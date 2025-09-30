Lojalność kierowców spadła do 49 proc. Które marki samochodów wybierają ponownie?

Firma badawcza J.D. Power przeprowadziła ranking lojalności klientów wobec marek samochodowych. Analitycy prześwietlili rynek od września 2024 do sierpnia 2025 roku i sprawdzili, jak często kierowcy kupując nowy model wybierali tego samego producenta.

– Lojalność klientów wpływa na wartość rezydualną pojazdów danej marki, co sprawia, że samochody od zaufanych producentów są bardziej opłacalnym wyborem w dłuższej perspektywie – wyjaśnia Tyson Jominy, wiceprezes ds. danych i analiz w J.D. Power. – Jednak, jeśli klienci decydują się na samochód z innego segmentu, ich przywiązanie do marki jest mniejsze. Na osłabienie lojalności wpływa też dostępność aut, wiek gamy oferowanych samochodów, a także agresywna polityka rabatowa, dlatego rynkowa średnia w tym roku ponownie spadła poniżej 49 proc. – wskazuje ekspert. Badania dotyczyły pięciu segmentów rynku. Wyniki?

Toyota rozbiła bank. Czwarty rok z rzędu

Wśród marek popularnych najwyższą lojalnością cieszy się Toyota, która osiągnęła wynik na poziomie 62 proc. Japoński producent w tej kategorii tryumfuje czwarty raz z rzędu i to z ogromną przewagą. Drugie miejsce z 55,5 proc. wiernością zajęła Honda.

W kategorii popularnych SUV-ów pierwsze miejsce drugi raz z kolei należy do Hondy. Jej śladem podąża Subaru ze wskaźnikiem lojalności na poziomie 60 proc.

Badanie dotyczy rynku amerykańskiego, stąd kolejna kategoria "truck", czyli pikapy kojarzone głównie z takimi modelami jak m.in. Ford F-150, RAM 1500 czy Chevrolet Silverado. Kierowcy od 4 lat najbardziej lojalni pozostają marce Ford (66,6 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się Toyota.

Lexus produkuje najlepsze SUV-y. Porsche świętuje

Wśród marek premium złoto między sobą podzielili Niemcy i Japończycy. Porsche z wynikiem 58,2 proc. wygrało ranking 2025 w tej kategorii przed Mercedesem (słaby wynik na poziomie 49,7 proc.). Koncern Toyota i należąca do niego marka Lexus może świętować wygraną w kategorii SUV premium – tu lojalność jest na poziomie 57,4 proc. Drugie miejsce przypadło BMW (54 proc.).

Sprawdzili ponad 929 tys. aut. Oto najbardziej niezawodne modele

Z kolei analitycy iSeeCars pokusili się o zbadanie, które samochody bez problemów służą pierwszemu właścicielowi 15 lat i dłużej. Pod lupę trafiło ponad 929 tys. aut z lat 1981-2009, które od stycznia do września 2024 roku zostały sprzedane na rynku wtórnym.

– Zdecydowana większość konsumentów nie posiada jednego auta więcej niż 10 lat. Jeśli trzymasz samochód przez 15 lat, to oczekujesz niezawodności, praktyczności i niskiego zużycia paliwa, czego potwierdzeniem są modele z zestawienia Top13 – ocenia Karl Brauer, analityk iSeeCars.

Toyota z hybrydą to samochód na 15 lat lub dłużej

Toyota nie ma sobie równych. W kategorii marek zajęła pierwszą lokatę z wynikiem 5,6 proc. aut, które przez minimum 15 lat od pierwszej rejestracji nie zmieniły właściciela. Rynkowa średnia to 3,7 proc. Przy czym na 13 modeli w rankingu aż 7 wyprodukowała ta japońska firma – trzy z nich to hybrydy. Żaden producent nie może pochwalić się takim wynikiem.

7 modeli na 13, czyli jeden producent zdeklasował resztę

Toyota Highlander Hybrid z wynikiem 7 proc. aut użytkowanych przez pierwszych właścicieli najmniej przez 15 lat to numer jeden zestawienia modeli oraz w kategorii SUV-ów. Na 2. miejsce wjechała Toyota Camry Hybrid z niemal identycznym rezultatem – 6,9 proc. kierowców korzystało z tego sedana przez minimum 15 lat. W pierwszej piątce rankingu są jeszcze trzy inne Toyoty, co dobrze obrazuje wysokość poprzeczki zawieszonej przez Japończyków. Trzecie miejsce zajmuje Highlander (6,6 proc.) z klasycznym silnikiem benzynowym. Na czwartej lokacie jest Toyota Tacoma (6,4 proc.), która wygrała ranking pickupów. Piąta pozycja to Toyota Prius (6,3 proc.).

Honda C-RV oraz Ford Escape Hybrid – z tych aut 6,3 proc. kierowców korzystało przez minimum 15 lat. Ósmą lokatę zajmuje model RAV4 – 6,2 proc. właścicieli miało tego SUV-a nowości. Dalej są kolejno: Lexus IS 350, Nissan Versa, Toyota Tundra, Honda Ridgeline i Subaru Forester.

