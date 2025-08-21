Jaki samochód dla seniora? Nie może być dłuższy niż 4,5 m

Samochód dla seniora musi spełniać kilka praktycznych warunków. Na pierwszym miejscu liczy się łatwe wsiadanie i wysiadanie, co jest związane z podwyższoną pozycją siedziska fotela kierowcy (min. 47 cm od podłoża). Ważna jest również widoczność – to po części zapewnia podniesiona pozycja za kierownicą, ale także odpowiednie przeszklenie kabiny, duże lusterka czy kamera ułatwiająca orientację na parkingu. Ważne są też gabaryty – nie może być dłuższy niż 4,5 m.

Reklama

W kabinie samochód seniora nie może być przesadnie skomplikowany i nafaszerowany gadżetami – najlepiej, gdyby obsługa najpotrzebniejszych funkcji (klimatyzacji, ogrzewania czy obsługi audio) obywała się za pomocą przycisków, pokręteł czy przełączników. Jeśli ekran, to z dużymi ikonami i intuicyjnym menu. Eksperci niemieckiego automobilklubu ADAC wzięli pod uwagę powyższe kryteria i stworzyli listę najlepszych samochody dla seniorów.

Audi Q2 z silnikiem 1.0 TFSI/115 KM w zupełności wystarczy

Reklama

Audi Q2 to najmniejszy SUV niemieckiej marki. Z nadwoziem o długości 4,2 m z powodzeniem może pełnić rolę samochodu seniora. Pierwszy rząd zapewnia dużo miejsca, a wygodne fotele są umieszczone na wysokości 48,5 cm. Wsiadanie i wysiadanie ułatwiają także obszerne otwory drzwiowe. Bagażnik pod wysoko otwieraną klapą zapewnia od 405 do 1050 l pojemności – to przeciętna w klasie, ale nadrabia foremnym kształtem. Zdaniem ADAC bazowy benzynowy trzycylindrowy silnik 1.0 TFSI/115 KM w parze z 6-biegową skrzynią manualną do częstej jazdy po mieście jest w zupełności wystarczający. Przejrzysty kokpit gwarantuje intuicyjną obsługę podstawowych funkcji.

Audi Q3 oferuje przestronną kabinę

Audi Q3 drugiej generacji jest większe i bardziej obszerne od Q2. Niemiecki kompaktowy SUV zapewnia też wyższy poziom techniczny, w tym szereg systemów wspomagających kierowcę i czytelny system multimedialny. Wyższa pozycja foteli (51 cm) i tylnej kanapy ułatwiają korzystanie z samochodu. Widoczność zza kierownicy wzorowa. Kabina jest solidnie wykonana oraz przestronna, a bagażnik pojemny. Sprężyście zestrojone zawieszenie gwarantuje bezpieczeństwo na drodze.

BMW X1 i siedzisz wysoko. Silnik benzynowy czy diesel?

BMW X1 to zdaniem specjalistów ADAC niezły kompaktowy SUV. Pod względem jakości wykonania, komfortu czy zwinności prowadzenia nie można tu wytknąć poważniejszych wad. W kabinie nawet wyższe osoby nie będą narzekać na brak miejsca. Siedzisko fotela kierowcy jest na wysokości 53,5 cm. Duży bagażnik z łatwością zmieści rzeczy czterech podróżnych. W obecnej generacji BMW zrezygnowało z praktycznego pokrętła iDrive – większością funkcji zarządza się przez ekran dotykowy, a to rozwiązanie jest mniej intuicyjne. Szeroka gama silników obejmuje jednostki benzynowe i wysokoprężne, hybrydy plug-in i napęd elektryczny (BMW iX1).

Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Opel Combo, Peugeot Rifter i Toyota ProaceCity Verso,

Kombivany to synonim przestronności, praktyczności, łatwego wsiadania i wysiadania (fotel na wysokości 62,5 cm) oraz ogromnych bagażników. Stellantis i Toyota oferują pięć bliźniaczych modeli. 4,4-metrowe nadwozie zapewnia obszerne wnętrze, a po złożeniu fotela przedniego pasażera można przewieźć ładunek o długości ponad 2,5 metra. Wysoki dach zapewnia mnóstwo miejsca nad głową, co z pewnością ucieszy dzieci i wnuki. Do tego jest wygodna pozycja za kierownicą, dobra widoczność, mnóstwo praktycznych schowków i trzy oddzielne tylne siedzenia.

