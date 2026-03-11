Jaki mandat za jazdę bez pasów? Co mówi prawo?

Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy nie tylko kierowcy i pasażera z przodu, ale też osób podróżujących na tylnej kanapie. Przepisy te obowiązują od 1991 roku i nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Mówi o tym art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy.

Oznacza to, że do używania pasów zobowiązany jest każdy w aucie, niezależnie od zajmowanego miejsca. Warto pamiętać o prawach fizyki: człowiek siedzący z tyłu, który nie zapiął pasów, może w razie wypadku swoim ciałem zranić lub nawet zabić osobę jadącą przed nim. Prawidłowo zapięte pasy realnie zmniejszają ryzyko utraty życia.

Ruszyły masowe kontrole. Policja ujawnia szczegóły akcji ROADPOL

Kontrole mają związek z harmonogramem działań ROADPOL (Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego). Ogólnoneuropejska akcja, w której od dziś (11 marca) bierze udział polska policja, potrwa do niedzieli 15 marca. To właśnie w tym czasie na drogach pojawi się najwięcej patroli, a mundurowi będą zaglądać do samochodów i sprawdzać, jak podróżujemy.

Eksperci przypominają: zapinanie pasów zmniejsza ryzyko śmierci o 60% u kierowców i o 44% u pasażerów z tyłu. Z kolei poprawne korzystanie z fotelików dziecięcych redukuje ryzyko obrażeń o 60%.

Pasażer też dostanie mandat, ale to kierowca traci punkty karne

Kierowca przyłapany na jeździe bez pasów dostanie mandat w wysokości 100 zł oraz 5 punktów karnych. Sytuacja komplikuje się, gdy pasażerowie również zignorują ten obowiązek. Za jednego pasażera bez pasów kierowca dostanie kolejne 5 punktów (łącznie już 10). Jeśli takich osób będzie więcej, na konto prowadzącego wpłynie aż 8 punktów karnych – i to oprócz mandatu za własne przewinienie.

Policja nie zapomni również o pasażerach – każdy z nich otrzyma osobny mandat 100 zł. Co istotne, kierowca, który sam zapiął pasy, ale nie dopilnował reszty towarzystwa, również zostanie ukarany. W efekcie jazda w pięcioosobowym składzie bez pasów może zakończyć się karą sięgającą 600 zł i potężnym zastrzykiem punktów.

15 punktów karnych za jeden błąd. Wielu rodziców o tym zapomina

Druga kluczowa kwestia to przewożenie najmłodszych. Statystyki są zatrważające: aż 87% rodziców nie sprawdza poprawności montażu fotelika. W przypadku uchybień taryfikator jest bezlitosny. Za błędy w przewożeniu dzieci kierowca otrzyma:

300 zł i 5 punktów karnych za jedno dziecko

300 zł i 10 punktów karnych za dwoje dzieci

300 zł i 15 punktów karnych za troje lub więcej dzieci

Właśnie za brak odpowiedniego zabezpieczenia większej liczby dzieci można w kilka minut uzbierać aż 15 punktów. To dla wielu kierowców oznacza szybkie pożegnanie z prawem jazdy.

Pasy a odszkodowanie. Możesz stracić tysiące złotych przez jeden paragraf

Jazda bez pasów to nie tylko konflikt z prawem, ale i ogromne ryzyko finansowe w razie wypadku. Firmy ubezpieczeniowe stosują formułę „przyczynienia się poszkodowanego”. Jeśli ktoś brał udział w zdarzeniu bez zapiętych pasów, wysokość jego odszkodowania może zostać drastycznie obniżona na podstawie art. 362 Kodeksu cywilnego:

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Kobiety w ciąży i taksówkarze. Kogo nie dotyczy obowiązek zapinania pasów?

Przepisy uwzględniają sytuacje, które dopuszczają jazdę bez pasów. Z takiego przywileju mogą korzystać: