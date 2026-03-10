- To obowiązek z 1991 roku, który wciąż zaskakuje kierowców
To obowiązek z 1991 roku, który wciąż zaskakuje kierowców
Jaki mandat grozi za jazdę bez pasów? Co dokładnie mówi prawo? Obowiązek ich zapinania dotyczy nie tylko kierowcy i pasażera z przodu, ale też osób podróżujących na tylnej kanapie. Przepisy te obowiązują od 1991 roku i nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Mówi o tym art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:
- Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy.
Oznacza to, że do używania pasów zobowiązany jest każdy w aucie, niezależnie od zajmowanego miejsca. Warto pamiętać o prawach fizyki: człowiek siedzący z tyłu, który nie zapiął pasów, może w razie wypadku swoim ciałem zranić lub nawet zabić osobę jadącą przed nim. Prawidłowo zapięte pasy realnie zmniejszają ryzyko utraty życia.
Akcja ROADPOL: Dlaczego niedziela 15 marca to ważna data?
Wzmożone kontrole mają ścisły związek z harmonogramem działań ROADPOL (Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego). Ogólnopeuropejska akcja, w której bierze udział polska policja, potrwa do niedzieli, 15 marca. To właśnie w tym czasie na drogach pojawi się najwięcej patroli, a mundurowi będą zaglądać do samochodów i sprawdzać, jak podróżujemy.
Eksperci przypominają: zapinanie pasów zmniejsza ryzyko śmierci o 60% u kierowców i o 44% u pasażerów z tyłu. Z kolei poprawne korzystanie z fotelików dziecięcych redukuje ryzyko obrażeń o 60%.
Pasażer też dostanie mandat, ale to kierowca traci punkty
Kierowca przyłapany na jeździe bez pasów dostanie mandat w wysokości 100 zł oraz 5 punktów karnych. Sytuacja komplikuje się, gdy pasażerowie również zignorują ten obowiązek. Za jednego pasażera bez pasów kierowca dostanie kolejne 5 punktów (łącznie już 10). Jeśli takich osób będzie więcej, na konto prowadzącego wpłynie aż 8 punktów karnych – i to oprócz mandatu za własne przewinienie.
Policja nie zapomni również o pasażerach – każdy z nich otrzyma osobny mandat 100 zł. Co istotne, kierowca, który sam zapiął pasy, ale nie dopilnował reszty towarzystwa, również zostanie ukarany. W efekcie jazda w pięcioosobowym składzie bez pasów może zakończyć się karą sięgającą 600 zł i potężnym zastrzykiem punktów.
15 punktów karnych za brak jednej rzeczy. Chodzi o najmłodszych
Druga kluczowa kwestia to przewożenie najmłodszych. Statystyki są zatrważające: aż 87% rodziców nie sprawdza poprawności montażu fotelika. W przypadku uchybień taryfikator jest bezlitosny. Za błędy w przewożeniu dzieci kierowca otrzyma:
- 300 zł i 5 punktów karnych za jedno dziecko,
- 300 zł i 10 punktów karnych za dwoje dzieci,
- 300 zł i 15 punktów karnych za troje lub więcej dzieci.
Właśnie za brak odpowiedniego zabezpieczenia większej liczby dzieci można w kilka minut uzbierać aż 15 punktów. To dla wielu kierowców oznacza szybkie pożegnanie z prawem jazdy.
Ubezpieczyciel obniży odszkodowanie? Art. 362 Kodeksu cywilnego
Jazda bez pasów to nie tylko konflikt z prawem, ale i ogromne ryzyko finansowe w razie wypadku. Firmy ubezpieczeniowe stosują formułę "przyczynienia się poszkodowanego". Jeśli ktoś brał udział w zdarzeniu bez zapiętych pasów, wysokość jego odszkodowania może zostać drastycznie obniżona na podstawie art. 362 Kodeksu cywilnego:
- Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.
Kto nie musi zapinać pasów? Lista wyjątków
Przepisy uwzględniają sytuacje, które dopuszczają jazdę bez pasów. Z takiego przywileju mogą korzystać:
- Taksówkarze podczas przewożenia pasażerów.
- Kobiety w widocznej ciąży.
- Osoby z zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniach.
- Instruktorzy i egzaminatorzy (podczas szkolenia lub egzaminu).
- Policjanci i funkcjonariusze służb podczas przewożenia osób zatrzymanych.
- Funkcjonariusze SOP podczas wykonywania czynności służbowych.
- Żołnierze Żandarmerii Wojskowej.
- Konwojenci podczas transportu wartości pieniężnych.
- Zespoły medyczne podczas udzielania pomocy.
- Chorzy transportowani na noszach lub wózkach inwalidzkich.