Citroen C5 Aircross to komfort po francusku

Citroen C5 Aircross to kompaktowy SUV, który stawia na komfort oraz przestronność wnętrza. Fotele z siedziskiem na wysokości 55 cm są szerokie i bardzo wygodne. Zawieszenie skutecznie odcina podróżnych od nierówności drogi. Jednak to miękkie zestrojenie ma też feler – francuski SUV zakręty pokonuje z przechyłami nadwozia. Użytkownikom mogą nie spodobać się takie wady jak m.in.: wysoki próg załadunku, skromna ładowność, mało czytelne wskaźniki, brak napędu na cztery koła, przeciętna widoczność we wszystkich kierunkach.

Ford Puma zaskoczy nie tylko wielkim bagażnikiem

Ford Puma wpada w oko już od pierwszego spotkania. W klasie małych croosoverów wybija się genialną funkcjonalnością, przestronnością, stylem, wrażeniami zza kierownicy i napędem, który zaskakuje temperamentem przy jednoczesnym niskim spalaniu. Tajną bronią Pumy jest bagażnik, który razem z GigaBoxem ma 574 litry pojemności. Ukryty pod podłogą opatentowany schowek nie tylko ułatwia transport wysokich przedmiotów (do 115 cm), ale dzięki gumowej wykładzinie i odpływowi z korkiem spustowym pozwala np. spłukać wodą ziemię po przewożonych sadzonkach czy kwiatach doniczkowych. Funkcjonalność podnosi regulowana podłoga. I jeszcze coś – w otworze bagażnika zmieści się pudło szerokie na metr. Fotel kierowcy jest na wysokości 50 cm, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie.

Hyundai Kona najlepiej z hybrydą

Hyundai Kona jest dostępny z silnikiem benzynowym, jako hybryda oraz elektryk. Który napęd wybrać? To zależy od indywidualnego stylu jazdy. Hybryda sprawdzi się, jeśli samochód jeździ głównie na krótkich dystansach w mieście. Wtedy dodatkowy silnik elektryczny jest często wykorzystywany, a jednostka spalinowa częściej odpoczywa, co przekłada się na niskie zużycie benzyny. Codzienne użytkowanie ułatwia fotel umocowany na wysokości 53 cm.

Kia Niro to ideał dla kierowcy-seniora

Kia Niro w poręcznym formacie 4,4-metrowego crossovera idealnie wpisuje się w potrzeby kierowcy-seniora. Za kierownicą siedzi się wyżej (47,5 cm) niż w klasycznym aucie, więc widoczność jest lepsza. Samochód można mieć z napędem hybrydowym lub hybrydą plug-in ładowaną z gniazdka. Obie odmiany są bardzo komfortowe w użytkowaniu, mocne i zużywają mało paliwa na co dzień – zwłaszcza w ruchu miejskim. Jeśli ktoś pokonuje krótkie trasy i ma możliwość ładowania w domy, to powinien rozważyć Niro PHEV.

Lexus LBX z hybrydą 1.5 spala tylko 3,6 l na 100 km

Technicznym bliźniakiem Lexusa LBX jest Toyota Yaris Cross – oba modele wykorzystują platformę GA-B. Jednak na potrzeby LBX-a inżynierowie zwiększyli rozstaw osi oraz kół, stąd nowy model urósł do prawie 4,2 m długości, a wszerz przybyło aż o 6 cm (1,83 cm). Dodatkowe centymetry przełożyły się na sportowe proporcje z kabiną przesuniętą do tyłu i bardziej pakowne wnętrze. Za kierownicą siedzi się wyżej (51 cm od podłoża) niż np. w Toyocie Yaris (36 cm), stąd widoczność jest lepsza. Pod maską pracuje hybryda złożoną z silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowej bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej. Zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego. LBX jest bardzo oszczędny – zużycie paliwa na poziomie 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków.

Mercedes klasy B czy Mercedes GLA?

Mercedes klasy B w Niemczech często kusi seniorów i jest wykorzystywany jako taksówka. Trudno się temu dziwić – to praktyczny oraz przemyślany samochód. Wsiadanie na wyżej ustawionych fotelach jest łatwe (465 cm). Siedzenie w obu rzędach są wygodne i sprzyjają dłuższym podróżom. Jakość wykonania na wysokim poziomie, a bagażnik pojemny.

Jeśli nie van, to może SUV? Mercedes GLA wyposażony w zawieszenie z adaptacyjną regulacją amortyzatorów w trybie Comfort bardzo skutecznie odcina nierówności drogi. Przyjemnie dla oka zaprojektowane wnętrze jest komfortowe, ale przyzwyczajenia wymaga obsługi multimediów. Widoczność – mimo fotela ustawionego na wysokości 53,5 cm – nie należy do najmocniejszych stron GLA.

