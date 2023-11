Lexus obniża ceny w Polsce. SUV-y jadą po rekord 2023

Lexus notuje w Polsce świetnie wyniki i szykuje rekord na koniec 2023 roku. Liczby najlepiej obrazują sytuację. Do tej pory zarejestrowano już niemal 8,5 aut japońskiej marki. To prawie dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Tempo wzrostu imponuje – Lexus już wykroił dla siebie aż 9,5 proc. rynku premium.

Koniem pociągowym biznesu są trzy SUV-y: NX, RX i UX. Dziewięć na 10 sprzedanych aut miało właśnie takie nadwozie. A teraz Lexus uruchamia nową ofertę na samochody z roku modelowego 2023. Jakie sztuki można upolować i za ile?

Lexus UX 200 - ostatni dzwonek na silnik 2.0, wszystko przez normy UE

4,5-metrowy Lexus UX daje do wyboru trzy rodzaje napędu: hybrydowy, elektryczny i spalinowy. Okazuje się jednak, że najtańszy Lexus UX 200 z klasycznym silnikiem 2.0 zniknie z oferty, a wszystko ze względu na normy emisji nałożone przez UE. Dlatego wyprzedaż rocznika 2023 to ostatni dzwonek dla osób szukających auta z tradycyjnym napędem.

Po modernizacji Lexus UX zyskał na wyglądzie i praktyczności. W kabinie pierwsze skrzypce gra nowy ponad 12-calowy wyświetlacz przybliżony do kierowcy o 14 cm. Ekran dotykowy zastąpił stosowany do niedawna touchpad (potocznie gładzik). Stacja multimedialna Lexus Link pracuje szybciej, jest bardziej intuicyjna i oferuje więcej funkcji. Poszerzono też zakres działania pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 2.5.

Lexus UX 200 z silnikiem 2.0/173 KM - jakie zużycie benzyny?

UX 200 wykorzystuje wolnossący, czterocylindrowy silnik benzynowy 2.0 o mocy 173 KM (204 Nm momentu obrotowego). To wartości zbliżone do jednostek o mniejszej pojemności z turbodoładowaniem, ale silnik Lexusa jest mniej skomplikowany i osiąga aż 40-proc. sprawność cieplną. Możliwości? Spalinowy UX od zera do 100 km/h przyspiesza w 9,2 sekundy. Przyzwoicie jak na auto o masie 1,5 tony. Producent średnie zużycie benzyny podaje na poziomie 6,6 l/100 km.

Lexus UX 200 z silnikiem 2.0 w trzech wersjach na pożegnanie - jakie wyposażenie i ceny?

Benzynowy Lexus UX 200 w wyprzedaży rocznika 2023 jest dostępny w wersjach Pure, Business z pakietem Techno i F Sport Design+.

Najtańszy UX 200 Pure to standardowo m.in. ulepszone systemy bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 2.5, nowy system multimedialny Lexus Link z 8-calowym ekranem dotykowym, nawigacją w chmurze, asystentem głosowym, dwustrefową klimatyzacją oraz 17-calowe felgi aluminiowe. Tak wyposażone auto kosztuje od 134 900 zł (o 23 tys. zł taniej niż cena katalogowa). Jeszcze lepiej wyglądają zniżki na dwie kolejne odmiany…

Lexus UX 200 Business z pakietem Techno taniej o 42 500 zł

Z kolei Lexus UX 200 w wersji Business z pakietem Techno to wyposażenie, które obejmuje 18-calowe alufelgi, przyciemniane szyby, relingi dachowe, kamerę cofania i czujniki parkowania, czujnik deszczu, ładowarkę indukcyjną do smartfona, a także podgrzewane fotele i kierownicę, inteligentny kluczyk oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika. Do tego system monitorujący martwe pole w luserkach, reflektory Bi-LED, nawigacja w chmurze oraz system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu. Taki samochód w wyprzedaży rocznika 2023 kosztuje od 148 900 zł (mniej o 42 500 zł).

Lexus UX 200 F Sport Design+ i rabat 52 tys. zł

Lexus UX 200 F Sport Design + w finałowej wersji z 2-litrowym silnikiem benzynowym kosztuje od 157 900 zł, czyli o 52 tys. zł mniej niż cena regularna. Samochód w tej wersji może mieć dwukolorowe nadwozie. Standardem jest też pakiet stylistyczny F Sport. Do tego ładniejsze 18-calowe alufelgi F Sport oraz doświetlanie zakrętów. Na pokładzie tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara ze szwami Sashiko (w trzech wariantach kolorystycznych). Do tego 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją, 10 głośników z subwooferem i elektryczna regulacja kierownicy.

Lexus UX 250h - hybrydowy SUV taniej o 35,5 tys. zł

Wyprzedaż obejmuje także hybrydowego Lexusa UX 250h. Ten model skrywa pod maską kombinację 2-litrowego silnika benzynowego z dwoma jednostkami elektrycznymi. Łączna moc układu to aż 184 KM. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,3 l/100 km. Samochód jest też dostępny z napędem na cztery koła E-Four, który wykorzystuje dodatkowy silnik elektryczny zamontowany przy tylnej osi. System rozpoznaje utratę przyczepności i automatycznie dobiera odpowiedni rozdział momentu obrotowego między przednią a tylną oś. Tylny silnik elektryczny pełni również funkcję generatora, odzyskując energię z hamowania lub z toczenia się i przekazując ją do akumulatora. Cena?

Lexus UX 250h w wersji Business z pakietem Techno kosztuje teraz od 168 900 zł (o 35 500 zł taniej). Ta wersja w standardzie ma m.in. Lexus Safety System + 2.5, nowy system multimedialny Lexus Link z 8-calowym, dotykowym ekranem, 18-calowe felgi, ładowarkę indukcyjną do smartfona, a także podgrzewane fotele przednie i kierownicę, inteligentny kluczyk oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika.

Lexus RX 2023 w nowej wersji Business – felgi 21 cali dodają stylu

Lexus RX to największy SUV japońskiej marki osiągalny w nowej wyprzedaży. Model 2023 z klasyczną hybrydą, czyli RX 350h w wersji Business i na 21-calowych kołach kosztuje od 299 900 zł (71 tys. zł rabatu). Seryjne wyposażenie obejmuje napęd na cztery koła E-Four, trzystrefową klimatyzację, pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System + trzeciej generacji, inteligentny kluczyk, podgrzewaną kierownicę i przednie fotele, 14-calowy ekran systemu multimedialnego, 12 głośników systemu audio, reflektory Full LED czy nastrojowe oświetlenie wnętrza.

Ile kosztuje Lexus RX 350h? Cena mniejsza o 71 tys. zł

Tanieje także Lexus RX w wersjach F SPORT Design (o 67 tys. zł), Prestige z pakietem Technology (69 tys. zł rabatu), a także odmiana Omotenashi (o 74 tys. zł taniej). Japoński SUV w tych wersjach wyposażeniowych jest dostępny z pełną hybrydą o mocy 250 KM (RX 350h) oraz z hybrydą plug-in o mocy 309 KM (RX 450h+).

Lexus ES 300h, czyli najpopularniejszy sedan z hybrydą

Przy ogromnej modzie na SUV-y i crossovery ciągle nie brakuje chętnych na klasyczne sedany. I właśnie niemal 5-metrowy Lexus ES 300h jest najpopularniejszą limuzyną Japończyków – co czwarty samochód, który opuszcza salony to właśnie ES.

Pod maską ES 300h Lexus stawia na napęd hybrydowy czwartej generacji. To duet złożony z jednostki benzynowej 2.5/178 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona oraz silnika elektrycznego o mocy 120 KM. Prąd dostarcza i magazynuje z rekuperacji bateria niklowo-wodorkowa. Łącznie układ hybrydowy limuzyny wytwarza 218 KM – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem ok. 1700 kg japońskiej myśli technicznej.

Lexus ES 300h, czyli 5-metrowa hybryda ze spalaniem auta miejskiego

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostki elektrycznej zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,9 s (prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 180 km/h). Napęd szybko reaguje na dodanie gazu, a to sprawka silnika elektrycznego, który często włącza się do pracy. ES 300h imponuje też niskim zużyciem paliwa – osiągniecie wyniku na poziomie 5,5 l/100 km nie wymaga specjalnych starań. To spalanie na poziomie... auta miejskiego!

Lexus ES 300h najpopularniejszy w jednej wersji, jakie wyposażanie?

Lexus ES 300h występuje w Polsce w sześciu wersjach wyposażenia, a hitem wśród kierowców jest odmiana Business Edition. Taki sedan w standardzie oferuje m.in. pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +2.5, elektrycznie regulowaną i podgrzewaną kierownicę, elektrycznie regulowane i podgrzewane fotele, system multimedialny z 12-calowym ekranem dotykowym, wbudowaną nawigacją i asystentem głosowym Lexus Concierge, a także 18-calowe alufelgi, aktywny tempomat, przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamerę cofania, system monitorowania martwego pola i elektryczny szyberdach z zasuwaną roletą.

Lexus ES 300h 2023 Business Edition – jaka cena?

Lexus ES 300h Business Edition w wyprzedaży rocznika 2023 kosztuje od 218 900 zł. To o 45,6 tys. zł taniej niż cena katalogowa.