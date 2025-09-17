Toyota RAV4 sprzedaje się na pniu. Japończycy tną ceny o 30 000 zł

Toyota RAV4 jest z nami od ponad 30 lat. Napęd hybrydowy pod maska tego auta zadebiutował w 2015 roku. W ciągu dekady na całym świecie sprzedano ponad 2,5 mln hybrydowych RAV4. Z tego na polskie drogi wyjechały 62 694 takie auta, czyli prawie co 10 sprzedany SUV z tym napędem w Europie trafił nad Wisłę.

Obecna generacja to nie tylko najlepiej sprzedający się SUV na świecie, ale też jeden z najpopularniejszych samochodów osobowych. W Polsce zalicza się do najchętniej kupowanych aut – w 2025 roku zarejestrowano już 5648 sztuk RAV4. Gama przewiduje klasyczną hybrydę o mocy 218 i 222 KM (4x4) lub ładowaną z gniazdka 306-konną hybrydę plug-in. Toyota RAV4 z rocznika 2025 teraz jest dostępna od ręki w specjalnej ofercie. Japończycy jednocześnie tną ceny nawet o 20 000 zł. Na co mogą liczyć kierowcy?

Jak wygląda Toyota RAV4? W kabinie dużo miejsca, dwa ekrany i nawigacja z chmury

Toyota RAV4 z 4,6-metrowym nadwoziem i 2,7-metrowym rozstawem osi swobodnie mieści pięć osób. Wnętrze uszlachetnione ściegiem czerwonej nici w obu rzędach hojnie obsypuje komfortem. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu poczujesz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje tyle luzu, że można założyć nogę na nogę.

Na miejscu kierowcy łatwo się we wszystkim połapać. Szofer ma przed sobą cyfrowe zegary wyświetlane na 12,3-calowym ekranie. Widoki można personalizować. Do wyboru przewidziano cztery style – Casual, Smart, Sport i Tough. Podświetlenie tła zmienia się automatycznie wraz z wybranym trybem jazdy. Do tego nawigacja, która aktualizuje się z chmury, a wskazówki podaje 10,5 calowy wyświetlacz. RAV4 można również zarządzać głosowo. Wystarczy powiedzieć "Hej Toyota", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu i np. wyznaczy trasę, przestawi klimatyzację czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi.

Pojemność bagażnika zależy od napędu. Hybryda plug-in to 60 l mniej pojemności

Wizytówką RAV4 jest także praktyczność wnętrza. W rodzinnej eksploatacji sprawdzi się bagażnik, który zapewnia 580 litrów regularnie ukształtowanej przestrzeni. Pojemność można powiększyć przez złożenie tylnych siedzeń do 1690 l. Kufer wersji plug-in jest mniejszy – 520/1160 l. W zależności od napędu RAV4 potrafi holować przyczepę o masie do 2 ton.

Toyota RAV4 Hybrid 4x4 – napęd AWD-i to dwa silniki elektryczne

Toyota RAV4 2.5 Hybrid w bazowej wersji jest przednionapędowa i daje kierowcy 218 KM. Model z układem 4x4 AWD-i także wykorzystuje klasyczny napęd hybrydowy. System składa się z jednostki benzynowej 2.5/178 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona i silników elektrycznych zamontowanych przy każdej osi – z przodu o mocy 120 KM i z tyłu jest niespełna 55-konny elektryk. Potrafią one pracować niezależnie od siebie lub równolegle razem. Można jechać wyłącznie na benzynie (np. autostradą ze stałą prędkością), tylko na elektryku (np. w korku, ale i w trasie), wykorzystując duet spalinowo-elektryczny przy przedniej osi (przyspieszanie) lub wszystkie trzy silniki jednocześnie (na śliskiej lub grząskiej nawierzchni).

Prąd dostarcza i magazynuje z rekuperacji bateria niklowo-wodorkowa. Łącznie układ hybrydowy z AWD-i wytwarza 222 KM – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem 1655 kg japońskiej myśli technicznej.

Toyota RAV4 Hybrid z AWD-i, czyli jakie przyspieszenie i spalanie?

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostek elektrycznych zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,1 s (prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 180 km/h). RAV4 imponuje też niskim zużyciem paliwa – osiągniecie wyniku 5,8 l/100 km nie wymaga specjalnych starań. To spalanie na poziomie auta miejskiego.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid zaskoczy mocą i osiągami

Alternatywą dla tradycyjnej hybrydy jest mocniejsza Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. W tym SUV-e duet spalinowo-elektryczny stanowi 2,5-litrowy benzyniak (185 KM) ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym (182 KM). Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostanie 306 KM mocy systemowej i wsparcie elektrycznego układu 4x4.

Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. Popędzony przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6 sekund, czyli jest to trzeci najszybszy model Toyoty po takich autach, jak GR Supra i GR Yaris. Prędkość maksymalną ograniczono do 180 km/h. Litowo-jonowa bateria 18,1 kWh wystarcza na 75 km zasięgu w trybie elektrycznym w cyklu mieszanym, a w mieście można pokonać prawie 100 km na prądzie. Tryb EV umożliwia jazdę do prędkości 135 km/h. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie zaledwie 1 l/100 km. W praktyce jest inaczej…

Toyota RAV4 plug-in hybrid naładowana i rozładowana. Jakie zużycie paliwa?

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Okazuje się, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone i na poziomie 5,8 l. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. System nie pozwala na to, żeby akumulator trakcyjny rozładował się do zera. Zawsze pozostaje bufor około 20 proc. pojemności, dzięki temu auto korzysta z napędu hybrydowego, a nie tylko z silnika spalinowego.

