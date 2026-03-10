To obowiązek z 1991 roku, który wciąż zaskakuje kierowców

Jaki mandat grozi za jazdę bez pasów? Co dokładnie mówi prawo? Obowiązek ich zapinania dotyczy nie tylko kierowcy i pasażera z przodu, ale też osób podróżujących na tylnej kanapie. Przepisy te obowiązują od 1991 roku i nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Mówi o tym art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy.

Oznacza to, że do używania pasów zobowiązany jest każdy w aucie, niezależnie od zajmowanego miejsca. Warto pamiętać o prawach fizyki: człowiek siedzący z tyłu, który nie zapiął pasów, może w razie wypadku swoim ciałem zranić lub nawet zabić osobę jadącą przed nim. Prawidłowo zapięte pasy realnie zmniejszają ryzyko utraty życia.

Akcja ROADPOL: Dlaczego niedziela 15 marca to ważna data?

Wzmożone kontrole mają ścisły związek z harmonogramem działań ROADPOL (Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego). Ogólnopeuropejska akcja, w której bierze udział polska policja, potrwa do niedzieli, 15 marca. To właśnie w tym czasie na drogach pojawi się najwięcej patroli, a mundurowi będą zaglądać do samochodów i sprawdzać, jak podróżujemy.

Eksperci przypominają: zapinanie pasów zmniejsza ryzyko śmierci o 60% u kierowców i o 44% u pasażerów z tyłu. Z kolei poprawne korzystanie z fotelików dziecięcych redukuje ryzyko obrażeń o 60%.

Pasażer też dostanie mandat, ale to kierowca traci punkty

Kierowca przyłapany na jeździe bez pasów dostanie mandat w wysokości 100 zł oraz 5 punktów karnych. Sytuacja komplikuje się, gdy pasażerowie również zignorują ten obowiązek. Za jednego pasażera bez pasów kierowca dostanie kolejne 5 punktów (łącznie już 10). Jeśli takich osób będzie więcej, na konto prowadzącego wpłynie aż 8 punktów karnych – i to oprócz mandatu za własne przewinienie.

Policja nie zapomni również o pasażerach – każdy z nich otrzyma osobny mandat 100 zł. Co istotne, kierowca, który sam zapiął pasy, ale nie dopilnował reszty towarzystwa, również zostanie ukarany. W efekcie jazda w pięcioosobowym składzie bez pasów może zakończyć się karą sięgającą 600 zł i potężnym zastrzykiem punktów.

15 punktów karnych za brak jednej rzeczy. Chodzi o najmłodszych

Druga kluczowa kwestia to przewożenie najmłodszych. Statystyki są zatrważające: aż 87% rodziców nie sprawdza poprawności montażu fotelika. W przypadku uchybień taryfikator jest bezlitosny. Za błędy w przewożeniu dzieci kierowca otrzyma:

300 zł i 5 punktów karnych za jedno dziecko,

za jedno dziecko, 300 zł i 10 punktów karnych za dwoje dzieci,

za dwoje dzieci, 300 zł i 15 punktów karnych za troje lub więcej dzieci.

Właśnie za brak odpowiedniego zabezpieczenia większej liczby dzieci można w kilka minut uzbierać aż 15 punktów. To dla wielu kierowców oznacza szybkie pożegnanie z prawem jazdy.

Ubezpieczyciel obniży odszkodowanie? Art. 362 Kodeksu cywilnego

Jazda bez pasów to nie tylko konflikt z prawem, ale i ogromne ryzyko finansowe w razie wypadku. Firmy ubezpieczeniowe stosują formułę "przyczynienia się poszkodowanego". Jeśli ktoś brał udział w zdarzeniu bez zapiętych pasów, wysokość jego odszkodowania może zostać drastycznie obniżona na podstawie art. 362 Kodeksu cywilnego:

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Kto nie musi zapinać pasów? Lista wyjątków

Przepisy uwzględniają sytuacje, które dopuszczają jazdę bez pasów. Z takiego przywileju mogą korzystać: