Nowa Skoda Kodiaq jest większa i nawet 7-osobowa

Nowa Skoda Kodiaq Sportline w złotym lakierze Bronx i na 19-calowych kołach Tirsuli z ciemnymi ramionami wygląda elegancko. Ten 4,8-metrowy SUV kusi nie tylko możliwościami 2-litrowego silnika TDI, ale również ceną. To jeden z najciekawszych wyborów w tej klasie. Jak do tego doszło?

Kodiaq pierwszej generacji to był szok dla konkurencji. Topowy SUV Skody swoje imię wziął od niedźwiedzi kodiak, żyjących na wyspie Kodiak leżącej przy południowym wybrzeżu Alaski. Mierzące do 3 m i ważące około 400 kg osobniki tego gatunku należą do największych i najsilniejszych na świecie. Czeska marka wprowadzając na rynek SUV-a o niedźwiedzich gabarytach pokazała, że nie boi się wchodzić na nowe i nieznane sobie tereny. Wiodąca w klasie przestronność i ponadprzeciętna praktyczność zrobiły z Kodiaqa hit. Od debiutu w 2016 roku na drogi ponad 60 krajów wyjechało niemal milion sztuk tego auta. Wreszcie przyszła pora na zmianę warty. Nowy Kodiaq na polskim rynku jest najbardziej okazałą perłą w koronie Skody. Czym chce do siebie przekonać?

Skoda Kodiaq Sportline w stylu Modern Solid. Wygląda jak SUV z wyższej półki

Z pewnością rozmachem sylwetki. Nowy Kodiaq Sportline z prawie 4,8-metrowym nadwoziem jest dłuższy od pierwszej generacji. Większe wymiary szczególnie dobrze widać w bocznych proporcjach – teraz może niektórym przypominać usportowione kombi. Jednak to pełnokrwisty SUV dla dużej rodziny, nawet 7-osobowej. Jego design wyszlachetniał. Teraz wykorzystuje elementy nowego języka stylistycznego Modern Solid i wyróżnia się grillem w czarnej oprawie. Czarne są też obramowania okien, relingi dachowe, osłony lusterek i dyfuzor tylnego zderzaka. Także na czarno pomalowano cały słupek D – ta sztuczka stylistyczna zapewnia płynne połączenie między przyciemnionymi szybami pakietu Sunset i sprawia, że dach wydaje się unosić nad resztą nadwozia.

Wyposażenie? Skoda Kodiaq Sportline błyszczy i świeci jak żaden inny SUV w tej klasie

Skoda Kodiaq Sportline jest seryjnie wyposażona w zaawansowane matrycowe reflektory Top LED Matrix z powitalną animacją. Górna sekcja Bi LED i dolny moduł Matrix to łącznie 36 segmentów świetlnych, czyli dwa razy więcej niż w poprzedniku. W nocy ich układ tworzy charakterystyczny układ czterech oczu. U dołu większego klosza mamy cienki pasek LED w kształcie litery L, służący jako światła do jazdy dziennej, postojowe i kierunkowskaz. Kodiaq to także SUV błyszczący i świecący jak żaden inny w tej klasie. Wszystko przez 14 paseczków LED podświetlających sześciokątny grill między reflektorami. Tyle lampy łączy czerwona listwa. Do tego są dynamiczne kierunkowskazy z podświetlanymi kryształowymi elementami, podzielonymi na trzy sekcje.

W kabinie rewolucja. Skoda Kodiaq Sportline to nowe wnętrze

Wewnątrz Skoda stawia na materiały wysokiej jakości. Od progu widać i czuć troskę o detale. Tam gdzie konkurencja skąpi, Czesi stosują lepsze tworzywa m.in. tapicerowane kieszenie drzwi i dużo miękkich, przyjemnych w dotyku powierzchni. Przednie sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami i wysuwanym przedłużeniem siedziska zapewniają dobre podparcie – wsiadasz i czujesz się dobrze przyjęty.

Kokpit Kodiaqa Sportline uszlachetniony jasnym ściegiem w kształcie litery X i wstawkami przypominającymi aluminium polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 13-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza zupełnie nową ergonomię miejsca kierowcy. Zamiast zegarów za trójramienną kierownicą mamy 10-calowy wirtualny kokpit i łopatki do zmiany przełożeń, do tego jest wyświetlacz head-up na szybie. Łatwo się we wszystkim połapać. Szczęśliwe Skoda nie rezygnuje z przycisków. Laminowane szyby boczne z przodu poprawiają komfort akustyczny wnętrza. Absolutną nowinką jest możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą klawiszy szybkiego dostępu Skoda Smart Dials. O co w tym chodzi?

