Toyota, Skoda i Kia to obecnie pierwsza trójka najpopularniejszych marek w Polsce po siedmiu miesiącach 2023 roku. Lexus notuje największy wzrost liczby rejestracji samochodów. Najpoważniejszy spadek zalicza Ford. Jakie modele aut Polacy wybierają najczęściej? Oto najnowsze wieści z rynku…

W ciągu siedmiu miesięcy br. wydziały komunikacji wydały już tablice rejestracyjne do niemal 312 tys. nowych aut osobowych i dostawczych do 3,5 t (wzrost o 25,8 tys. szt. r/r) – wynika z raportu instytutu Samar. Takie liczby mogą cieszyć, ale humor psują dane z ostatniego miesiąca. W lipcu zarejestrowano 41,7 tys. samochodów. To 5,9 tys. (-12,4 proc.) gorzej niż w czerwcu. Dlaczego popyt zmalał? I to pomimo faktu, że poprawia się dostępność poszczególnych modeli. Skąd taki zwrot akcji?

Zwrot akcji na polskim rynku i ceny aut w górę

– Niestety, tempo notowanego wzrostu w porównaniu do poprzedniego roku nieco się zmniejszyło, co może nie być dobrym prognostykiem na przyszłość – powiedział Wojciech Drzewiecki, szef instytutu Samar. – Owszem, mamy okres wakacyjny, gdzie większość koncentruje się na odpoczynku, a nie na zakupach, jednak wyniki prezentujące liczbę rejestrowanych aut połączone z dostępnymi danymi wskazującymi na zmniejszanie się liczby klientów odwiedzających salony dilerskie daje nam istotny powód do zastanowienia i analizy przyczyn obserwowanego trendu – wskazał ekspert.

– Wciąż rosną ceny samochodów, co w kontekście rosnących kosztów utrzymania, nie pozostaje bez wpływu na decyzje zakupowe klientów indywidualnych. I chociaż w wynikach sumarycznych za ostanie 7 miesięcy wciąż widzimy wzrost liczby rejestrowanych aut, to jednak trend krótkoterminowy pokazuje już spadek. To pierwsza oznaka problemów, które mogą nadejść. Drugą jest wspomniany już wcześniej znaczący spadek liczby klientów odwiedzających salony samochodowe – zauważył Drzewiecki.

Średnia cena nowego samochodu już w maju przekroczyła 174 492 zł i była prawie 13 proc. wyższa niż przed rokiem. Trend podwyżek niestety się utrzymuje.

Toyota Corolla królową rynku, Skoda Octavia w pościgu

Toyota zakończyła lipiec i pierwsze siedem miesięcy 2023 roku jako lider polskiego rynku. Japońska marka z wynikiem 49,9 tys. rejestracji aut osobowych notuje niemal 14-proc. wzrost r/r i trzyma w garści ponad 18 proc. rynku. W Top 10 najpopularniejszych aut jest aż pięć modeli tego japońskiego producenta. Corolla (12 437 rejestracji) to najpopularniejszy model na rynku. Yaris (9349 egz.) stanął na drugim miejscu. Tylko w lipcu z salonów Toyoty wyjechało 6066 osobówek.

Skoda z wynikiem ponad 30 tys. rejestracji zajmuje 2. lokatę. Czeska marka przez siedem miesięcy 2023 roku wydała o 37 proc. więcej aut niż w 2022 roku. Udział w rynku sięga niemal 11 proc. Najpopularniejszy model to Octavia (9143 szt.).

Kia po siedmiu miesiącach 2023 roku wydała kierowcom niemal 22 tys. samochodów (o 6,4 proc. więcej niż przed rokiem). Udział koreańskiej marki w polskim rynku wynosi prawie 8 proc. Hitem jest Kia Sportage.

Top10 najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce

Japoński nokaut w Polsce. Toyota wypracowała po siedmiu miesiącach 2023 roku wynik o blisko 20 tys. aut lepszy niż Skoda, która zajęła drugie miejsce.

