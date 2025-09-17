rozwiń

Toyota RAV4 sprzedaje się na pniu. Japończycy tną ceny o 30 000 zł

Toyota RAV4 jest z nami od ponad 30 lat. Napęd hybrydowy pod maska tego auta zadebiutował w 2015 roku. W ciągu dekady na całym świecie sprzedano ponad 2,5 mln hybrydowych RAV4. Z tego na polskie drogi wyjechały 62 694 takie auta, czyli prawie co 10 sprzedany SUV z tym napędem w Europie trafił nad Wisłę.

Obecna generacja to nie tylko najlepiej sprzedający się SUV na świecie, ale też jeden z najpopularniejszych samochodów osobowych. W Polsce zalicza się do najchętniej kupowanych aut – w 2025 roku zarejestrowano już 5648 sztuk RAV4. Gama przewiduje klasyczną hybrydę o mocy 218 i 222 KM (4x4) lub ładowaną z gniazdka 306-konną hybrydę plug-in. Toyota RAV4 z rocznika 2025 teraz jest dostępna od ręki w specjalnej ofercie. Japończycy jednocześnie tną ceny nawet o 20 000 zł. Na co mogą liczyć kierowcy?

Jak wygląda Toyota RAV4? W kabinie dużo miejsca, dwa ekrany i nawigacja z chmury

Toyota RAV4 z 4,6-metrowym nadwoziem i 2,7-metrowym rozstawem osi swobodnie mieści pięć osób. Wnętrze uszlachetnione ściegiem czerwonej nici w obu rzędach hojnie obsypuje komfortem. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu poczujesz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje tyle luzu, że można założyć nogę na nogę.

Toyota RAV4 Toyota RAV4 / Tomasz Sewastianowicz

Na miejscu kierowcy łatwo się we wszystkim połapać. Szofer ma przed sobą cyfrowe zegary wyświetlane na 12,3-calowym ekranie. Widoki można personalizować. Do wyboru przewidziano cztery style – Casual, Smart, Sport i Tough. Podświetlenie tła zmienia się automatycznie wraz z wybranym trybem jazdy. Do tego nawigacja, która aktualizuje się z chmury, a wskazówki podaje 10,5 calowy wyświetlacz. RAV4 można również zarządzać głosowo. Wystarczy powiedzieć "Hej Toyota", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu i np. wyznaczy trasę, przestawi klimatyzację czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Toyota RAV4 Plug-in Hybrid / Tomasz Sewastianowicz
Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Toyota RAV4 Plug-in Hybrid / Tomasz Sewastianowicz

Pojemność bagażnika zależy od napędu. Hybryda plug-in to 60 l mniej pojemności

Wizytówką RAV4 jest także praktyczność wnętrza. W rodzinnej eksploatacji sprawdzi się bagażnik, który zapewnia 580 litrów regularnie ukształtowanej przestrzeni. Pojemność można powiększyć przez złożenie tylnych siedzeń do 1690 l. Kufer wersji plug-in jest mniejszy – 520/1160 l. W zależności od napędu RAV4 potrafi holować przyczepę o masie do 2 ton.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Toyota RAV4 Plug-in Hybrid / Tomasz Sewastianowicz

Toyota RAV4 Hybrid 4x4 – napęd AWD-i to dwa silniki elektryczne

Toyota RAV4 2.5 Hybrid w bazowej wersji jest przednionapędowa i daje kierowcy 218 KM. Model z układem 4x4 AWD-i także wykorzystuje klasyczny napęd hybrydowy. System składa się z jednostki benzynowej 2.5/178 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona i silników elektrycznych zamontowanych przy każdej osi – z przodu o mocy 120 KM i z tyłu jest niespełna 55-konny elektryk. Potrafią one pracować niezależnie od siebie lub równolegle razem. Można jechać wyłącznie na benzynie (np. autostradą ze stałą prędkością), tylko na elektryku (np. w korku, ale i w trasie), wykorzystując duet spalinowo-elektryczny przy przedniej osi (przyspieszanie) lub wszystkie trzy silniki jednocześnie (na śliskiej lub grząskiej nawierzchni).

Prąd dostarcza i magazynuje z rekuperacji bateria niklowo-wodorkowa. Łącznie układ hybrydowy z AWD-i wytwarza 222 KM – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem 1655 kg japońskiej myśli technicznej.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Toyota RAV4 Plug-in Hybrid / Tomasz Sewastianowicz
Toyota RAV4 Toyota RAV4 / Toyota

Toyota RAV4 Hybrid z AWD-i, czyli jakie przyspieszenie i spalanie?

