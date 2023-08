Reklama

Mazda CX-60 z długą maską silnika, opadającym dachem kabiny mocno przesuniętej do tyłu i na 20-calowych felgach z miejsca wzbudziła pożądanie w Polsce. Spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości rynku motoryzacyjnego ostatnich lat. Nowa stylistyka, technologia i detale z półki premium podziałały jak magnes. Potwierdzeniem mogą być liczby…

CX-60 jest dostępna z 2,5-litrową hybrydą plug-in o mocy 327 KM i rzędowym sześciocylindrowym silnikiem Diesla 3.3 Skyactiv-D o dwóch poziomach mocy (200 KM i napęd na tył oraz 254 KM z układem 4x4). Taka oferta od wiosny 2022 roku do tej pory skusiła już ponad 2200 kierowców. Który napęd przeważa i kto decyduje się na japońskiego SUV-a?

Mazda CX-60 hitem w Polsce, hybryda i silnik Diesla do wyboru

CX-60 głównie przyciąga do Mazdy osoby, które nigdy wcześniej nie użytkowały samochodu tej marki, albo takie auto pojawiło się w ich życiu dawno temu (niemal 63 proc. kupujących). Lwią część stanowią najbogatsze odmiany Takumi i Homura. Co oznacza, że duży SUV nie kanibalizuje sprzedaży Mazdy 6 czy CX-5 i do tego poszerza grono nowych odbiorców. A ta sztuka w segmencie premium jest szczególnie trudna – kierowcy niechętnie przesiadają się dotychczasowej marki na inną.

Mazda CX-60 podbiera klientów BMW, Audi czy Mercedesa

W przypadku nowych odbiorców CX-60 najpopularniejszym napędem jest silnik Diesla (ponad 75 proc.). Technologia hybrydowa plug-in kusi niemal równomiernie – nowi kupujący stanowią tu ok. 53 proc., a 47 proc. dotychczasowi odbiorcy Mazdy. Niebawem jednak może nastąpić zmiana w tych preferencjach, bowiem japońska marka postanowiła zrównać ceny hybrydy i diesla.

Co druga Mazda CX-60 to hybryda plug-in z silnikiem 2.5

– W całej Europie, w tym w Polsce, Mazda CX-60 PHEV spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Tylko w naszym kraju po pierwszym półroczu 2023 r. ten model z napędem typu plug-in z wynikiem 507 sztuk jest drugim najchętniej wybieranym samochodem spośród wszystkich dostępnych hybryd z wtyczką – powiedział Łukasz Paździor, dyrektor zarządzający Mazda Motor Poland. – Co druga CX-60 sprzedana u nas w tym roku miała napęd PHEV i widzimy w tym jedynym benzynowym wariancie bardzo duży potencjał, choć obserwujemy też rosnącą konkurencję ze strony naszego nowego sześciocylindrowego silnika Diesla. Dlatego postanowiliśmy pozbawić klientów dylematu cenowego i CX-60 z rocznika 2022 oferujemy teraz w cenie mocniejszego wariantu wysokoprężnego– wyjaśnił.

Mazda tnie ceny CX-60 o 17 tys. zł, teraz hybryda w cenie diesla

To oznacza, że Mazda CX-60 PHEV w wersji Exclusive-Line kosztuje teraz od 254 900 zł, zamiast dotychczasowych 271 900 zł (o 17 tys. zł taniej). Czyli hybrydowa CX-60 4x4 jest w cenie SUV-a z topowym silnikiem Diesla 3.3 Skyactiv-D/254 KM i napędem na wszystkie koła. Do tego kierowcy mogą skorzystać z obowiązującego także dla wersji wysokoprężnych vouchera o wartości 13 800 zł na dodatkowe wyposażenie lub usługi.

Mazda CX-60, hybryda plug-in najmocniejsza i napęd na tylne koła

Napęd hybrydowy typu plug-in pod karoserią CX-60 to autorska konstrukcja Mazdy. Zespół łączy czterocylindrowy silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G z dużym silnikiem elektrycznym o mocy 175 KM i akumulatorem o pojemności 17,8 kWh zamkniętym pomiędzy przednią a tylną osią (dla uzyskania szczególnie niskiego położenia środka ciężkości).

Współpraca silników benzynowego i elektrycznego składa się na łączną moc systemową 327 KM i potężny maksymalny moment obrotowy 500 Nm. Mazda CX-60 przebijając barierę 300 KM została najmocniejszym seryjnym modelem w historii japońskiej marki. Do tej pory koronę nosiła RX-7, której silnik Wankla produkował 280 KM. Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. CX-60 PHEV popędzona przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,8 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 200 km/h.

W przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka kluczowe znaczenie mają parametry jazdy w trybie EV. CX-60 e-Skyactiv PHEV w trybie elektrycznym powinna zapewnić niemal 70 km jazdy przy prędkościach do 100 km/h. Mało? Z badań przeprowadzonych wśród kierowców w Polsce wynika, że średni dzienny przebieg wynosi 50 km. Zaletę zasięgu docenią osoby, które na co dzień mają gdzie ładować baterie (dom, biurowiec), wtedy hybrydowa Mazda z wtyczką może być wykorzystywana jako samochód elektryczny. Naładowanie akumulatora trakcyjnego od zera do pełna przy użyciu standardowego gniazdka 240 V potrwa 4 godziny.

Producent podaje średnie zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,5 litra benzyny na 100 km. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się ze znacznie szybszym osuszaniem zbiornika paliwa.

Mazda CX-60 i nowe silniki rzędowe, sześciocylindrowe

Razem z CX-60 Mazda wprowadziła 3,3-litrowy rzędowy sześciocylindrowy silnik Diesla o dwóch poziomach mocy (200 KM i 254 KM). Obie odmiany ułożonego wzdłużnie diesla są wspomagane systemem M Hybrid Boost - 48-woltowym układem miękkiej hybrydy. Takie rozwiązanie ma przełożyć się na wysoką moc i bardzo dobre osiągi, oczywiście bez uszczerbku na ekologiczności. Japońscy inżynierowie wyjaśniają, że nowy silnik powstał z powiększenia czterocylindrowego diesla 2.2 o dwa cylindry do sześciu i pojemności 3,3 l. Poszerzony został także zakres prędkości obrotowych, w jakim możliwe jest spalanie ubogiej mieszanki (cechujące się wysoką wydajnością i minimalnym zużyciem paliwa).

Do tego czarodzieje z Mazdy postarali się by nowy diesel wykorzystywał nadmiarowe powietrze do poprawy charakterystyki spalania. Efektem jest żywsza reakcja na wciśnięcie gazu, niższe emisje tlenków azotu (NOx) przy wysokich obrotach, a także lepsza wydajność cieplna ze względu na występowanie ubogiego spalania w szerszym zakresie obrotów silnika. Wykorzystanie w procesie spalania całego nadmiarowego powietrza niezależnie od aktualnej prędkości obrotowej silnika umożliwiają dwa rozwiązania. Pierwszym są komory spalania o jajowatym kształcie, dzielące mieszankę paliwowo-powietrzną na dwa obszary w zagłębieniu denka tłoka, co powiększa przestrzeń ubogiego spalania przy minimum niespalonych osadów. Drugim jest technologia podawania paliwa pod wysokim ciśnieniem, które umożliwia szybki i precyzyjny wtrysk.

Mazda CX-60 z dieslem 3.3, czyli jaka moc, spalanie i pojemność bagażnika?

Wszystkie techniczne fajerwerki dla kierowcy oznaczają, że Mazda CX-60 ze słabszym dieslem 3.3 Skyactiv-D/200 KM (450 Nm w zakresie 1400-3000 obr./min) i napędem na tylną oś powinna od 0 do 100 km/h przyspieszać w 8,4 sekundy. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,9 l/100 km. 58-litrowy zbiornik zatankowany do pełna powinien zapewnić niemal 1200 km zasięgu. Dodając do tego przepastny bagażnik o pojemności od 570 do 1726 litrów CX-60 z nadwoziem o długości ponad 4,7 m okazuje się idealnym autem na dalekie wakacyjne wyprawy.

Silniejszy diesel 3.3 Skyactiv-D to moc 254 KM i najwyższy w gamie moment obrotowy – aż 550 Nm w zakresie od 1500 do 2000 obr./min (to o 50 Nm więcej niż w hybrydzie plug-in). Mazda obiecuje, że topowy wariant wysokoprężny rozpędzi CX-60 od zera do 100 km/h w 7,4 sekundy. Średnie zużycie paliwa w okolicy 5,3 l/100 km także robi wrażenie, szczególnie przy tych gabarytach, seryjnym napędzie 4x4 i masie ok. 2,5 t.

Mazda CX-60, cennik, wersje wyposażenia

Prime-line Exclusive-line Homura Takumi 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327 KM 8AT AWD 261 900 271 900 290 800 298 800 3,3 e-SKYACTIV D MHEV 200 KM 8AT RWD 224 900 234 900 253 900 261 900 3,3 e-SKYACTIV D MHEV 254 KM 8AT AWD ─ 254 900 273 900 281 900

Mazda CX-60 - dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika