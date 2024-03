Mazda MX-30 R-EV i nowy silnik Wankla już w Polsce. Można testować nowego SUV-a

Mazda niedawno świętowała przekroczenie progu 2 mln wyprodukowanych silników Wankla. Niewtajemniczonym przypominamy, że pierwszym japońskim samochodem napędzanym dwurotorowym silnikiem Wankla była Mazda Cosmo Sport (Mazda 110S) wprowadzona na rynek 30 maja 1967 roku (trzy lata wcześniej pojawił się niemiecki NSU Spider).

Tego typu jednostka napędzała też sportową Mazdę RX-8 – sportowy model z drzwiami otwieranymi pod wiatr zniknął z produkcji w czerwcu 2012 roku. Po 12 latach nieobecności japońska konstrukcja dostała nową misję…

Mazda z silnikiem Wankla wraca do gry

W 32 salonach japońskiej marki oficjalnie debiutuje Mazda MX-30 R-EV. Można już zapisywać się na jazdy testowe.

– Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV to nowa propozycja, odpowiedź na potrzeby osób, które pragną jeździć wszechstronnym samochodem elektrycznym na co dzień, a jednocześnie w decyzji zakupowej przeszkadzają im obawy związane z ograniczonym zasięgiem, lub koniecznością planowania ładowania auta w przypadku dłuższych podróży – powiedział Piotr Nowak, dyrektor sprzedaży Mazda Motor Poland.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV – nawet 680 km zasięgu (WIDEO)

MX-30 R-EV to szeregowa hybryda typu plug-in, a nowy silnik Wankla pełni tu rolę pokładowej elektrowni. W ten sposób Japończycy zwiększą zasięg swojego EV do poziomu spalinowych odpowiedników segmentu C SUV. Producent zapowiada nawet 680 km jazdy bez przystanku na ładowanie. Dla porównania w 100 proc. elektryczna MX-30 dostępna od 2020 roku skrywa niewielki zestaw akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 35,5 kWh. Taki zasób energii po naładowaniu do pełna powinien wystarczyć na pokonanie ok. 200 km.

– W tym przypadku silnik Wankla nigdy nie będzie napędzał samochodu. MX-30 R-EV jest napędzana w 100 proc. silnikiem elektrycznym – powiedział dziennik.pl Szymon Sołtysik z Mazda Motor Poland. – Jednostka spalinowa wytworzy prąd by zwiększyć elektryczny zasięg. I jest to konstrukcja o tyle ciekawa, że potencjalnie silnik Wankla może zużywać różne paliwa. Tym sposobem jesteśmy przygotowani na trend szerokiego zastosowania biopaliw, paliw syntetycznych czy nawet wodoru albo gazu LPG. Tego typu hybryda, która jest jednocześnie bardzo czysta, może stać się napędem przyszłości, a nie jedynie technologią przejściową. W zależności od sukcesu tej technologii rozważymy czy nie zastosować jej w innych modelach naszej gamy – stwierdził przedstawiciel japońskiej marki.

Oto nowy silnik Wankla. Może spalać także gaz LPG czy wodór (WIDEO)

Silnik Wankla 13B Renesis stosowany w modelu RX-8 był jednostką dwurotorową o pojemności jednej komory 654 cm³. Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV w roli generatora energii wykorzystuje silnik jednorotorowy o pojemności 830 cm³. Tu kompaktowy rotor o promieniu 120 mm (krzywa trochoidalna ruchu rotora) i szerokości 76 mm, umożliwił współosiowe ustawienie i integrację tego silnika z napędem elektrycznym oraz generatorem. W efekcie powstaje zespół o szerokości mniejszej niż 840 mm, który można zamontować do tego samego nadwozia, co 100-proc. elektryczna MX-30. Dzięki aluminium w bocznej obudowie silnika zamiast żelaza (używanego w konstrukcji silnika Renesis) w nowej jednostce udało się również zmniejszyć masę silnika o ponad 15 kg.

