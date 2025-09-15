Dokument chińskiego rządu po spotkaniu w Polsce

Sensacyjne doniesienia z Pekinu. Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych opublikowało 12-punktowy raport, który ma być zapisem posiedzenia międzyrządowego komitetu ds. współpracy między rządem ChRL a rządem RP. Z dokumentu wynika szczególny nacisk na rozwój handlu.

Chińska i polska strona zgodziły się, że "należy wspólnie dążyć do zrównoważonego rozwoju handlu dwustronnego oraz dywersyfikacji towarów i usług". Kluczowym tematem była kwestia licencjonowania eksportu do Polski chińskich towarów związanych z metalami ziem rzadkich (wykorzystywanych m.in. do produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych).

Będzie fabryka samochodów w Polsce? Chiny deklarują wsparcie

W dziedzinie inwestycji Chiny zadeklarowały wsparcie dla polskich ambicji w sektorze elektromobilności. Pekin ma zachęcać swoje firmy do badania tu cytat: wzajemnie korzystnej współpracy w celu promowania rozwoju łańcucha wartości pojazdów elektrycznych w Polsce.

Izera ma szansę na drugie życie? Fabryka w Jaworznie czeka na inwestycję

Przypominamy, że chiński koncern Geely miał być dostawcą platformy do polskiego samochodu elektrycznego Izera. Chińczycy mieli też wspomóc spółkę Electromobility Poland i podzielić się technologią produkcji aut w nowej fabryce w Jaworznie. Jednak po 8 latach projekt skasowano.

Tomasz Kędzierski, obecny prezes EMP, wskazuje że przyczyną porażki był przede wszystkim brak ciągłości projektowej powodowany brakiem finansowania. Upraszczając: projekt był realizowany w tempie odpowiadającym standardom branżowym jedynie przez rok – od podpisania umowy z Geely w ramach partnerstwa technologicznego do zakończenia fazy przygotowawczej w listopadzie 2023 roku.

W tym czasie w projekt intensywnie zaangażowanych było kilkaset osób w biurach w Europie i Chinach. Pozostałe działania koncentrowały się na aktualizacjach założeń biznesowych i technologicznych, zmianach harmonogramu wynikającymi z opóźnień finansowania… i tak w kółko.

Czy teraz EMP może liczyć na drugą szansę od Chińczyków? Nowy plan polskiej spółki zakłada związek z wielką firmą motoryzacyjną i utworzenie hubu produkcyjno-rozwojowego. Samochody będą powstawać w fabryce w Jaworznie (jeszcze jej nie ma). Centrala firmy na Europę także ma znajdować się w Polsce. Koncern Geely ma już szlak przetarty, więc miałby łatwiej.