Top 10 Marka Liczba rejestracji w lipcu 2023 Marka Liczba rejestracji po 7 miesiącach 2023 1 Toyota 6066 szt. Toyota 49 890 szt. 2 Skoda 4183 Skoda 30 093 3 Kia 3316 Kia 21 965 4 Volkswagen 2910 Volkswagen 20 585 5 Hyundai 2428 Hyundai 15 139 6 Audi 2259 Audi 15 037 7 Mercedes 1822 BMW 13 155 8 BMW 1494 Mercedes 11 295 9 Renault 1245 Dacia 10 959 10 Volvo 1155 Renault 10 139

Toyota, Skoda, Kia, takie samochody Polacy kupują najczęściej

Volkswagen wypracował 4. pozycję. Od początku roku Polacy zarejestrowali 20,6 tys. aut niemieckiej marki, to ponad 10 proc. więcej niż w 2022 roku. Do Top10 po siedmiu miesiącach załapał VW T-Roc (4991 szt.).

Hyundai po siedmiu miesiącach jest na 5. pozycji. Od początku 2023 r. zarejestrowano ponad 15 tys. aut koreańskiej marki. W Polsce najlepiej sprzedaje Tucson (5758 rejestracji).

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych marek mamy aż trzy marki premium – Audi na szóstym miejscu (15 037 aut, -38,4 proc.), na siódmym BMW (13 155 szt. -6,4 proc.) i na ósmym Mercedesa (11 295 szt., -14,9 proc.). Warto odnotować, że o 300 proc. wzrosła sprzedaż Rolls-Royce’a, który tylko w tym roku dostarczył polskim odbiorcom już 12 aut.

Tesla, Cupra, Lexus i Mazda z rekordowym wzrostem, Ford z największą stratą

Największym procentowym wzrostem zainteresowania swoimi modelami mogą po siedmiu miesiącach pochwalić się takie marki, jak Tesla (+400 proc. i 2519 dostarczonych aut), Cupra (+1459 proc., 4756 szt.), Lexus (+139 proc., 6217 szt.) i Mazda (+93 proc., 6685 szt.). Największy spadek zanotował Ford - o ponad 28 proc.

Toyota Corolla najpopularniejszym autem w Polsce

Toyota Corolla to najczęściej kupowany w Polsce samochód osobowy – od początku roku do końca lipca zarejestrowano 12 437 szt. Yaris z wynikiem 9349 rejestracji wjechał na drugą lokatę (+33 proc. r/r). Podium zamyka Skoda Octavia (9143 egz.). Czwarte i piąte miejsce to odpowiednio: Toyota Yaris Cross (8019 szt., +84 proc.) i Kia Sportage (7293 szt.).

Top10 najpopularniejszych modeli samochodów w Polsce w 2023 roku

Oto Top10 klasyfikacji generalnej. Tabela obejmuje sprzedaż do firm i osób prywatnych.

Top 10 Marka i model Liczba rejestracji w lipcu 2023 Marka i model Liczba rejestracji po 7 miesiącach 2023 1 Toyota Corolla 1910 szt. Toyota Corolla 12 437 szt. 2 Skoda Octavia 1449 Toyota Yaris 9349 3 Toyota Yaris 1127 Skoda Octavia 9143 4 Kia Sportage 1123 Toyota Yaris Cross 8019 5 Hyundai Tucson 1051 Kia Sportage 7239 6 Volkswagen T-Roc 823 Hyundai Tucson 5758 7 Toyota Yaris Cross 761 Dacia Duster 5655 8 Kia Ceed 683 Toyota C-HR 5349 9 Cupra Formentor 584 Volkswagen T-Roc 4991 10 Skoda Fabia 534 Toyota RAV4 4445

Toyota Yaris Cross hitem, Kia Sportage na podium, takie auta Polacy kupują prywatnie

Toyota Yaris Cross (4027 szt.; +31 proc.) to najpopularniejszy samochód wśród kupujących auto na prywatne potrzeby. Na drugim miejscu Kowalski stawiał na Toyotę Yaris (3231 szt.). Kia Sportage (3124 szt.) była trzecim wyborem, następnie Dacia Duster (2703 szt.), a za nią Hyundai Tucson (2234 szt.).

Toyota Corolla ulubionym samochodem firmowym, najwięcej hybryd

Toyota Corolla (10 790 szt.;) to najczęściej rejestrowany samochód firmowy - większość to hybrydy. Na drugim miejscu jest Skoda Octavia (7978 szt.; +83 proc.), na trzecim Toyota Yaris (6118 szt.). Kia Sportage (4169 szt.) to czwarta lokata. Za nią uplasowała się Toyota Yaris Cross (3992 szt.; +208 proc.).