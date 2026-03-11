Ceny paliw na stacjach pędzą w górę

Podwyżki na stacjach paliw coraz mocniej drenują kieszenie kierowców. W miarę jak USA i Izrael prowadzą naloty na Iran, sytuacja na rynku naftowym zmienia się niezwykle dynamicznie.

Reklama

– Ostatnie notowania na giełdach przypominały prawdziwy rollercoaster – zakres wahań cen ropy Brent sięgnął blisko 36 dolarów. Po otwarciu na poziomie nieco poniżej 120 dolarów cena w ciągu dnia gwałtownie spadła, zbliżając się momentami do bariery 70 dolarów – mówi Grzegorz Maziak, analityk e-petrol.pl.

Benzyna 95 drożeje w oczach – sprawdziłem to na własnym baku

O ile prognozy wyglądają nieciekawie, to rzeczywistość jest jeszcze gorsza. Podjechałem na tę samą stację Orlen, na której 28 lutego (w dniu ataku na Iran) tankowałem za 6,07 zł/l. Wtedy za niecałe 33 litry zapłaciłem 199 zł (rachunek niżej).

Reklama

10 marca, ta sama "dziewięćdziesiątka piątka" kosztowała już 6,74 zł/l. Efekt? Za niemal identyczną ilość paliwa (33,5 l) zapłaciłem już 226,06 zł (rachunek niżej). To 27 złotych różnicy w zaledwie 10 dni! To najlepiej pokazuje tempo i skalę podwyżek.

Co to oznacza dla kierowców w najbliższych godzinach?

Teraz europejski rynek odnotował wzrosty. To przełożyło się na wyższe stawki w hurtowych cennikach krajowych producentów. W Polsce najbardziej odczuwalna jest podwyżka cen benzyny, która podrożała o około 20 groszy na litrze.

Właściciele stacji na bieżąco reagują na problemy z podażą. Zmiany cenników widzimy nawet kilka razy dziennie. Zdaniem eksperta, biorąc pod uwagę obecne poziomy w hurcie, prognozy na najbliższy czas kształtują się następująco:

Benzyna 95: 6,50 – 6,60 zł/l (choć na wielu stacjach już jest drożej!)

(choć na wielu stacjach już jest drożej!) Olej napędowy (Diesel): 7,70 – 7,80 zł/l

Orlen tnie marżę i wprowadza promocję. Zapłacisz taniej od 12 marca

Pewną nadzieję daje decyzja Orlenu. Państwowy koncern poinformował, że jego marża na olej napędowy została obniżona z 25 groszy "niemal do zera", co ma ograniczyć skutki gwałtownego wzrostu cen paliw na świecie.

Co więcej, od 12 marca spółka wprowadzi promocję na paliwa, która potrwa do 3 maja. Dzięki temu każdy kierowca korzystający z aplikacji Orlen Vitay przez kolejnych osiem weekendów kupi do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie obniżonej o maksymalnie 35 groszy na litrze.