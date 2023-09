Reklama

Lexus NX napędza hybrydowy biznes Japończyków w Polsce

Lexus RX 400h rozpoczął desant hybryd tej marki w Polsce. Był rok 2005, wtedy w segmencie premium rządziły mocne silniki Diesla. A tu nagle mało znana nad Wisłą firma wyskakuje z napędem ni to benzynowym, ni to elektrycznym. I przekonuje, że ten SUV jest super. Szału nie było. Japończycy nie dali jednak za wygraną, z generacji na generację usprawniali swoje rozwiązanie. W efekcie na przestrzeni 18 lat wprowadzili na polskie drogi niemal 32 tys. hybryd. Dziś prawie 90 proc. sprzedawanych Lexusów skrywa napęd benzynowo-elektryczny.

Koniem pociągowym hybrydowego biznesu Lexusa są SUV-y, a najsilniejszym z nich NX dostępny jako klasyczna hybryda NX 350h i hybryda plug-in NX 450h+. Do końca lipca zarejestrowano 2640 sztuk tego auta. To 256 proc. więcej niż w pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku. NX jest drugim najczęściej wybieranym samochodem premium w Polsce oraz drugim autem w swojej klasie. Skąd takie wzięcie?

NX zmienia wizerunek japońskiej firmy, to pierwszy Lexus z hybrydą plug-in

Lexus stawia na nowoczesny design i sportowe wrażenia z jazdy. Stąd najmłodsza na rynku gama SUV-ów i crossoverów w klasie premium. Metamorfozę producenta rozpoczął NX drugiej generacji. Nowa stylistyka pociągnęła za sobą totalną cyfryzację, a ta rozlała się na kolejne modele. Szybkie multimedia teraz są powszechnie stosowane w całej gamie japońskiego producenta. Jednocześnie NX 450h+ jako pierwsza hybryda plug-in Lexusa dostał misję przekonania kierowców do technologii PHEV.

Pod względem technicznym nowy napęd składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym o mocy 182 KM. Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej, wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 s. A to już osiągi ze świata aut sportowych.

Lexus NX 450h+, jak jeździ hybryda plug-in naładowana i rozładowana?

Jak deklaracje producenta mają się do rzeczywistości? Czy faktycznie w aucie typu plug-in po wyczerpaniu energii z baterii (choć tak naprawdę baterie nigdy nie są rozładowane do końca) zwiększa się zużycie paliwa i samochód traci na wigorze? Do konfrontacji stanęły dwa Lexusy NX 450h+: z rozładowaną baterią i pełną. Na torze sprawdzono przyspieszenie, w ruchu miejskim zużycie paliwa. Wyniki?

Jak jeździ Lexus NX 450h+? Różnice w przyspieszeniu i elastyczności

Lexus NX 450h+ z naładowaną baterią od 0 do 100 km/h przyspieszył w 6 sekund, a to nawet lepszy czas niż deklaruje producent. Rozładowany NX 450h+ na sprint do setki potrzebował niewiele mniej - 6,3 s. Oba auta okazały się podobnie elastyczne w przedziale 60-100 km/h: naładowany NX 450h+ poderwał się do galopu w 3,2 sekundy, a rozładowany w 3,4 s. Wniosek? Hybrydowy NX w wersji plug-in bez względu, czy ma pełną, czy rozładowaną baterię, zapewnia bardzo podobne osiągi. Różnice są tak nieznaczne, że może je wyłapać jedynie aparatura pomiarowa.

Lexus NX 450h+ i zużycie paliwa, hybryda plug-in naładowana i rozładowana? (TABELA wyników)

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Okazuje się, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone. Naładowany NX 450h+ średnio spalał 6,1 l/100 km, a z "pustą" baterią - 6,3 l/100 km. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. Można pokusić się o stwierdzenie, że nieważne czy plug-in jest naładowany, czy rozładowany, jeździ tak samo dynamicznie i oszczędnie. Deklaracje homologacyjne o spalaniu (1,1 l/100 km) są do realizacji, ale tylko jeśli baterie są naładowane, a kierowca nie ingeruje w automatycznie włączający się tryb jazdy (EV; bezemisyjny). Po wyjeżdżeniu energii auto zmienia się w tradycyjną hybrydę.

