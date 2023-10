Mazda 3 hatchback i Mazda CX-30 2024 w nowej odsłonie Nagisa

Mazda zafundowała swoim hitom szczepionkę z eliksiru młodości i cyfrowych nowinek. Tym razem Japończycy skupili się stylistyce oraz rozwinięciu systemów informacyjno-rozrywkowych. Tak powstała nowa edycja specjalna o nazwie Nagisa. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Pod względem designu auta ustrzegły się rewolucji. Aktualny język stylistyczny japońskiej marki, który pozwala jej autom błyszczeć na ulicy, ciągle pozostaje atrakcyjny. Mazda 3 i CX-30 to duet, którywygląda świeżo, a teraz urodę obu aut podkreśla lakier Zircon Sand.

Mazda sięga po styl retro, detale robią różnicę. Jak zmieniły się japońskie auta?

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jednolity kolor w oldschoolowym stylu ze świata aut sportowych. Jednak wystarczy przyjrzeć się uważniej i metaliczne drobinki stają się widoczne. Magię nowego lakieru najlepiej widać w słońcu. Oprócz czarnych felg i lusterek bocznych, wersja Nagisa wyróżnia się także czarnym skrzydłem Mazdy.

Mazda 3 2024 i Mazda CX-30 z nowym wnętrzem w stylu Nagisa

Zmiany wlały się także do wnętrza. Mazda 3 i CX-30 w wersji Nagisa to klimaty retro. Dominującym kolorem tapicerki foteli ze skóry syntetycznej jest terakota (nazwa nawiązuje do spalonej słońcem ziemi; po włosku terra motta). Szlachetności dodaje czarny zamsz w środkowej części siedzeń oraz na desce rozdzielczej. Kratki nawiewu i klamki są matowo szare.

Mazda 3 i CX-30 - większy ekran i szybsze oprogramowanie

Mazda 3 w nowej odsłonie obejmuje kierowcę kokpitem z większym ekranem o przekątnej 10,25 cala z funkcją dzielonego widoku. Tym samym śladem jedzie Mazda CX-30 . Jednocześnie stacja multimedialna w obu autach zyskała szybsze oprogramowanie – teraz reakcja na polecenia jest bardziej płynna. W miejscu portów USB typu A są wejścia typu C. Zmienił się rozkład elementów sterujących ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją – regulacja temperatury czy siły nawiewu stała się bardziej intuicyjna.

Wskazówki nawigacji z telefonu dzięki integracji Apple CarPlay i Android Auto wreszcie mogą być prezentowane na wyświetlaczu head-up (na szybie). Co ważne, bezprzewodowe łączenie obu platform smartfonowych to obecnie standard wyposażenia. Oba modele zyskały ładowarkę indukcyjną.

Mazda 3 i CX-30 z nową nawigacją łatwiejsza w obsłudze

Nowym dodatkiem w pokładowej nawigacji jest czujnik żyroskopowy 3D o poprawionej interpretacji danych, dzięki któremu system dokładnie oblicza pozycję pojazdu nawet na obszarach o słabym odbiorze sygnału GPS. Poprzez Apple CarPlay i Android Auto takie dokładne informacje o pozycji można również wykorzystać w aplikacjach nawigacyjnych na smartfony. Ponadto podniesiono jakość i prędkość pobierania map 3D, czego efektem jest ich lepsza czytelność i dokładniejsze przedstawienie otoczenia. Z kolei nowa funkcja One Box Search umożliwia wyszukiwanie celów poprzez słowa klucze – tak, jak w zwyczajnych wyszukiwarkach internetowych. Ta funkcja podpowiada prawidłowe cele po wprowadzeniu mniejszej liczby liter i uczy się, zachowując w pamięci cele wybierane wcześniej.

Mazda podnosi też poprzeczkę jeśli chodzi o nagłośnienie. W narożnikach pojawiły się głośniki niskotonowe. Z kolei głośniki wysokotonowe umieszczono po lewej i prawej stronie kabiny, a te, które znajdują się na drzwiach, zamontowane są w górnej części boczków drzwiowych.

Mazda 3 i Mazda CX-30 2024 odporne na cyberataki, więcej systemów bezpieczeństwa w wyposażeniu

Mazda 3 i Mazda CX-30 stały się bardziej odporna na cyberataki. Nowe zabezpieczenia chronią przed włamaniem i przejęciem kontroli nad samochodem. Elektroniczna tarcza zapobiega też namierzeniu i śledzeniu. Tego typu funkcje ma już Mazda CX-60, a kolejne auta homologowane na rynek europejski również będą musiały otrzymać podobne rozwiązania (wymóg dotyczy również innych producentów).

Mazda poszerzyła także spis systemów wspomagających człowieka. Auta zyskały ostrzeżenie o wykryciu rozproszenia koncentracji kierowcy czy ulepszone autonomiczne hamowanie awaryjne podczas jazdy nocą. Do tego bardziej dokładny układ kontroli prędkości oraz ulepszenia kontroli prędkości i dystansu wobec innych uczestników ruchu w systemie.

Mazda 3 oraz CX-30 i trzy silniki, nowa wersja jednostki 2.0 e-Skyactiv G/122 KM

Silniki? Mazda trzyma się tradycji i stawia na szlachetną siłę z pojemności ze szczyptą innowacji. Wielu może ucieszyć nowa wersja podstawowej wolnossącej jednostki benzynowej 2.0 e-Skyactiv G o mocy 122 KM. Mocniejsza odmiana tej konstrukcji daje kierowcy 150 KM.

Ile benzyny spala silnik 2.0 e-Skyactiv G/122 KM?

Oba silniki wspomaga instalacja miękkiej hybrydy działająca pod napięciem 24V. Do tego jest system dezaktywacji dwóch z czterech cylindrów, który zaczyna działać przy małych obciążeniach, np. podczas jazdy ze stałą prędkością na niskich obrotach. Wtedy też oszczędza paliwo i redukuje emisję CO2. Rozwiązanie pracuje niezauważalnie. O jego aktywności kierowca dowiaduje się dopiero z wyświetlacza, który pokazuje aktualny stan zmyślnego układu. W przypadku Mazdy 3 producent zapowiada zużycie benzyny na poziomie 5,3-6,2 l na 100 km (CX-30: 5,9-6,9 l na 100 km). Zamiast sześciobiegowej skrzyni manualnej można zażyczyć przekładnię automatyczną Skyactiv-Drive.

Silnik 2.0 e-Skyactiv X to benzyno-diesel

Na szczycie gamy stoi silnik 2.0 e-Skyactiv X o mocy 186 KM (240 Nm przy 4000 obr./min), który skupia w jednej konstrukcji zalety jednostki benzynowej i diesla. Stąd też przydomek "benzyno-diesel". Benzynowe serce jest też obudowane układem miękkiej hybrydy. Wszystko po to, by na jednej kropli benzyny pojechać jak najdalej.

Nowa Mazda 3 Nagisa i CX-30 Nagisa w Polsce, jakie ceny?

Mazda 3 Nagisa z silnikiem 2.0 e-Skyactiv G/122 KM kosztuje od 123 900 zł. Z kolei Mazda CX-30 Nagisa z tą samą jednostką napędową to wydatek od 137 500 zł.