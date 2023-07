Reklama

Mazda CX-60 trafiła do sprzedaży jesienią ubiegłego roku i trzeba przyznać, że bardzo dobrze została przyjęta przez klientów. To aktualnie flagowy SUV marki i taką rolę będzie pełnić przynajmniej do zaplanowanego za kilka miesięcy debiutu jeszcze większego CX-80. Obydwa wykorzystują tę samą platformę Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture i będą dzielić układy napędowe.

Od debiutu do końca czerwca tego roku złożono już 2237 zamówień na ten model. Obecnie do wyboru klienci mają trzy wersje silnikowe CX-60, w tym dwa diesle i hybrydę plug-in oraz cztery linie wyposażeniowe. Co wybierają najczęściej?

Mazda CX-60 – dominują nowi klienci

Z danych udostępnionych przez polski oddział marki wynika, że CX-60 w większości trafia do klientów, którzy do tej pory nie jeździli Mazdami, albo dawno nie mieli samochodu tej marki. Dzięki temu CX-60 nie wpływa negatywnie na sprzedaż innych modeli firmy, a za to znacząco poszerza jej grono odbiorców. I to w segmencie premium, gdzie kupujący zdecydowanie rzadziej zmieniają preferencje dotyczące marek.

Co ciekawe, dla całej gamy CX-60 nowi klienci stanowią 62,8 proc. w ogóle kupujących, natomiast gdy przyjrzymy się poszczególnym wersjom napędowym, to w przypadku diesli ich udział sięga już 75,4 proc., a dla PHEV-a 52,8 proc.

Mazda CX-60 – które wersje wyposażenia najpopularniejsze

SUV Mazdy dostępny jest teraz w czterech pakietach wyposażeniowych: bazowym Prime Line, średnim Exclusive Line oraz topowych Takumi i Homura. Już podstawowy wariant ma w standardzie m.in. alufelgi 18" z oponami 235/60, tapicerkę materiałową Premium, cyfrowe zegary 12,3”, kolorowy, dotykowy wyświetlacz centralny 12,3" oraz system sterowania multimediami HMI, czujniki parkowania (tył), dostęp bezkluczykowy, system nawigacji Mazda, systemy rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości (TSR) i wykrywania znużenie kierowcy (Driver Alert) oraz tempomat.

Exclusive Line dokłada do tego jeszcze m.in.: alufelgi 20" z oponami 235/50, podgrzewane fotele i kierownicę, automatyczne włączanie świateł drogowych (HBC), czujniki parkowania z przodu, kamerę cofania oraz wyświetlacz projekcyjny head-up na przedniej szybie.

Wersję Homura wyróżniają m.in. alufelgi 20” Black z oponami 235/50, tapicerka skórzana w kolorze czarnym z wentylacją i podgrzewaniem przednich foteli, fotele przednie wentylowane, regulowane elektrycznie (w 10 kierunkach) oraz podgrzewane tylne fotele, lakierowane zderzaki i nadkola, lusterka zewnętrzne z pamięcią ustawień i system rozpoznawania twarzy (Driver Monitor) z funkcją pamięci ustawień.

W Takumi cechami szczególnymi są: obręcze aluminiowe 20" Silver & Black z oponami 235/50), tapicerka skórzana Nappa w kolorze białym z wentylacją i podgrzewaniem przednich foteli, listwy wokół okien w kolorze srebrnym i listwy zewnętrzne chromowane.

Co ciekawe, tylko 1,5 proc. Mazd CX-60 zamawianych jest w bazowej wersji Prime Line. Na Exclusive Line decyduje się 16 proc. klientów, na Takumi 20,5 proc., natomiast bezwzględnym liderem jest w tej kategorii Homura, której udział w sprzedaży sięga aż 62 proc. Wynika z tego, że topowe warianty łącznie generują ponad 82 proc. zamówień.

Mazda CX-60 – jakie mają preferencje kolorystyczne

Spośród ośmiu dostępnych kolorów nadwozia największym wzięciem cieszą się lakiery Machine Grey – 21,8 proc. zamówień, Rhodium White – 21,3 proc. oraz Soul Red Crystal – 19,1 proc. W pozostałych podział preferencji klientów rozkłada się w następujący sposób: Jet Black – 12,5 proc., Platinum Quartz – 12,3 proc., Deep Crystal Blue – 7,5 proc., Arctic White – 2,9 proc. oraz 2,6 proc. W przypadku Sonic Silver. Jak widać, bazowy bały lakier był częściej wybierany niż srebrny.

Mazda CX-60 – co to za auto

Przypomnimy tylko, że premiera rynkowa CX-60 miała miejsce w marcu ub. roku, a pierwsze egzemplarze zaczęły trafiać do klientów we wrześniu. Auto zostało zaprojektowane zgodnie z filozofią Jinba-Ittai, która oznacza jedność jeźdźca i konia i ma zapewniać pełną harmonię między użytkownikiem i samochodem. Design to z kolei rozwinięcie filozofii Kodo, czyli duszy ruchu, sprawiającej, że modele Mazdy prezentują się bardzo dynamicznie i zachowują oryginalny styl. Wymiary nadwozia to: długość 4,75 m, szerokość 1,89 m, wysokość 1,68 m i rozstaw osi 2,87 m.