Opracowany od podstaw nowy silnik Wankla o pojemności 830 cm³ i maksymalnej mocy 55 kW (74 KM) przy 4700 obr./min mieści się zgrabnie pod maską MX-30 obok generatora i silnika elektrycznego o dużej mocy. Ten kompaktowy, elektryczny zespół napędowy jest sparowany z akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 17,8 kWh. Nowy silnik rotorowy C8 czerpie benzynę z 50-litrowym zbiornika paliwa. W trybie czysto elektrycznym MX-30 z silnikiem Wankla zapewnia ok. 85 km zasięgu (100 km w cyklu miejskim).

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV i czas ładowania akumulatora

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV może być ładowana z jednofazowych, dwufazowych i trójfazowych źródeł energii (prądem przemiennym) oraz systemów szybkiego ładowania (prądem stałym). Ponadto można ją podłączyć do stacji z wtyczkami Type 2 i CCS.

Akumulator można naładować od 20 do 80 proc. w ciągu około 25 minut za pomocą szybkiej stacji ładowania o mocy powyżej 36 kW. W przypadku trójfazowego ładowania (prądem przemiennym) o mocy 11 kW w trybie normalnym akumulator można napełnić w około 50 minut. Ładowanie prądem przemiennym z dwóch faz o mocy 7,2 kW w trybie normalnym trwa około 1 godziny i 30 minut.

Mazda MX-30 R-EV z silnikiem Wankla, czyli jakie przyspieszenie i spalanie benzyny?

Mocniejszy 170-konny silnik elektryczny jest chłodzony cieczą i zapewnia lepsze osiągi niż 145-konna jednostka tradycyjnej MX-30 (chłodzona powietrzem). Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9,1 s, to o 0,6 szybciej. Prędkość maksymalną ograniczono do 140 km/h. Mazda deklaruje zużycie paliwa na poziomie 1 litra/100 km. Kiedy już wyczerpie się prąd z akumulatora, wówczas silnik Wankla w roli generatora prądu ma zużywać ok. 8 l benzyny 100 km.

Mazda MX-30 R-EV z silnikiem Wankla - cena, wyposażenie i ubepzieczenie ze 1 zł

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV w bogato wyposażonej wersji Prime-Line kosztuje od 161 100 zł, czyli identycznie, jak w porównywalnie wyposażonej Maździe MX-30 z napędem czysto elektrycznym. Standard MX-30 R-EV obejmuje m.in. reflektory LED, adaptacyjny tempomat, system nawigacji satelitarnej czy aluminiowe felgi o średnicy 18 cali. Elektryczna Mazda MX-30 R-EV w Polsce będzie traktowana jako hybryda plug-in. Stąd ceny tego modelu nie pomniejszy dofinasowanie z programu "Mój elektryk".

Za to debiutowi Mazdy MX-30 R-EV w salonach towarzyszy specjalna oferta. Przy zamówieniu na ten model japońska marka do 31 marca oferuje pełne ubezpieczenie samochodu za złotówkę. Na jazdy testowe można umawiać się telefonicznie lub przez formularz internetowy.

Prime-line Exclusive-line Makoto Edition R e-SKYACTIV 145 KM AT (100 proc. elektryczna) 161 100 165 100 172 100 — e-SKYACTIV R-EV 170 KM AT z silnikiem Wankla 161 100 165 100 174 600 192 500 Opcje Pakiet Premium — — 6000 ● Szyberdach (wymaga zamówienia pakietu Premium) — — 3500 ● Lakiery nadwozia Lakier metalizowany 2800 2800 2800 — Lakier metalizowany Premium 3500 3500 3500 — Lakier metalizowany Multitone — — 6900 ● Lakier metalizowany Premium Multitone — — 8900 — Dostępne kolory ARCTIC WHITE 0 0 0 — CERAMIC WHITE 2800 2800 2800 — JET BLACK 2800 2800 2800 — POLYMETAL GREY 2800 2800 2800 — MACHINE GREY 3500 3500 3500 — CERAMIC WHITE MULTITONE — — 6900 — JET BLACK - SILVER MULTITONE — — 6 900 — ZIRCON SAND MULTITONE — — 6 900 — MAROON ROUGE MULTITONE — — — ● SOUL RED CRYSTAL MULTITONE — — 8900 —