Lexus NX 450h+ hybryda plug-in naładowana bateria rozładowana bateria Przyspieszenie 0-100 km/h 6 s 6,3 s Elastyczność, czyli czas przyspieszenia 60-100 km/h 3,2 s 3,4 s Zużycie paliwa 6,1 l/100 km 6,3 l/100 km

Lexus NX 350h, czyli klasyczna hybryda z napędem na przednią oś lub 4x4. Jakie spalanie?

Jednak jeśli ktoś woli klasyczną hybrydę to Lexus NX 350h spełni jego potrzebę. Ten SUV wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 243 KM mocy i w wersji z napędem 4x4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,7 s (8,7 s model przednionapędowy). Zużycie benzyny na poziomie 6-7 l na 100 km przy ok. 1,8 t aucie trzeba uznać za oszczędne. Zespół pracuje kulturalnie i liniowo rozwija moc, co również pasuje do komfortowego klimatu NX-a. 243-konny SUV bardzo dobrze odnajdzie się w życiu codziennym.

Lexus NX 350h Prestige tańszy o 36 tys. zł od bazowego NX 350h Elegance, Japończycy tną ceny

Lexus NX w nowej odsłonie kosztuje od 221 900 zł i to wersji Prestige. Producent obniżył regularną cenę o 36 tys. zł. W efekcie najbogatsza odmiana NX 350h z napędem na przednie koła jest tańsza niż bazowy wariant NX 350h Elegance (od 227 900 zł). Samochody są dostępne niemal od ręki, ale liczba aut jest ograniczona.

Wyposażenie Prestige to m.in.: 18-calowe alufelgi, reflektory LED, kamera cofania, czujniki parkowania z funkcją samoczynnego zatrzymania przed przeszkodą, elektrycznie sterowana klapa bagażnika otwierana nogą, czujnik martwego pola, przyciemniane szyby, szyby akustyczne z przodu, inteligentny kluczyk, Lexus Safety System +3, bezprzewodowy Apple Car Play / Android Auto, ekran dotykowy 9,8 cala, nawigacja w chmurze, usługi connected, Lexus Concierge, tapicerka ze skóry syntetycznej perforowanej Tahara, elektryczne regulowane fotele przednie z podgrzewaniem.

Lexus wprowadza do Polski dwa nowe modele

A jeśli ktoś chce większą lub mniejszą hybrydę niż NX? Lexus daje wybierać od crossovera (UX), przez trzy wcielenia topowego SUV-a RX (RX 350h, RX 450h+ i turbohybrydowy RX 500h), limuzyny (ES i LS) po sportowego LC 500h. Mało? Do gamy za chwilę na dobre dołączą dwa zupełnie nowe modele…

Lexus LBX już wjeżdża do Polski, co to za samochód? Jaka pojemność bagażnika?

Pierwszy to Lexus LBX, czyli najmniejszy model w gamie japońskiej marki. Jego technicznym bliźniakiem jest Toyota Yaris Cross. Tak, jak np. Lexus UX jest szlachetniejszym krewniakiem Toyoty C-HR. LBX jest dostępny wyłącznie jako hybryda i jako pierwszy model Lexusa powstał na platformie GA-B z serii TNGA (Toyota New Global Architecture). Samochód ma 4,2 m długości (niecałe 30 cm mniej od UX) przy rozstawie osi wynoszącym 2,6 m. W wersji z napędem na przód bagażnik zapewni 332 l pojemności – ktoś sprawdził, że to wystarczy by zmieścić dwie 75-litrowe walizki.

Lexus LBX i hybryda 5.generacji z silnikiem benzynowym 1.5 z Polski

LBX dostał pod maskę produkowaną w Polsce hybrydę 5. generacji. Jednak pod względem komponentów to rozwiązanie jest bardziej zaawansowane i mocniejsze od 116-konnego napędu z Yarisa Cross. Ulepszony napęd hybrydowy pozwala też poruszać się na dłuższych dystansach oraz z wyższymi prędkościami w trybie elektrycznym.

Lexus LBX jakie spalanie i osiągi?

Układ spalinowo-elektryczny składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowego akumulatora niklowo-wodorkowego (Yaris ma litowo-jonową baterię). Zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego. Dzięki temu LBX przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,2 s, zachowując przy tym niskie zużycie paliwa (na poziomie 4-5 l/100 km).

Lexus LBX jak nowy Lexus RX, z nowym typem baterii bipolarnej

Auto ma także nową, mocną bipolarną baterię niklowo-wodorkową (NiMH; jako pierwszy tę technologię dostał Lexus RX) o niskiej rezystancji wewnętrznej, która jeszcze lepiej wspomaga silnik elektryczny i zwiększa możliwości auta w jeździe w trybie elektrycznym. Akumulator wykorzystuje mniej cenne surowce niż baterie litowo-jonowe, a gęstość energii jest dwa razy większa w porównaniu do tradycyjnych baterii NiMH, przy niższych kosztach produkcji.

Lexus LBX Original Edition - Japończycy tną cenę o 27 tys. zł

Lexus LBX kosztuje w Polsce od 149 tys. zł. Jednak ciekawiej wygląda oferta na najpopularniejszą odmianę Original Edition – tu Lexus tnie cenę katalogową o 27 tys. zł do 182 900 zł. LBX Elegant z pakietem Tech to rabat do 19 tys. zł - auto kosztuje 160 900 zł. Model LBX Emotion z pakietem Tech jest teraz tańszy o 20 tys. zł i w tej odmianie kosztuje 163 900 zł.

Lexus LM 350h wjeżdża do Polski, oto nowy gatunek samochodu

Lexus LM to drugi nowicjusz, który właśnie powiększa hybrydową rodzinę japońskiej marki. Litera "L" w nazwie świadczy o szlachetnym pozycjonowaniu. Samochód łączy komfort limuzyny z nadwoziem minivana. Powstał od początku do końca jako oddzielny model osobowy. Jego bazą jest najnowsza modułowa platforma GA-K. Z tej architektury korzysta już Lexus RX i NX oraz sedan ES, a jej skalowalność w przypadku LM zapewnia niesamowicie obszerne i podatne na aranżację wnętrze. Taka konstrukcja pozwoliła również obniżyć środek ciężkości, stąd LM ma prowadzić się stabilnie niczym limuzyna. Dodatkowo przy opracowaniu kabiny ludzie Lexusa konsultowali się z producentami prywatnych odrzutowców oraz najbogatszymi klientami. Efektem są dwie konfiguracje do wyboru - 4-osobowa z osobnymi fotelami oraz 7-miejscowa.

Lexus LM 350h to cicha hybryda z napędem 4x4

W Polsce Lexus LM jest dostępny w wersji LM 350h z 2,5-litrowym napędem hybrydowym. To układ znany z modeli NX 350h oraz RX 350h. Jego łączna moc maksymalna wynosi 250 KM, a maksymalny moment obrotowy to 239 Nm. Rozwiązanie wykorzystuje również nową, bipolarną baterię niklowo-wodorkową (Ni-MH), którą charakteryzuje wydajne chłodzenie. Do tego standardem jest napęd na cztery koła E-Four ze zwiększonym poziomem przekazywania momentu obrotowego na tylną oś. System może rozdzielać napęd między przodem a tyłem w proporcjach od 100:0 do 20:80.

Lexus LM jako 4-miejscowy samochód dla VIP-ów, cena w Polsce?

4-miejscowy Lexus LM w drugim rzędzie to elektrycznie regulowane fotele VIP z rozszerzoną funkcją masażu, wentylacją i podgrzewaniem. Można je rozłożyć do pozycji leżącej, są też wysuwane i rozkładane stoliki. Przestrzeń pasażerską oddziela elektrochromatycznie przyciemniana i opuszczana przegroda. 48-calowy ekran z wyjściem HDMI pozwala dzielić obraz na dwa niezależne widoki. Lista obejmuje również 23-głośnikowy system audio Mark Levinson, bezprzewodową ładowarkę do telefonów w drugim rzędzie siedzeń, schowek z lodówką, gniazdo 220V. Ponadto klimatyzacja automatyczna przestrzeni pasażerskiej ma czujnik IR, który pozwala dobrać odpowiednią temperaturę. Standardem jest też cyfrowy kluczyk. Podobnie jak w wersji 7-miejscowiej boczne i tylne szyby są przyciemniane, jest też dach panoramiczny.

Lexus LM w wersji 4-osobowej kosztuje od 729 900 zł. Wariant 7-miejscowy to przynajmniej 599 900 zł.