Mazda ogłosiła, że właśnie zakończyła europejskie wdrażanie nowej 6-letniej gwarancji na samochody (do limitu przebiegu 150 tys. km - w zależności od tego, co nastąpi pierwsze). Rozszerzona gwarancja dotyczy wszystkich podzespołów samochodu objętych do tej pory 3-letnią gwarancją z limitem do 100 tys. km.

Japońska marka udziela nowej gwarancji na każdy model. Ochronę przez 6 lat dostaje m.in. Mazda 2 Hybrid, kompaktowa Mazdę 3, CX-30, CX-5, MX-30, MX-5, Mazda 6 i najnowszą Mazda CX-60.

Mazda daje 6 lat gwarancji na każdy swój samochód

Mazda podkreśla, że 6-letnia gwarancja na nowy samochód obejmuje wszystkie wady materiałowe oraz produkcyjne i pokrywa koszt naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów. Gwarancją nie są objęte jedynie części podlegające zużyciu.

Używana Mazda także z gwarancją

Podobnie jak inne gwarancje producenta, 6-letnia gwarancja Mazdy na nowy samochód jest bezpłatna. Przy odsprzedaży pojazdu w okresie gwarancyjnym, ochrona będzie obowiązywała następnego właściciela przez pozostały okres gwarancji, lub w ramach limitu przebiegu. To oznacza, że na rynku wtórnym będzie można kupić używaną Mazdę na gwarancji.

Mazda i 6 lat gwarancji to większa wartość auta przy sprzedaży

– Kierowcy Mazdy w całej Europie korzystają teraz z najbardziej wszechstronnego pakietu gwarancyjnego na nowy samochód w branż – ocenił Martijn ten Brink, prezes i dyrektor generalny Mazda Motor Europe. – Ten rozbudowany pakiet nie tylko zapewnia naszym klientom spokój ducha przez okres do 6 lat lub 150 tys. km, ale także zwiększa wartość rezydualną pojazdu przy jego odsprzedaży w tym okresie – zaznaczył.

Mazda: Gwarancja na 6 lat to nie wszystko

Gwarancje Mazdy na nowe samochody jest uzupełnione 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia oraz 3-letnią gwarancją na lakier i korozję powierzchniową. W przypadku pojazdów elektrycznych z akumulatorem (BEV) i hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in (PHEV) firma udziela również 8-letniej gwarancji na akumulator wysokiego napięcia do przebiegu 160 tys. km.