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostek elektrycznych zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,1 s (prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 180 km/h). RAV4 imponuje też niskim zużyciem paliwa – osiągniecie wyniku 5,8 l/100 km nie wymaga specjalnych starań. To spalanie na poziomie auta miejskiego.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid zaskoczy mocą i osiągami

Alternatywą dla tradycyjnej hybrydy jest mocniejsza Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. W tym SUV-e duet spalinowo-elektryczny stanowi 2,5-litrowy benzyniak (185 KM) ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym (182 KM). Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostanie 306 KM mocy systemowej i wsparcie elektrycznego układu 4x4.

Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. Popędzony przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6 sekund, czyli jest to trzeci najszybszy model Toyoty po takich autach, jak GR Supra i GR Yaris. Prędkość maksymalną ograniczono do 180 km/h. Litowo-jonowa bateria 18,1 kWh wystarcza na 75 km zasięgu w trybie elektrycznym w cyklu mieszanym, a w mieście można pokonać prawie 100 km na prądzie. Tryb EV umożliwia jazdę do prędkości 135 km/h. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie zaledwie 1 l/100 km. W praktyce jest inaczej…

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Toyota RAV4 Plug-in Hybrid / Tomasz Sewastianowicz

Toyota RAV4 plug-in hybrid naładowana i rozładowana. Jakie zużycie paliwa?

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Okazuje się, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone i na poziomie 5,8 l. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. System nie pozwala na to, żeby akumulator trakcyjny rozładował się do zera. Zawsze pozostaje bufor około 20 proc. pojemności, dzięki temu auto korzysta z napędu hybrydowego, a nie tylko z silnika spalinowego.

Co ciekawe, polska centrala japońskiej marki na bieżąco monitoruje dane dotyczące zużycia paliwa, wykorzystania trybu EV, czasu jazdy na prądzie czy średniej emisji spalin. Informacje przekazywane są anonimowo z aplikacji MyToyota. Okazuje się, że do tej pory 823 zarejestrowane w systemie Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid pokonały 43 mln km, a średnio 55 proc. dystansu przejechały w trybie elektrycznym. Średni czas poruszania się na prądzie wyniósł aż 73 proc. Większość podróży użytkowników tego modelu to przejazdy na dystansach 5-10 km oraz 10-20 km. Kierowcy często ładują swoje auta, stąd średnie zużycie paliwa na tym dystansie z analizowanych pojazdów wyniosło zaledwie 3,7 l/100 km.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Toyota RAV4 Plug-in Hybrid / Tomasz Sewastianowicz

Ile kosztuje najtańsza Toyota RAV4? Teraz dostępna od ręki

Najtańsza Toyota RAV4 2.5 hybrid o mocy 218 KM z napędem na przednie koła kosztuje od 176 100 zł. Mocniejsza hybryda (222 KM z 4x4) wymaga 185 400 zł. Taki SUV wersji Comfort zapewnia m.in.:

  • cyfrowy wyświetlacz tablicy wskaźników o przekątnej 12,3 cala,
  • system multimedialny z 10,5-calowym ekranem dotykowym,
  • nawigację z mapami online i darmową transmisją danych na 4 lata,
  • zdalne sterowanie wybranymi funkcjami auta przy pomocy aplikacji MyToyota,
  • systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyoty T-MATE,
  • kamera cofania,
  • czujniki parkowania z przodu i z tyłu,
  • 17-calowe felgi aluminiowe,
  • dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,
  • relingi dachowe.
  • pakiet Style (za 2900 zł) podnosi standard o bezprzewodową ładowarkę do smartfonów, inteligentny kluczyk, przyciemniane szyby tylne, 18-calowe alufelgi oraz elektrycznie sterowaną klapę bagażnika otwieraną bezdotykowo.
Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Toyota RAV4 / Tomasz Sewastianowicz

Toyota RAV4 w wersji Selection jest bogatsza o światła główne w technologii LED, inteligentny kluczyk, czarne 19-calowe felgi aluminiowe, skórzaną tapicerkę ze skóry syntetycznej i dach w kolorze fortepianowej czerni. Taki SUV kosztuje od 196 500 zł, z kolei RAV4 hybrid 222 KM z napędem 4x4 to wydatek 205 800 zł.

