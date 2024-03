Protest rolników wchodzi w nową fazę. 6 marca w Warszawie zaplanowano strajk generalny, a to oznacza utrudnienia dla kierowców. Do rolników dołączyli leśnicy, myśliwi, pszczelarze i przedstawiciele firm transportowych. Organizatorzy zapowiadają nawet 100 tys. uczestników manifestacji. To będzie paraliż dróg. Kiedy i gdzie zacznie się protest 6 marca? Jakimi ulicami przejdzie marsz?