CX-60 pozycjonowane jest segmencie premium, stąd jego wnętrze zwraca uwagę wysoką jakością wykończenia i bogatym wyposażeniem seryjnym. Także tu znajdziemy inspiracje japońskim rzemiosłem, które Mazda opisuje słowami "Ma, Kaicho i Musubu”. Można je tłumaczyć jako piękno pustej przestrzeni oraz unikalny sposób łączenia takich materiałów, np. drewno, skóra i metal. Widać to zwłaszcza w topowych wariantach modelu.

Co ważne, CX-60 zapewnia wyróżniającą się w klasie funkcjonalność. Pasażerowie na przednich fotelach i tylnej kanapie mają do dyspozycji mnóstwo miejsca, a ustawienia siedzeń można w prosty sposób zmieniać, dopasowując w ten sposób wnętrze do bieżących potrzeb. W zależności od ich ustawień bagażnik ma pojemność od 570 do 1726 l.

Mazda CX-60 – jakie gadżety na pokładzie

We wnętrzu modelu uwagę zwraca rozbudowany cyfrowy kokpit z zegarami o przekątnej 12,3 cala oraz tej samej wielkości dotykowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego. Zakres prezentowanych informacji można łatwo dopasowywać do własnych preferencji. System multimedialny współpracuje oczywiście bezprzewodowo z Apple CarPlay i Android Auto, a aplikacja MyMazda zapewnia zdalny dostęp do auta. Dzięki niej da się sprawdzić np. kondycję samochodu, wysłać dane do nawigacji, a także zamknąć lub otworzyć zamki.

Ciekawym gadżetem jest system Mazda Driver Personalization. Wykorzystuje on kamerę umieszczoną przy centralnym ekranie deski rozdzielczej, którą skanuje kierowcę i na tej podstawie ustawia optymalną pozycję fotela, kierownicy, lusterek i wyświetlacza head-up. Dodatkowo zapamiętuje preferowane ustawienia klimatyzacji czy multimediów. W sumie może to zrobić nawet dla sześciu użytkowników.

Mazda CX-60 – jaka moc i osiągi

Do wyboru klienci mają trzy wersje silnikowe. Ofertę otwiera sześciocylindrowy diesel e-SKYACTIV D o pojemności 3,3 l, z miękkim układem hybrydowym 48 V o mocy 200 KM i napędem na tylne koła. Pozwala on na przyspieszanie do setki w 8,4 s oraz rozpędzanie się do 212 km/h. Średnie zużycie oleju napędowego tej odmiany to 4,9 l/100 km (WLTP). Mocniejszy wariant tego silnika dysponuje już mocą 254 KM i setkę osiąga w 7,4 s, a jego prędkość maksymalna to 219 km/h. Co ważne, mocniejszy diesel ma seryjny napęd na obydwie osie i spala się średnio 5,3 l/100 km.

Na szczycie gamy znajdziemy hybrydę plug-in, która wykorzystuje benzynowy silniki Skyactiv-G o pojemności 2,5 l i mocy 191 KM oraz 175-konny silnik elektryczny zasilany baterią o pojemności 17,8 kWh. Moc systemowa układu to imponujące 327 KM, co sprawia, że to najmocniejsza seryjnie produkowana Mazda w historii marki. Hybryda plug-in ma napęd na obydwie osie i może pochwalić się przyspieszeniem do setki w 5,3 s oraz prędkością maksymalną 200 km/h. Średnie zużycie paliwa wg WLTP wynosi tu tylko 1,5 l/100 km, przy czym warto pamiętać, że ta wersja po pełnym naładowaniu akumulatora może poruszać się bezemisyjnie, czyli tylko na prądzie, na dystansie do 63 km i z prędkością do 140 km/h. Akumulator można ładować podczas jazdy z wykorzystaniem rekuperacji i silnika benzynowego lub stacjonarnie np. z wallboxa zwykłego gniazdka 230 V. W pierwszej opcji i maksymalnej mocy do 7,2 kW zajmuje to około 2 godzin i 20 minut, w drugim – około 4 godzin.

Wszystkie wersje silnikowe standardowo zestawione są z automatyczną 8-stopniową skrzynią biegów.

Mazda CX-60 – jakie ceny i gwarancja

Za bazową wersję Prime Line z 200-konnym dieslem trzeba obecnie zapłacić minimum 224 900 zł, mocniejszy 254-konny wariant startuje z poziomu 254 900 zł, a najtańsza hybryda plug-in oznacza wydatek co najmniej 261 900 zł.

Wszystkie wersje Mazdy CX-60 objęte są 6-letnią gwarancją.