Co to jest Skoda Smart Dials?

Pod ekranem stacji multimedialnej są teraz trzy pokrętła z 32-milimetrowymi wyświetlaczami. To właśnie te obrotowe przyciski dają szybki dostęp do wielu funkcji. Sprawdzają się znakomicie. Dwa zewnętrzne sterują temperaturą, ogrzewaniem i wentylacją foteli. Środkowa gałka obsługuje maksymalnie cztery różne funkcjonalności, w tym: głośność audio, prędkość i kierunek nawiewu, klimatyzację, tryby jazdy układu DCC Plus oraz wielkość mapy nawigacji. Cztery dodatkowe klawisze między pokrętłami to bezpośredni dostęp do wentylacji przedniej szyby, ogrzewania tylnej szyby, recyrkulacji powietrza i trybu automatycznej klimatyzacji.

Ile masz wzrostu? Z tyłu można założyć nogę na nogę

Wizytówką Kodiaqa pozostaje praktyczność wnętrza. Usportowiony SUV podąża śladem poprzednika i imponuje wykorzystaniem przestrzeni. W pierwszych dwóch rzędach hojnie obsypuje komfortem. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu na kanapie z obszernym siedziskiem i szerokim podparciem poczujesz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje tyle luzu, że można założyć nogę na nogę. Nawet po przesunięciu tylnej kanapy do przodu kolana ledwo muskają oparcie przedniego fotela. W wersji 7-osobowej podróżujący w trzecim rzędzie mają o 15 mm więcej przestrzeni nad głową (920 mm). Do tego czeski SUV zapewnia szereg użytecznych drobiazgów, które docenia się już od pierwszych kilometrów za kierownicą, jak podwójna i wydajna ładowarka smartfonów, przegródki w tunelu środkowym czy dwupłaszczyznowo regulowany podłokietnik.

Skoda Kodiaq zapewnia największy bagażnik w tej klasie SUV-ów

Bagażnik zapewnia rekordowe 910 l pojemności w wersji 5-osobowej bez składania tylnych siedzeń. Po ich złożeniu klamkami w burtach oferuje 2105 l (wzrost odpowiednio o 75 l i 40 l w porównaniu do starego modelu). W wersji 7-miejscowej kufer mieści 340 l, czyli o 70 l więcej niż poprzednio, oraz 845 l po złożeniu siedzeń trzeciego rzędu (wzrost o 80 l). Maksymalna pojemność kufra siedmiomiejscowego samochodu dochodzi do 2035 l, czyli o 30 l więcej niż w pierwszej generacji.

Bagażnik wyznacza także wzorce w dziedzinie funkcjonalności, z pojemnym schowkiem pod podłogą, głębokimi wnękami po bokach, nisko poprowadzonym (jak na SUV-a) progiem załadunku oraz hakami na torby, lampkami LED po obu stronach i klamkami do składania oparć na burtach. Znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic bardziej praktycznego i większego w tej klasie – Kodiaq jest bezkonkurencyjny.

Nowa Skoda Kodiaq - silnik benzynowy czy diesel 2.0 TDI?

Skoda zachowuje się przytomnie i w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z konstrukcji spalinowych. Wręcz przeciwnie – rozwija silniki Diesla oraz jednostki benzynowe TSI. Jednocześnie inżynierowie zastosowali szereg rozwiązań, które mają zapewnić niższe zużycie paliwa – lista obejmuje m.in. nowy, wydajniejszy układ chłodzenia z dodatkowymi uszczelnieniami, które obniżają opór aerodynamiczny, a także żaluzje sterujące dopływem powietrza do silnika.

Jak jeździ Skoda Kodiaq Sportline z silnikiem 2.0 TDI/193 KM? To czeska rakieta dla dużej rodziny

Najmocniejszy silnik Diesla 2.0 TDI 193 KM (400 Nm) jest połączony seryjnie z napędem 4x4. Dynamika tego układu jest więcej niż wystarczająca, a to zasługa ogromnej dawki siły napędowej dostępnej w szerokim zakresie obrotów. Już od ok. 1500 do 4000 obr./min jednostka tryska energią, choć żywiołowość najlepiej czuć w trybie Sport. Wtedy Skoda znajduje w sobie jeszcze większe pokłady animuszu. Zmiana jest zauważalna nie tylko w reakcji na pedał przyspieszenia, ale też w układzie kierowniczym i zawieszeniu. Skraca się czas zmiany przełożeń, 7-biegowa skrzynia DSG przytomnie dobiera przełożenia. Jednocześnie napęd 4x4 za wszelką cenę stara się nie wypuścić z rąk przyczepności. W efekcie reakcja na gaz jest błyskawiczna (przyspieszenie od zera do 100 km/h w 7,8 sekundy), a wysokoprężne 2-litrowe serce nawet pod obciążeniem pozostaje kulturalnie ciche.