RAV4 w wersji Executive ma dodatkowo system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, tapicerkę ze skóry naturalnej i syntetycznej, lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem oraz srebrne 19-calowe felgi aluminiowe. Tak wyposażony samochód kosztuje od 203 000 zł (212 200 zł za 4x4).

Toyota GR Sport to SUV z układem 2.5 Hybrid o mocy 222 KM i napędem na cztery koła AWD-i. Takie auto to wydatek od 219 700 zł, ale można je doposażyć w Pakiet Skyview (6900 zł) z elektrycznie sterowanym oknem dachowym oraz Pakiet Premium Audio JBL (5900 zł) z dziewięcioma głośnikami.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Toyota RAV4 / Tomasz Sewastianowicz

Ile kosztuje Toyota RAV4 Plug-in Hybrid?

Najmocniejsza Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 306 KM w bazowej w wersji Dynamic w promocji kosztuje od 225 200 zł. Cena uwzględnia rabat oraz Ekobonus 7,3 proc. Do tej wersji producent dodaje także kabel do ładowania o długości 7,5 m (Typ 2) z etui, nakrętki antykradzieżowe do kół, wykładzinę bagażnika oraz nakładki progowe z logo Plug-in. Wyposażenie obejmuje:

  • 18-calowe felgi aluminiowe z oponami 225/60 R18
  • System bezkluczykowego dostępu do samochodu
  • Światła główne w technologii projektorowej
  • Światła przeciwmgielne w technologii LED
  • Podgrzewane fotele przednie
  • Podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie
  • System multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym (10,5 cala HD)
  • Nawigacja Connected z mapami online i offline oraz 4-letnią darmową transmisją danych
  • Interfejs Apple CarPlay (połączenie bezprzewodowe), interfejs Android Auto (połączenie przewodowe)
  • Przewód do ładowania samochodu przeznaczony do ładowania ze standardowego gniazdka elektrycznego (230 V/150 W/10 A)

RAV4 Plug-in Hybrid w wersji Selection - cena i wyposażenie

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid w wersji Selection kosztuje teraz 243 800 zł. Wyposażenie jest bogatsze o takie elementy jak m.in.:

  • Tapicerka skórzana (skóra syntetyczna)
  • Monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM)
  • Lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem cyfrowym
  • Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
  • Podgrzewana kierownica
  • Dach w kolorze fortepianowej czerni
  • Lakierowane lusterka zewnętrzne w kolorze fortepianowej czerni
  • System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
  • System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Toyota RAV4 Plug-in Hybrid / Tomasz Sewastianowicz

Ile kosztuje Toyota RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport?

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport (zdjęcia) to nie tylko ostrzejszy styl i szlachetne wnętrze. Pod spodem pracuje zmienione zawieszenie. Inżynierowie zastosowali twardsze sprężyny oraz amortyzatory. Sztywność sprężyn wzrosła z 28 do 30 N/mm z przodu i z 40 do 46 N/mm z tyłu. Dzięki temu samochód jeździ stabilniej. Taki SUV kosztuje teraz od 251 200 zł z rabatem i Ekobonusem. Od wersji Style jest lepszy o takie elementy jak m.in.:

  • 19- calowe felgi aluminiowe GR SPORT z oponami 235/55 R19
  • Tapicerka GR SPORT (zamsz syntetyczny i skóra syntetyczna)
  • Elementy stylistyczne wersji GR SPORT
  • Emblemat specjalnej wersji GR SPORT na klapie bagażnika
  • System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB)
Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Toyota RAV4 Plug-in Hybrid / Tomasz Sewastianowicz

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid w wersji Style kosztuje o 20 000 zł taniej

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid w wersji Style po obniżce o 20 000 zł kosztuje od 254 900 zł. Wyposażenie tego SUV-a jest bogatsze o takie elementy jak m.in.:

  • Sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania
  • Tapicerka skórzana (skóra naturalna)
  • Pamięć ustawień fotela kierowcy
  • Wentylowane fotele przednie
  • Elektryczna regulacja położenia fotela pasażera (bez regulacji wysokości)
  • Wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD)
Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Toyota RAV4 Plug-in Hybrid / Tomasz Sewastianowicz
Toyota RAV4 GR Sport Toyota RAV4 GR Sport / Toyota
Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Toyota RAV4 Plug-in Hybrid / Tomasz Sewastianowicz