Dlaczego paliwo drożeje? Prawdziwy rollercoaster na giełdach naftowych

Podwyżki na stacjach coraz mocniej uderzają w domowe budżety. Sytuacja na rynku naftowym jest pochodną napiętej sytuacji geopolitycznej – działania militarne z udziałem USA, Izraela i Iranu błyskawicznie przekładają się na ceny hurtowe u krajowych producentów. W Polsce najbardziej odczuwalny jest wzrost cen benzyny, która w krótkim czasie podrożała o około 20 groszy na litrze.

– Ostatnie notowania na giełdach przypominały prawdziwy rollercoaster. Zakres wahań cen ropy Brent sięgnął blisko 36 dolarów. Po otwarciu na poziomie nieco poniżej 120 dolarów cena w ciągu dnia gwałtownie spadła, zbliżając się momentami do bariery 70 dolarów – wyjaśnia Grzegorz Maziak, analityk serwisu e-petrol.pl.

Ile kosztuje benzyna 95 i diesel? Nowe stawki na stacjach

Właściciele stacji zmuszeni są na bieżąco reagować na problemy z podażą, co skutkuje zmianami cenników nawet kilka razy w ciągu doby. Według ekspertów, biorąc pod uwagę obecne stawki w hurcie, realne ceny na stacjach powinny kształtować się następująco:

6,50 – 6,60 zł/l (choć na wielu stacjach bariera ta została już przekroczona); Olej napędowy (Diesel): 7,70 – 7,80 zł/l.

Orlen tnie marże. Od 12 marca rusza specjalna promocja

W tej trudnej sytuacji polski gigant naftowy zdecydował się na ruch, który może ucieszyć miliony kierowców. Już w najbliższy czwartek, 12 marca, Orlen uruchamia specjalną akcję rabatową. Jak zapowiada prezes firmy, ma to być sposób na zamortyzowanie globalnych skoków cen. Jeśli ktoś może sobie na to pozwolić, powinien wstrzymać się z tankowaniem do jutra.

– W obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie, który wywołał niespotykany od dekad wzrost notowań, chcemy złagodzić skutki tych zmian dla Polaków. Niemal do zera zredukowaliśmy naszą marżę detaliczną i uruchamiamy promocję, dzięki której każdy kierowca będzie mógł realnie zaoszczędzić – deklaruje Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Jak odebrać rabat? Zasady 35 groszy taniej na litrze

Akcja startuje w czwartek, 12 marca, o godzinie 00:01 i potrwa aż do 3 maja. Czyli przez osiem kolejnych weekendów kierowca korzystający z aplikacji Orlen Vitay będzie mógł zatankować do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w promocyjnej cenie. Zasady są proste:

przysługuje przy samym tankowaniu z aktywowanym kuponem. W trakcie całego okresu promocyjnego kierowcy mogą kupić łącznie 400 litrów tańszego paliwa.

Kalendarz taniego tankowania – te daty warto zapisać

Warto zwrócić uwagę na harmonogram. W okresach świątecznych i w pierwszy weekend akcji, promocja trwa dłużej: