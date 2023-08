Reklama

Cyfrowe prawo jazdy dostępne od poniedziałku 7 sierpnia. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że na początek z nowej funkcjonalności w aplikacji mObywatel mogą korzystać "młodzi" kierowcy, ale też "starzy", którzy rozszerzyli posiadane uprawnienia.

– Tymczasowe prawojazdy w formie cyfrowej to takie, że w momencie w którym będziemy mieć zdany egzamin, egzaminator wprowadzi pozytywny wynik i przez 30 dni czekając na wydanie plastikowego dokumentu, możemy jeździć na tym dokumencie elektronicznym – wyjaśnił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Prawo jazdy cyfrowe, czyli nie musisz czekać na plastikowy dokument

Nie oznacza to jednak, że za kierownicę można wsiadać od razu po zdanym egzaminie na prawo jazdy. Maksymalny czas oczekiwania na uruchomienie uprawnień to 48 godzin.

– Tymczasowe prawo jazdy jest dostępne w mObywatelu. Usługa będzie wdrażana sukcesywnie od 7 do maksymalnie 21 sierpnia br., dlatego nie wszyscy użytkownicy znajdą ją w swojej aplikacji już dziś – wskazał minister.

Cyfrowe tymczasowe prawo jazdy – ile jest ważne i na jakie kategorie?

Tymczasowe prawo jazdy to dokument cyfrowy, który będzie ważny 30 dni od momentu zdania egzaminu na prawo jazdy. Potwierdza on uprawnienia do kierowania pojazdami dla kategorii:

AM,

A1,

A2,

A,

B1,

B,

B+E

T

Z tej usługi w aplikacji mObywatel mogą skorzystać świeżo upieczeni kierowcy, którzy zdali egzamin państwowy na prawo jazdy i kierowcy, którzy rozszerzyli posiadane uprawnienia o kolejne – z wymienionych grup kategorii.

– Nową usługę będziemy wdrażać przez kilka dni. Myślę, że już przyszłego tygodnia powinna być ona dostępna dla każdego, kto nabędzie nowe uprawnienia i będzie miał zainstalowanego mObywatela. To bardzo wygodne rozwiązanie – możemy od razu ruszać w drogę, a prawo jazdy mamy w swoim smartfonie – wskazał minister.

Cyfrowe prawo jazdy, czyli zobacz jak to działa? (WIDEO)

od razu po zakończeniu egzaminu państwowego, system PWPW przekazuje do Centrum Ewidencji Kierowców zestaw danych o osobie, która uzyskała uprawnienia do kierowania pojazdem;

egzaminator (WORD) uzupełnia wynik egzaminu w PKK (profil kandydata na kierowcę), nie czekając na zatwierdzenie protokołu;

dane z PKK są wysyłane do CEK i do starosty

w CEK powstaje tymczasowe prawo jazdy

w aplikacji mObywatel kierowca dostaje powiadomienie o możliwości pobrania nowego cyfrowego dokumentu

Cyfrowe prawo jazdy i kontrola policji - kierowca musi pokazać dokument?

Co ważne, że nie ma obowiązku okazywania cyfrowej wersji prawa jazdy przy kontroli drogowe. Policja może sprawdzić dane kierowcy w systemie.