Podczas spokojnej jazdy SUV Skody cieszy harmonijnym połączeniem stabilnego prowadzenia i wysokiego poziomu komfortu – w czym zasługa m.in. zawieszenia DCC Plus z dwuzaworowymi amortyzatorami (osobne zawory do oddzielenia etapów odbicia i kompresji zawieszenia, umożliwiają szybsze i skuteczniejsze tłumienie; wcześniej obie funkcje były kontrolowane przez jeden zawór). Zawieszenie cicho i sprężyście gasi zarówno pojedyncze, jak i długie nierówności. Zużycie paliwa na poziomie 6 l na 100 km nie wymaga specjalnych starań. Przy 58-litrowym zbiorniku oznacza to ok. 1000 km zasięgu. Napęd na wszystkie koła zwiększa również możliwości holownicze – nowy Kodiaq Sportline 2.0 TDI poradzi sobie z przyczepą o masie do 2500 kg.

Kodiaq zaskakuje pakietem 28 patentów. Widziałeś czyścik do ekranów?

Drobne rozwiązania, które polepszają funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody – z każdym modelem debiutują nowe gadżety i zawsze dają użytkownikowi frajdę z odkrywania ich oraz testowania przydatności. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc w życiu codziennym, to nowy Kodiaq wywraca stolik. Obok znanej z poprzednika ochrony krawędzi drzwi i elektrycznej blokady tylnych drzwi przed dziećmi teraz zaskakuje pakietem 28 patentów spod hasła "Simply Clever". Lista nowinek obejmuje m.in.: środkowy podłokietnik tylnych siedzeń ze zintegrowanym uchwytem na tablet i schowek z uchwytem na kubek na tunelu środkowym, a także czyścik do wyświetlaczy dotykowych. Z tyłu każdego przedniego siedzenia pojawiła się podwójna kieszeń na dokumenty, czasopisma czy smartfon. Parasol i skrobaczka do lodu powstały z ekologicznych materiałów.

Ile kosztuje nowa Skoda Kodiaq Sportline? Jakie wyposażenie?

Najtańsza Skoda Kodiaq wersji Sportline z silnikiem 1.5 TSI/150 KM kosztuje od 192 150 zł. Benzynowy wariant 2.0 TSI/204 KM to wydatek od 220 250 zł. Słabszy silnik Diesla 2.0 TDI/150 KM wymaga przynajmniej 206 800 zł.

Mocniejszy wariat 2.0 TDI/193 KM (napęd 4x4) staruje z pułapu 225 500 zł. Porównywalny VW Tayron R-Line 2.0 TDI 193 KM 4MOTION kosztuje od 241 190 zł. Z kolei Kodiaq Plug-in Hybrid Sportline (204 KM) kosztuje od 206 800 zł. Lista wyposażenia obejmuje m.in.:

Wnętrze Design Selection Sportline,

Reflektory TOP LED Matrix (z efektem powitalnym),

Tylne światła LED z czerwonym ozdobnym paskiem pomiędzy lampami, dynamicznymi kierunkowskazami,

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 19 cali Tirsuli antracytowe,

Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu z Sunset,

Trójramienna skórzana kierownica wielofunkcyjna z logo Sportline,

Elektrycznie sterowane sportowe siedzenia ze zintegrowanymi zagłówkami z tapicerką Suedia,

Podsufitka w kolorze czarnym,

Aluminiowe nakładki na pedały,

Ramka grilla w kolorze czarnym z połyskiem,

Relingi dachowe w kolorze czarnym z połyskiem,

Słupki D w kolorze czarnym z połyskiem,

Plakietka Sportline na przednich nadkolach,

Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym,

Kluczyk kessy z systemem safe i alarmem,

Cyfrowy zestaw wskaźników 10,25 cala,

Stacja multimedialna z ekranem 10 cali, 8 głośników i 1 głośnik centralny,

Elektrycznie sterowane i składane, podgrzewane lusterka boczne z funkcją pamięci,

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika,

Automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne,

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu,

Tempomat,

Driver alert – funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy,

Funkcja rozpoznawania znaków drogowych,

Inteligentny asystent prędkości,

Asystent skrętu,

Kamera wielofunkcyjna,

System wspomagania ruszania pod wzniesienia,

Kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania.

