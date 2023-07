Reklama

Lexus wyrasta w Polsce na nową gwiazdę. Postęp i agresywność w parciu na szczyt robi wrażenie. Słupki sprzedaży są coraz wyższe, co w czasach szalejącej inflacji i kryzysu może imponować. Liczby najlepiej oddają sytuację…

Łącznie w pierwszej połowie 2023 roku zarejestrowano w Polsce niemal 54 tys. nowych aut z wyższej półki, o 14,39 proc. (6787 sztuk) więcej niż w analogicznym okresie roku 2022. To rekord. Analitycy instytutu Samar zauważają, że samochody premium i luksusowe nie sprzedawały się tak dobrze nawet przed wybuchem pandemii.

Reklama

Lexus w Polsce znika na pniu, dogonił niemiecką trójcę

Lexus wykroił dla siebie poważną część rynku – pierwszy raz w historii w pół roku sprzedał nad Wisłą ponad 5,6 tys. samochodów (o 162 proc. lepiej niż rok wcześniej). To prawie tyle co w całym 2022 roku. W czerwcu japońska marka awansowała na czwartą lokatę za niemiecką trójcą (BMW, Mercedes, Audi). Koniem pociągowym biznesu są SUV-y (NX, RX i UX), ale ciągle nie brakuje chętnych na klasyczne sedany. I właśnie niemal 5-metrowy Lexus ES 300h jest najpopularniejszą limuzyną Japończyków - co czwarty samochód, który opuszcza salony to właśnie ES.

Lexus ES 300h, czyli najpopularniejszy sedan z mocną hybrydą

Pod maską ES 300h stawia na napęd hybrydowy czwartej generacji. To duet złożony z jednostki benzynowej 2.5/178 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona oraz silnika elektrycznego o mocy 120 KM. Prąd dostarcza i magazynuje z rekuperacji bateria niklowo-wodorkowa. Łącznie układ hybrydowy limuzyny wytwarza 218 KM – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem ok. 1700 kg japońskiej myśli technicznej.

Lexus ES 300h, czyli 5-metrowa hybryda ze spalaniem auta miejskiego

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostki elektrycznej zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,9 s (prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 180 km/h). Napęd szybko reaguje na dodanie gazu, a to sprawka silnika elektrycznego, który często włącza się do pracy. ES 300h imponuje też niskim zużyciem paliwa – osiągniecie wyniku na poziomie 5,5 l/100 km nie wymaga specjalnych starań. To spalanie na poziomie... auta miejskiego!

Lexus ES 300h najpopularniejszy w jednej wersji, jakie wyposażanie?

Lexus ES 300h występuje w Polsce w sześciu wersjach wyposażenia, a hitem wśród kierowców jest odmiana Business Edition. Taki sedan w standardzie oferuje m.in. pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +2.5, elektrycznie regulowaną i podgrzewaną kierownicę, elektrycznie regulowane i podgrzewane fotele, system multimedialny z 12-calowym ekranem dotykowym, wbudowaną nawigacją i asystentem głosowym Lexus Concierge, a także 18-calowe alufelgi, aktywny tempomat, przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamerę cofania, system monitorowania martwego pola i elektryczny szyberdach z zasuwaną roletą.

Lexus ES 300h - hitem czarny lakier

Spośród 11 dostępnych lakierów największym powodzeniem cieszy się Graphite Black. Lexus ES często jest też wybierany w kolorze Sonic Grey i Sonic Titanium. Blisko połowa sedanów w wersji Business Edition to auta z tapicerką w kolorystyce Hazel, a co czwarty zamawiający wybiera wnętrze w kolorze czarnym.

Lexus ES 300h Business Edition – jaka cena?

Lexus ES 300h Business Edition kosztuje od 234 900 zł. To o 35 tys. zł taniej niż cena katalogowa. Nawet bazowy model Elegance jest droższy.

Lexus ES 300h - cennik, wersje wyposażenia

Lexus ES 350h Cena Elegance 255 000 zł Business Edition 234 900 zł F Sport Design 282 000 F Sport Edition 307 000 Prestige 307 000 Omotenashi 330 000

Lexus ES 300h - dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika