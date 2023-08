Reklama

Izera dostanie platformę Geely, jak elektryczny SUV Volvo EX30 czy auta chińskiej marki Zeekr. Polski samochód elektryczny będzie oparty o architekturę SEA – obecnie ta konstrukcja jest zaliczana do najbardziej zawansowanych na rynku.

Spółka ElectroMobility Poland (EMP) dzięki umowie licencyjnej zapewniła sobie technologię na przynajmniej dwie generacje samochodów. Razem z platformą EMP zamierza też sprowadzić do Polski standardy produkcji opracowane przez Chińczyków.

Reklama

Izera będzie produkowana cyfrowo i w 5G, Chińczycy z Geely podzielą się technologią

– Geely oraz inni chińscy producenci samochodów odrobili swoją pracę domową i są teraz w światowej czołówce, jeśli chodzi o produkcję oraz jakość wykonywanych pojazdów – powiedział dziennik.pl Paweł Tomaszek z ElectroMobility Poland. –Zakłady Geely są ultranowoczesne i w pełni zautomatyzowane. Dobrym przykładem jest fabryka aut Zeekr mieszcząca się w Hangzhou Bay – wskazał.

Zeekr to młoda marka samochodów elektrycznych działająca od 2021 roku i należąca właśnie do koncernu Geely. Firma ma śmiałe plany ekspansji na rynki Europy – do końca 2023 roku zamierza ruszyć ze sprzedażą w Szwecji i Niderlandach, a następnie wjedzie do kolejnych państw. Oferta obejmuje dwa modele – Zeekr 001 to shooting brake z zasięgiem do 620 km, a Zeekr X jest miejskim SUV-em (400 km zasięgu). Samochody pod względem jakości wykonania, stylistyki czy możliwości napędów mają rywalizować w segmencie premium, czyli lidze BMW i Mercedesa. Nie za wysokie progi?

Izera w jakości Volvo EX30 i Zeekr? Produkcja na 800 robotów

W ocenie chińskiej strony reżim i standardy produkcji panujące w ich fabrykach znacznie przewyższają te, obowiązujące powszechnie w branży automotive.

– Na szeroką skalę stosujemy internet rzeczy, technologię 5G, systemy rozpoznawania wizyjnego, rozszerzoną rzeczywistość – powiedział Hui Yang z Zeekr Intelligent Technology. – Monitorujemy produkcję w czasie rzeczywistym obserwując cyfrowy odpowiednik linii, a zebrane w ten sposób dane przetwarzamy w chmurze, co gwarantuje odpowiednią wydajność całości procesu – wyjaśnił.

W fabryce w Hangzhou pracuje 800 robotów. W efekcie praca tłoczni jest w 100 proc. zautomatyzowana, spawanie w 80 proc. odbywa się również automatycznie. Także za dostarczanie komponentów na linię odpowiadają bezzałogowe wózki.

Izera i produkcja kontrolowana przez komputery i roboty

– Fabryka aut Zeekr jest w pełni zdigitalizowana, na bieżąco możemy śledzić procesy produkcyjne, dostawy materiałów do linii, weryfikować jakość produktu – zauważył Cyprian Gronkiewicz, dyrektor ds. uruchomienia produkcji ElectroMobility Poland. – Mówimy tu o parametrach związanych z geometrią nadwozia, jakością lakieru czy na bieżąco śledzonymi parametrami procesu produkcyjnego dla każdego pojazdu. Wszystkie standardy, które Geely wdraża w swoich zakładach będą również zaimplementowane w Polsce – zapowiedział przedstawiciel EMP.

Jak usłyszeliśmy polska spółka pod rękę z Geely już pracuje nad odwzorowaniem procesów produkcyjnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie fabryki Zeekr. Jak na tym skorzysta Izera?

Izera i efekt WOW! Taki będzie polski samochód elektryczny?

– Dzięki zbieraniu i analizowaniu danych w czasie rzeczywistym z całego procesu produkcyjnego, da się szybko reagować na odchylenia od normy i je usuwać. Zastosowanie tych rozwiązań spowoduje, że każdy samochód będzie powtarzalny, a tym samym jego jakość będzie na tym samym, wysokim poziomie – ocenił Paweł Kwaśniak, kierownik ds. inżynierii nadwozi ElectroMobility Poland. – Mówimy tutaj też o częściach otwieranych, czyli drzwiach, klapach, które muszą mieć idealne szczeliny dookoła, nie może być tam rozbieżności. Nie może być różnicy między tylnymi drzwiami, a przednimi. Chodzi o to, żeby wywołać u klienta efekt WOW!, kiedy podchodzi do samochodu – podkreślił.

Izera i fabryka w Jaworznie? EMP musi wygrać przetarg, chętnych na działkę nie brakuje

Jeśli uda się wprowadzić te standardy, to może oznaczać, że w pełni cyfrowa fabryka samochodów marki Izera będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie. Brzmi świetnie! Ale co z budową zakładu w Jaworznie? Tu na drodze staje 128 mln zł. To cena wywoławcza za ok. 300 hektarów działki w obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Miasto rozpisało przetarg na ten grunt. Wadium uprawniające do udziału to 10 proc., czyli 12,8 mln zł…

Reklama

– Spółka weźmie udział w ogłoszonym niedawno przez KSSE przetargu na zakup gruntów na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego – powiedział dziennik.pl Paweł Tomaszek z EMP.

Przy wyborze zwycięzcy postępowania będą liczyć się dodatkowe punkty np. za plany związane z produkcją aut, zagwarantowane wsparcie inwestora dla projektu czy duża powierzchni użytkowa budynków. Urząd miasta przyznał, że na działkę nie brakuje chętnych, a wśród nich są też firmy związane z produkcją motoryzacyjną. Czyli jest konkurencja dla narodowego samochodu elektrycznego, ale EMP jest dobrej myśli...

– Zakładamy jednak, że Izera będzie związana z Jaworznem. Rozpoczęcie procesu budowlanego planowane jest na początek 2024 roku. Pierwsze egzemplarze zjadą z linii produkcyjnych w końcówce 2025 roku, a rozpoczęcie sprzedaży rozpocznie się w połowie 2026 roku – podkreślił Tomaszek.

Izera pod koniec 2022 roku dostała 250 mln zł dokapitalizowania z budżetu państwa. Efekt to wzrost łącznego dofinansowania projektu z kwoty 250 mln zł do kwoty 500 mln zł. Z dokumentacji wynika, że dodatkowe 250 mln zł w bagażniku Izery ma umożliwić kontynuację prac z dostawcą platformy, dalsze prace inżynieryjne oraz działania przygotowawcze związane z budową fabryki Izery.

– Zakończyliśmy pierwszy etap prac technicznych współpracy z partnerami Geely i Pininfariną. Zgodnie z harmonogramem zrealizowaliśmy wszelkie założenia i cele charakterystyczne dla tego etapu. W maju 2023 spółka złożyła wniosek o decyzję środowiskową. Wspólnie z Prochemem pracujemy nad projektem budowlanym i procesem przetargowym, który do końca 2023 roku ma wyłonić generalnych wykonawców robót budowlanych – wyjaśnił przedstawiciel EMP.

Izera zmienia styl i wygląd aut stworzy Pininfarina

Niedawno gruchnęła wieść, że Izera zmienia styl, a za nowy wygląd samochodów elektrycznych polskiej marki będzie podpowiadać Pininfarina. ElectroMobility Poland (EMP) zawarła ze słynnym włoskim biurem projektowym umowę o współpracy. Designerzy z Turynu opracują kompleksowy projekt trzech modeli. Tworzenie nowego designu ma trwać 3 lata. Z polskiej strony z Włochami będą współpracować Tadeusz Jelec (wcześniej pracował dla Jaguara) oraz projektant Mariusz Bekas.

Izera na platformie Geely jak nowe Volvo EX30, wyposażenie

Inżynierowie podkreślają, że platforma SEA, z której korzysta już Volvo EX30, Smart #1 i wspomniany Zeekr, jest niesamowicie skalowalna. Pozwala dobrać rozstaw osi w zakresie od 1800 mm do 3300 mm. Stąd można na niej budować małe samochody elektryczne segmentu A, jak i limuzyny segmentu E oraz duże dostawcze EV. W przypadku Izery ważne jest też to, że architektura zapewni w pakiecie oprogramowanie oraz wspomagające kierowcę systemy 2. poziomu. Chodzi o rozwiązania ADAS, które wykrywają przeszkody i zapobiegają przed niebezpiecznymi sytuacjami, a ich działanie polega na ostrzeganiu kierowcy przed kolizją, ale w razie braku reakcji – automatycznie hamują.

– Możliwości techniczne jakie daje wybrana technologia w obszarach: driving performance, driving assistance, innowacyjne systemy w zakresie wsparcia kierowcy, ergonomia wnętrza, a także przestronność i możliwość aranżacji przestrzeni pozwolą konkurować Izerze z liderami rynku – powiedział Łukasz Maliczenko, dyrektor ds. rozwoju produktu w EMP. Dodał, że pozyskana licencja umożliwia EMP ciągły rozwój poszczególnych systemów.

Pierwsza Izera na platformie Geely to SUV, następnie hatchback i kombi, a wymiary

EMP na platformie Geely planuje pod marką Izera stworzyć całą gamę modelową samochodów elektrycznych segmentu C o długości od 4500 mm do 4750 mm. Pierwszym będzie SUV. Następnie architektura SEA pozwoli EMP wdrożyć do produkcji dwa kolejne modele – kombi oraz hatchbacka.

Elementy karoseryjne będą tłoczone przez zewnętrznego dostawcę. Początkowo roczna produkcja zakłada 100 tys. aut rocznie, a 60 proc. komponentów wykorzystywanych będzie pochodzić z Polski. Planowany poziom bezpieczeństwa Izery to pięć gwiazdek w testach Euro NCAP. Nie jest to prognoza na wyrost, ponieważ techniczny bliźniak Smart #1 właśnie uzyskał maksymalną notę w najnowszej serii prób zderzeniowych.

Izera na platformie Geely - jaki zasięg? Oto dwie wielkości akumulatora

Specyfikacja techniczna platformy pozyskanej dla Izery przewiduje napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Kupujący polski samochód elektryczny będzie miał do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 51 kWh i większy 69 kWh. Pierwszy ma zapewnić 340 KM zasięgu, a topowy nawet 450 km jazdy na jednym ładowaniu. Architektura przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 min.

Izera na tylnonapędowej platformie Geely, dane techniczne

Typ napędu RWD (tylny) Moc silnika elektrycznego 200 kW / 272 KM Pojemność baterii 51 kWh i 61 kWh Zasięg (WLTP) 340 km i 450 km Maksymalna moc ładowania DC 150 kW Czas ładowania do 80 proc. 30 minut Droga hamownia ok. 37 m Hamulce Tarczowe wentylowane na obu osiach z elektrycznym wspomaganiem (iBooster) Hamulec postojowy Elektryczny, zintegrowany w zaciskach, działający na koła tylne Zawieszenie przednie McPherson Zawieszenie tylne Wielowahaczowe Długość nadwozia 4500-4750 mm Szerokość nadwozia (bez lusterek) 1820-1850 mm Wysokość 1500-1600 mm Systemy ADAS Poziom 2

Izera od 2026 roku seryjna produkcja, w 2024 roku do kupienia

EMP zakłada, że seryjna produkcja Izery na platformie Geely ruszy pod koniec 2025 roku i w 2026 roku będzie już szła pełną parą. Wcześniej, bo w połowie 2024 roku będzie można zamówić polskie samochody elektryczne z limitowanej serii.

Izera to inwestycja za 6 mld zł, praca dla 2400 osób

Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 6 mld zł, ale w obliczu inflacji i rosnących cen można spodziewać się wyższych wydatków. EMP liczy, że dzięki nowej fabryce pracę znajdzie ok. 15 tys. osób: 2400 przy produkcji Izery oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów. Spółka podkreśla, że zawarcie umowy licencyjnej na platformę Geely uwiarygadnia cały projekt Izery. To przyciągnie potencjalnych inwestorów i ułatwi zdobycie finasowania.

Izera i cena? Będzie premia za wybór nowej marki

Izera od początku jest przedstawiana jako marka samochodów rodzinnych. Świadczyć o tym ma m.in. przestronność wnętrza lepsza niż w przypadku innych aut kompaktowych. To efekt dużego rozstawu osi, ustawienia kół na rogach karoserii i przesunięcia kabiny do przodu. Spółka podkreśla, że krajowe elektryki nie będą towarem luksusowym, ale pojazdami w zasięgu możliwości finansowych Polaków. Dziś średnia cena samochodu na rynku to ok. 160 tys. zł i rośnie. Ile polski kierowca jest w stanie zapłacić za Izerę?

– Cena samochodu to ostatnia informacja, jaką ujawnia się przed wejściem auta do salonu sprzedaży - powiedział dziennik.pl Piotr Zaremba, prezes spółki ElectroMobility Poland.- Choćby dlatego, żeby konkurencja nie wiedziała jaka będzie strategia. Nie popełnię błędu i nie zdradzę kwoty. Wewnętrznie pracujemy na złożeniu, że musimy zaoferować samochód, który będzie istotnie tańszy niż samochód o tych samych parametrach naszej konkurencji. Tak, by premia cenowa za wybór nowej marki była zachowana. Oczywiście tej przestrzeni na cenę Izery mamy trochę więcej, kiedy konkurencja podnosi ceny. Naturalnie będzie jej mniej kiedy rywale będą obniżać cenniki. Dbamy jednak o odpowiednią proporcję między ceną Izery, a samochodami innych marek - podkreślił.

Jak będzie wyglądać fabryka samochodów Izera? (wideo)

Docelowe moce produkcyjne zakładu wynoszą 200 tys. sztuk rocznie. Nowa fabryka samochodów ma być również szansą dla kooperantów i poddostawców. Jak będzie wyglądać zakład produkcji samochodów Izera? Oto wideo…