hybryda o mocy 116 KM, której sercem jest 3-cylindrowy silnik benzynowy 1.5. Według danych producenta, spalanie wynosi 3,8 l/100 km, ale osiągnięcie niższego wyniku nie stanowi wyzwania. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 9,7 s.

Mazda 2 Hybrid z lepszym wyposażeniem w 2024 roku, cztery wersje do wyboru

Mazda 2 Hybrid 2024 będzie dostępna w czterech odmianach: Prime, Centre, Homura i Homura Plus. Wyposażenie bazowej wersji obejmuje system bezkluczykowy, Apple CarPlay i Android Auto i porty USB-C. Poziom wyżej dochodzą elektrycznie składane lusterka, 16-calowe alufelgi, lepsze nagłośnienie i przednie oraz tylne czujniki parkowania. Wariant Homura dokłada reflektory LED, 17-calowe alufelgi i dwustrefową klimatyzację. W topowej wersji Homura Plus ekran systemu multimedialnego jest większy (10,5 zamiast 9 cali), okno dachowe to także standard.

Mazda MX-5 2024 jest jeszcze lepsza. Zaskakuje nie tylko stylem i napędem

Wiosną pojawi się Mazda MX-5 po zmianach modelowych na 2024 r. Japoński roadster w nowej odsłonie patrzy na świat przez reflektory LED z funkcją świateł dziennych. Tylne lampy to także świeży projekt. Na pokładzie najnowsze multimedia z większym 8,8-calowycm ekranem dotykowym i armia systemów wspierających kierowcę. Już podstawowa wersja Prime-Line jest wyposażona w asystenta pasa ruchu, który pomaga utrzymać samochód pomiędzy wyznaczonymi liniami, system kontroli prędkości, asystenta hamowania oraz ulepszony układ rozpoznawania znaków drogowych połączony z fabryczną nawigacją. Fanów modelu z pewnością ucieszy nowy tryb jazdy układu Dynamic Stability Control (DSC)-Track, który daje kierowcy większą swobodę stosując kontrolę nadsterowności tylko w przypadku niebezpiecznego poślizgu, którego człowiek nie jest w stanie skorygować.

Nowa Mazda CX-80 wjeżdża do Polski, to największy SUV

Wreszcie największą bombą – także pod względem rozmiarów – będzie Mazda CX-80, czyli odpowiednik BMW X5. W nadwoziu o długości 4,9 m Japończycy wygospodarują trzy rzędy siedzeń oraz ogromny bagażnik. Nowy model będzie pozycjonowany w klasie premium i powstanie na platformie CX-60 – architektura stworzona z myślą o tylnonapędowych SUV-ach i większych sedanach pozwoli ustawić koła niemal na rogach karoserii, co jeszcze bardziej podkreśli arystokratyczne aspiracje japońskiego producenta.

Nowa Mazda CX-80 wiosną 2024 – hybryda i silnik Diesla pod maską

Nowa Mazda CX-80 wykorzysta też wszystkie rozwiązania napędowe z mniejszego modelu. A to oznacza hybrydę plug-in o mocy 327 KM lub wyższej i rzędowy, sześciocylindrowy silnik Diesla 3.3 Skyactiv-D idealny na dalekie wyprawy.

Nieoficjalnie udało się nam ustalić, że Mazda CX-80 w Polsce pojawi się wiosną 2024 roku. Niemal 5-metrowy SUV japońskiej marki może zadebiutować już na początku kwietnia podczas targów w Poznaniu.

Mazda najpopularniejszą marką premium, wprowadzi 13 nowych modeli

Tak rozbudowana gama ma na dobre wprowadzić Mazdę do segmentu premium. Japońska marka przewiduje, że już w 2030 roku jej europejska sprzedaż przekroczy poziom 200 tys. aut, z czego w Polsce będzie to 10 tys. samochodów rocznie (min. 2 proc. udział w rynku). Strategia uwzględnia także rozwój różnych napędów – spis inwestycji obejmuje silniki konwencjonalne, auta elektryczne, hybrydy tradycyjne i plug-in.

Nowa Mazda 6 jako samochód elektryczny?

Do 2027 roku pojawi się 5 nowych hybryd, 5 hybryd plug-in, 3 samochody elektryczne. Lata 2027-2030 to rozwój modeli na autorskiej i zupełnie nowej platformie EV-Skyactiv. Dzięki temu od 2030 roku wszystkie Mazdy będą dostępne także z napędem elektrycznym (70 proc. sprzedaży marki w Europie to EV).

W tym scenariuszu rysuje się… nowa Mazda 6 jako elektryczny sedan. Przedstawiciele japońskiej marki dociskani o szczegóły mówili o "nowej nadziei" i uśmiechali się tajemniczo.