Co ciekawe, polska centrala japońskiej marki na bieżąco monitoruje dane dotyczące zużycia paliwa, wykorzystania trybu EV, czasu jazdy na prądzie czy średniej emisji spalin. Informacje przekazywane są anonimowo z aplikacji MyToyota. Okazuje się, że do tej pory 823 zarejestrowane w systemie Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid pokonały 43 mln km, a średnio 55 proc. dystansu przejechały w trybie elektrycznym. Średni czas poruszania się na prądzie wyniósł aż 73 proc. Większość podróży użytkowników tego modelu to przejazdy na dystansach 5-10 km oraz 10-20 km. Kierowcy często ładują swoje auta, stąd średnie zużycie paliwa na tym dystansie z analizowanych pojazdów wyniosło zaledwie 3,7 l/100 km.

Ile kosztuje najtańsza Toyota RAV4? Teraz dostępna od ręki

Najtańsza Toyota RAV4 2.5 hybrid o mocy 218 KM z napędem na przednie koła kosztuje od 176 100 zł. Mocniejsza hybryda (222 KM z 4x4) wymaga 185 400 zł. Taki SUV wersji Comfort zapewnia m.in.:

cyfrowy wyświetlacz tablicy wskaźników o przekątnej 12,3 cala,

system multimedialny z 10,5-calowym ekranem dotykowym,

nawigację z mapami online i darmową transmisją danych na 4 lata,

zdalne sterowanie wybranymi funkcjami auta przy pomocy aplikacji MyToyota,

systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyoty T-MATE,

kamera cofania,

czujniki parkowania z przodu i z tyłu,

17-calowe felgi aluminiowe,

dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,

relingi dachowe.

pakiet Style (za 2900 zł) podnosi standard o bezprzewodową ładowarkę do smartfonów, inteligentny kluczyk, przyciemniane szyby tylne, 18-calowe alufelgi oraz elektrycznie sterowaną klapę bagażnika otwieraną bezdotykowo.

Toyota RAV4 w wersji Selection jest bogatsza o światła główne w technologii LED, inteligentny kluczyk, czarne 19-calowe felgi aluminiowe, skórzaną tapicerkę ze skóry syntetycznej i dach w kolorze fortepianowej czerni. Taki SUV kosztuje od 196 500 zł, z kolei RAV4 hybrid 222 KM z napędem 4x4 to wydatek 205 800 zł.

RAV4 w wersji Executive ma dodatkowo system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, tapicerkę ze skóry naturalnej i syntetycznej, lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem oraz srebrne 19-calowe felgi aluminiowe. Tak wyposażony samochód kosztuje od 203 000 zł (212 200 zł za 4x4).

Toyota GR Sport to SUV z układem 2.5 Hybrid o mocy 222 KM i napędem na cztery koła AWD-i. Takie auto to wydatek od 219 700 zł, ale można je doposażyć w Pakiet Skyview (6900 zł) z elektrycznie sterowanym oknem dachowym oraz Pakiet Premium Audio JBL (5900 zł) z dziewięcioma głośnikami.

Ile kosztuje Toyota RAV4 Plug-in Hybrid?

Najmocniejsza Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 306 KM w bazowej w wersji Dynamic w promocji kosztuje od 225 200 zł. Cena uwzględnia rabat oraz Ekobonus 7,3 proc. Do tej wersji producent dodaje także kabel do ładowania o długości 7,5 m (Typ 2) z etui, nakrętki antykradzieżowe do kół, wykładzinę bagażnika oraz nakładki progowe z logo Plug-in. Wyposażenie obejmuje:

18-calowe felgi aluminiowe z oponami 225/60 R18

System bezkluczykowego dostępu do samochodu

Światła główne w technologii projektorowej

Światła przeciwmgielne w technologii LED

Podgrzewane fotele przednie

Podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie

System multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym (10,5 cala HD)

Nawigacja Connected z mapami online i offline oraz 4-letnią darmową transmisją danych

Interfejs Apple CarPlay (połączenie bezprzewodowe), interfejs Android Auto (połączenie przewodowe)

Przewód do ładowania samochodu przeznaczony do ładowania ze standardowego gniazdka elektrycznego (230 V/150 W/10 A)

RAV4 Plug-in Hybrid w wersji Selection - cena i wyposażenie

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid w wersji Selection kosztuje teraz 243 800 zł. Wyposażenie jest bogatsze o takie elementy jak m.in.:

Tapicerka skórzana (skóra syntetyczna)

Monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM)

Lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem cyfrowym

Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby

Podgrzewana kierownica

Dach w kolorze fortepianowej czerni

Lakierowane lusterka zewnętrzne w kolorze fortepianowej czerni

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

Ile kosztuje Toyota RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport?

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport (zdjęcia) to nie tylko ostrzejszy styl i szlachetne wnętrze. Pod spodem pracuje zmienione zawieszenie. Inżynierowie zastosowali twardsze sprężyny oraz amortyzatory. Sztywność sprężyn wzrosła z 28 do 30 N/mm z przodu i z 40 do 46 N/mm z tyłu. Dzięki temu samochód jeździ stabilniej. Taki SUV kosztuje teraz od 251 200 zł z rabatem i Ekobonusem. Od wersji Style jest lepszy o takie elementy jak m.in.:

19- calowe felgi aluminiowe GR SPORT z oponami 235/55 R19

Tapicerka GR SPORT (zamsz syntetyczny i skóra syntetyczna)

Elementy stylistyczne wersji GR SPORT

Emblemat specjalnej wersji GR SPORT na klapie bagażnika

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB)

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid w wersji Style kosztuje o 20 000 zł taniej

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid w wersji Style po obniżce o 20 000 zł kosztuje od 254 900 zł. Wyposażenie tego SUV-a jest bogatsze o takie elementy jak m.in.: