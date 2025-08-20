Samochód z dotacją PFRON. Wnioski można składać do 31 sierpnia

Program PFRON Samodzielność – Aktywność – Mobilność pozwala starać się o dofinansowanie zakupu samochodów przystosowanych do prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością lub przygotowanych do przewożenia niepełnosprawnych jako pasażerów. Takie auto musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Reklama

W najnowszej turze PFRON na dopłaty do samochodów przygotował 53 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia 2025 r. do godz. 23:59. Czyli zostało tylko 11 dni. Wysokość wsparcia zależy od ceny pojazdu oraz jego przeznaczenia. Kto może skorzystać ze wsparcia?

Kto może skorzystać z dopłaty PFRON? Jakie warunki trzeba spełnić?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wskazuje, że ma to być osoba z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu. Niezbędne jest także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i musi również oświadczyć, że nie sprzeda auta przez 5 lat.

Reklama

Jak złożyć wniosek o dopłatę do samochodu z PFRON?

Najpierw należy złożyć elektroniczny wniosek o dofinansowanie w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia. Nie ma możliwości wykorzystania wniosków z wcześniejszych tur naboru. Konieczne jest również załączenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza specjalistę ortopedii, rehabilitacji lub neurologii. Zaświadczenie takie powinno być wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku. PFRON na rozpatrzenie zgłoszenia ma 45 dni od daty zakończenia naboru.

– Następnie dokumentem potwierdzającym udzielenie pomocy ze środków PFRON jest umowa dofinansowania zawarta na okres 15 miesięcy pomiędzy wnioskodawcą i PFRON – powiedziała dziennik.pl Matylda Piątkowska, rzecznik prasowy PFRON. – W ramach umowy wnioskodawca jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zakupem dostosowanego samochodu. Na uzasadniony wniosek beneficjenta oddziały PFRON mogą podjąć decyzję o wydłużeniu terminu obowiązywania umowy ponad 15 miesięcy – wskazała.

Dają 120 000 zł dotacji do zakupu auta

Kwota dofinansowania samochodu w programie jest kumulatywna i zależy od wartości pojazdu. – Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie części kosztów zakupu nowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego. Wysokość dofinansowania stopniowo maleje – ma charakter degresywny – i uzależniona jest od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego – wyjaśnia przedstawicielka PFRON.

To oznacza, że wnioskując o dofinasowanie zakupu samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną jako kierowca, można uzyskać nawet 80 proc. dopłaty przy cenie auta do 150 000 zł. Prosty rachunek i widomo, że "do kieszeni wróci" nawet 120 000 zł. W myśl przepisów istnieją cztery progi wysokość dofinansowania dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością. Odpowiednio:

do 150 000 zł – 80 proc. ceny samochodu

nadwyżka od 150 000 zł do 250 000 zł – 50 proc.

nadwyżka od 250 000 zł do 300 000 zł – 30 proc.

nadwyżka ponad kwotę 300 000 zł – 0 proc.

85 proc. dopłaty na samochód z programu PFRON

W przypadku wniosku o dofinasowanie samochodu dostosowanego do przewożenia osoby z niepełnosprawnością, można liczyć na 85 proc. dopłaty przy cenie samochodu do 130 000 zł. PFRON sfinansuje do 110 500 zł. Także tu obowiązują cztery progi cenowe. Wysokość dofinansowania auta dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością wynosi:

do 130 000 zł – 85 proc. ceny samochodu

nadwyżka od 130 000 do 200 000 zł – 50 proc.

nadwyżka od 200 000 zł do 230 000 zł – 30 proc.

nadwyżka ponad kwotę 230 000 zł – 0 proc.

Jaki samochód z PFRON dla osoby niepełnosprawnej?

Przykładem samochodu dostosowanego do zakupu z dopłatą z programu PFRON jest nowa Toyota Proace City Verso oraz większa Proace Verso z zabudowami Mobility (z pakietem firmy Gruau). Obie konwersje są wyposażone w szereg rozwiązań ułatwiających wsiadanie i wysiadanie. Lista obejmuje:

rampy,

najazdy lub windy,

mocowania wózka wewnątrz,

3-punktowe pasy bezpieczeństwa,

odpowiednie oznakowanie.

Zabudowy można modyfikować. Na życzenie samochód dostanie m.in. wciągarkę na pilota, pasy zapobiegające staczaniu się wózka, dodatkowy zestaw mocowania dla drugiego wózka (dla Proace Verso) oraz homologację zabudowy do przewozu pięciu lub więcej osób. Co ważne, każda przebudowa z oferty Toyoty jest objęta trzyletnią gwarancją producenta (lub do 1 000 000 km).

Nowa Toyota Proace City Verso za 48 373 zł i z gwarancją na 1 mln km. Wystarczy wniosek do PFRON

Toyota Proace City Verso z zabudową Mobility jest dostępna z nadwoziem Long (4,7 m długości) w wersji wyposażenia Business lub Family. Samochód z silnikiem benzynowym 1.2 D-4T o mocy 110 KM i 6-biegową skrzynią manualną kosztuje od 48 373 zł po uwzględnieniu maksymalnej dotacji. Z kolei Proace City Verso z silnikiem Diesla 1.5 D-4D/130 KM i 8-biegowym automatem można kupić z pełnym dofinansowaniem PFRON od 64 801 zł.

Większa Toyota Proace City z pakiet francuskiej firmy Gruau jest dostępna w czerech wariantach: Business Gruau, Business Gruau+, Family Gruau i Family Gruau+. Podstawowa zabudowa Business Gruau ma w standardzie uchwyt na słupku B po lewej stronie auta, jednoczęściową rampę najazdową i zestaw naprawczy do opon, zastępujący koło zapasowe.

Odmiana Business Gruau+ jest lepiej wyposażona od modelu standardowego. Modyfikacja zapewnia rozkładane podparcie pleców i głowy pasażera na wózku, dodatkowe rozkładane siedzenie dla pasażera w trzecim rzędzie po prawej stronie, z którego można korzystać, gdy nie jest przewożona osoba na wózku oraz dwuczęściową, poszerzaną rampę najazdową.

Wariant Family Gruau obejmuje dodatkowo manualnie składany stopień boczny przy prawych drzwiach przesuwnych i rozkładane siedzenia dla pasażera w trzecim rzędzie po prawej i lewej stronie. Z kolei wersja Family Gruau+ ma dodatkowy uchwyt na słupku B ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z samochodu, zestaw naprawczy do opon, ręcznie składany stopień boczny przy prawych drzwiach bocznych, dodatkowe rozkładane siedzenie dla pasażera w trzecim rzędzie po prawej stronie, a także rozkładane podparcie pleców i głowy dla pasażera na wózku oraz elektryczną wciągarkę dla wózka o maksymalnym udźwigu 250 kg.

Nowa Toyota Proace Verso za 55 272 zł. Silnik 2.0/144 KM pod maską

Toyota Proace Verso z zabudową Mobility jest dostępna z nadwoziem Medium (4,9 m długości) oraz Long (5,3 m długości). Do wyboru są silniki Diesla 2.0 D-4D o mocy 144 KM z 6-biegową skrzynią manualną oraz mocniejsze 177-konne z 8-biegową skrzynią automatyczną.

W Proace Verso po konwersji zamiast trzeciego rzędu siedzeń montowany jest kompletny homologowany zestaw do zabezpieczenia podróżnego na czas jazdy. Auto jest wyposażone w mocowania dla wózka inwalidzkiego, czyli listwy w podłodze, pasy mocujące wózek i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku. Oznakowanie na masce i tylnych drzwiach oraz dodatkowe kierunkowskazy na słupkach D zgodne z przepisami o ruchu drogowym. Zabudowa występuje w wariancie z platformą lub najazdami oraz w wersji z windą.

Ile kosztuje? Nową Toyotę Proace Verso w wersji Mobility dzięki dopłacie PFRON można kupić za 55 272 zł.