Mitsubishi Eclipse Cross - leciwy, ale przestronny SUV

Mitsubishi Eclipse Cross to konstrukcyjnie leciwy SUV. Nie zmienia to jednak faktu, że japoński model oferuje dużo miejsca w pierwszym rzędzie oraz łatwe wsiadanie i wysiadanie (fotel na wysokości 58,5 cm). Z tyłu nieco ciaśniej, ale trójka wnucząt zmieści się bez problemu. Samochód jest dostępny wyłącznie jako hybryda plug-in. Niebawen na rynku pojawi się następca z techniką Renault.

Nissan Juke z mocną hybrydą czy silnikiem 114 KM?

Nissan Juke jest wysoki jak na samochód tej klasy, fotel kierowcy ustawiony na poziomie 51,5 cm ułatwia wsiadanie i wysiadanie. Obszerne otwory drzwiowe także podnoszą komfort codziennego użytkowania. Bazowy silnik 1.2 zapewnia 114 KM, alternatywą jest hybryda wykorzystująca wolnossące 1.6, dwie jednostki elektryczne oraz skrzynię biegów Smart Multi Model Hybrid. Moc systemowa hybrydy to 143 KM. Podróżowanie byłoby przyjemniejsze, gdyby nie mizerne wyciszenie kabiny.

Juke za ciasny? Nissan Qashqai zaskoczy przestronnością wnętrza

Nissan Qashqai to bestseller japońskiej marki. Zza kierowcy można odnieść wrażenie przebywania w samochodzie o rozmiar większym – właśnie tak powinna wyglądać ergonomia nowoczesnego kompaktowego SUV-a. Fotel z siedziskiem na wysokości 54,5 cm sprawia, że osoba o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Co ciekawe, nawet w wersji ze szklanym dachem miejsca nad głową nie brakuje. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 12-13 cm luzu, a do sufitu ok. 6 cm.

Renault Captur jest poręczny, niedrogi i z instalacją LPG

Renault Captur jest poręczny i niedrogi, stąd idealnie sprawdzi się w roli auta dla seniora (Mitsubishi ASX to bliźniacza konstrukcja). Wnętrze jest przemyślane – fotele umieszone na wysokości 55 cm ułatwiają wsiadanie i wysiadanie oraz zapewniają dobrą widoczność na cztery strony świat. Centralny wyświetlacz stacji multimedialnej został wyposażony w system openR link z wyszukiwarką Google – obecnie to jedno z najlepszych rozwiązań na rynku. Intuicyjne jak obsługa smartfona. Dla oszczędnych jest opcja napędu z instalacją LPG.

Seat Arona - dopracowany, brać zanim jeszcze jest

Seat Arona debiutując w 2017 roku jako najmniejszy SUV hiszpańskiej marki idealnie trafił w gust kierowców. Kompaktowe nadwozie skrywa funkcjonalne i zaskakująco obszerne wnętrze. Na tle rywali wyróżnia się też sportowym designem, za którym podąża dynamika prowadzenia. Podczas jazdy po mieście urzeka poręcznością, a na autostradach zaskakuje komfortem. W środku cztery osoby mogą podróżować w całkiem komfortowych warunkach. Miejsca na nogi i na głowy nie brakuje. Największym zaskoczeniem, jak na zwartą bryłę 4,2-metrowego auta, jest pojemność bagażnika – to aż 400 litrów. Stąd przy komplecie pasażerów Arona zabierze prawie 20 litrów więcej niż VW Golf (381/1237 l). Dzięki przestawianej półce można zdecydować, czy chcemy mieć głęboki, pojemny kufer, czy w miarę płaską powierzchnię po złożeniu oparcia kanapy (pojemność rośnie do 1280 l).

Seat Ateca to najlepszy kompromis między dynamicznymi osiągami i oszczędnym zużyciem paliwa

Seata Ateca jest z nami od 2016 roku. W świecie motoryzacji to szmat czasu, ale dla wielu kierowców to także zaleta – samochód został dopracowany do najmniejszej śrubki, więc może być bezpiecznym wyborem. Kierowca siedzi na wysokości 51 cm i ma przed sobą wirtualny zestaw wskaźników, który można niemal dowolnie konfigurować. Obsługa stacji multimedialnej także jest intuicyjna. Obszerne wnętrze gwarantuje wysoki komfort rodzinnych podróży, a regularnie ukształtowany bagażnik zapewnia aż 510 l pojemności. Lista silników obejmuje jednostkę 1.0 TSI/115 KM dostępną ze skrzynią manualną lub automatem DSG. Rozsądnym wyborem do tego modelu będzie jednak czterocylindrowe 1.5 TSI/150 KM. Ateca oferuje także coś, czego Chińczycy nie zapewniają w Europie, czyli silnik Diesla – sprawdzona jednostka 2.0 TDI o mocy 150 KM to najlepszy kompromis między dynamicznymi osiągami i oszczędnym zużyciem paliwa. Seat Ateca 2.0 TDI od 0 do 100 km/h przyspieszy w 9 sekund, przy średnim spalaniu na poziomie 5,1-5,6 l/100 km.

Skoda Kamiq - silnik 1.0 TSI/115 KM jest wystarczająco dynamiczny

Skoda Kamiq pod względem rozplanowania wnętrza, przestronności i funkcjonalności jest wzorem w swojej klasie. Przy długości 4,2 m zapewnia 400-litrowy bagażnik (1395 l po złożeniu tylnych siedzeń). Po ostatniej modernizacji pojawiła się możliwość regulacji siły nawiewu fizycznymi przyciskami. W końcu nie trzeba zagłębiać się w menu systemu multimedialnego. Silnik 1.0 TSI/115 KM jest wystarczająco dynamiczny i sprawnie napędza czeskie auto. Kamiq może być przyjemnym towarzyszem na co dzień. Szczególnie, że wsiadanie do niego jest znacznie łatwiejsze w porównaniu z niżej zawieszoną Scalą czy Fabią.

Skoda Karoq to najlepszy SUV dla seniora

Skoda Karoq to samochód hojnie obdarowany praktycznymi talentami. W obu rzędach wygospodarowano ponadprzeciętną ilość miejsca na nogi, nad głowami i na szerokości ramion. Z przodu można się rozsiąść, a z tyłu wygodnie będzie pasażerom o wzroście 186 cm. Wysokie nadwozie ułatwia wsiadanie i wysiadanie. Widok z fotela kierowcy pozwala daleko sięgać wzrokiem i czuć się pewnie na drodze. W eksploatacji do gustu przypadnie też obszerny i funkcjonalny bagażnik (pojemność od 521 do 1630 l). W połączeniu z opcjonalnym systemem VarioFlex, przestrzeń ładowni jest zmienna i pomieści od 479 do 588 l (dwa zewnętrzne fotele są przesunięte o 150 mm w przód); 1810 l po wyjęciu siedzeń. Na drodze Karoq jest stabilny i komfortowy.

Toyota Corolla Cross spala 4,9 l/100 km i daje dwie hybrydy do wyboru

Toyota Corolla Cross właśnie debiutuje w nowej odsłonie. Ten 4,5-metrowy japoński SUV to idealny samochód dla seniora – przestronny i oszczędny. 186-centymetrowy kierowca na fotelu ustawionym na wysokości prawie 53 cm łatwo znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Nawet w wersji ze szklanym dachem miejsca nad głową nie brakuje. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do przedniego fotela zostaje ok. 10 cm luzu, a do sufitu ok. 8 cm. Dodatkowo oparcie tylnej kanapy jest wyposażone w dwustopniową regulację kąta pochylenia. Corolla Corss oferuje bagażnik o pojemności 436 litrów. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do 1337 l. Napęd? Na drodze hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,9 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków. Mocniejsza Toyota Corolla Cross z 2-litrową hybrydą (180 KM) powinna średnio zażywać mniej niż 5 l/100 km.

Volkswagen T-Cross może holować cięższe przyczepy

Volkswagen T-Cross to jeden z najpopularniejszych modeli niemieckiej marki. Przestronność, aranżacja i praktyczność kabiny robią wrażenie. Tylna kanapa jest przesuwana w zakresie 14 cm – raz, żeby zapewnić pasażerom siedzącym z tyłu więcej miejsca na nogi, innym razem, by powiększyć przestrzeń na pakunki. Bagażnik oferuje pojemność od 385 do 455 l. Po złożeniu tylnej kanapy powstaje przedział bagażowy o płaskiej podłodze i pojemności 1281 l. Składane oparcie przedniego fotela pasażera pozwala przewozić przedmioty o długości blisko 2,4 m. Nośność opcjonalnego haka na poziomie 75 kg sprawia, że T-Cross może holować cięższe przyczepy lub przewozić bez problemu na haku rowery elektryczne.