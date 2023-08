Reklama

SsangYong Torres na polskim rynku będzie objęty 10-letnią gwarancją z limitem przebiegu do 200 000 km. Jakie są warunki takiej ochrony nowego SUV-a z Korei?

– 10-letnią gwarancją zostają objęte wszystkie samochody z polskiej dystrybucji, zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej, a sama gwarancja oferowana jest w cenie samochodu, bez dopłaty – powiedział dziennik.pl Jerzy Prządka z zarządu SsangYong Auto Polska. – 10-letnia gwarancja obejmuje podstawową fabryczną 5-letnią gwarancję (z limitem przebiegu 100 000 km) oraz rozszerzoną gwarancję 5-letnią, obowiązująca po wygaśnięciu gwarancji producenta – wyjaśnił.

SsangYong Torres i 10 lat gwarancji w Polsce

Koreański SsangYong to pierwszy producent samochodów na polskim rynku, oferujący gwarancję o tak długiej ochronie i limicie przebiegu. Jej zakres obejmuje wszystkie podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne oryginalnie dostarczone przez producenta. Na co jeszcze mogą liczyć kierowcy?

SsangYong Torres w Polsce, co to za samochód?

Torres z nadwoziem o długości 4,7 m wskakuje między Korando (4,45 m) a masywnego Rextona (4,85 m). Dla porównania Kia Sportage jest krótsza o prawie 19 cm (ma 4515 mm długości). Na pokładzie mnóstwo miejsca. Szczególnie dopieszczeni są pasażerowie tylnej kanapy - nad głowową osoby o wzroście 186 cm do dachu zostaje ok. 14 cm luzu! Od kolan do fotela kierowcy jest jeszcze 12-13 cm przestrzeni. Do tego oparcie kanapy można regulować w dwóch poziomach (odchylenie do 32,5 stopnia).

SsangYong Torres lepszy niż Rexton, oto wymiary, wnętrze i wyposażenie

Kokpit to minimalistyczny styl podlany cyfrowymi gadżetami. Zza spłaszczonej kierownicy świeci wąski wyświetlacz zamiast klasycznych zegarów. Konsolę środkową zdominowały dwa ekrany - górny 9-calowy stanowi centrum sterowania stacją multimedialną, pokazuje też obraz z kamery cofania. Niższy 8-calowy zastąpił panel klimatyzacji, pozwala również sterować wybranymi funkcjami auta. Pod względem jakości materiałów Torres wypada nawet lepiej niż Rexton. Widać poważny postęp…

SsangYong Torres, jaka pojemność bagażnika?

Bagażnik zapewnia pojemność od 700 do ponad 1660 l. Dla porównania kufer Korrando to ok. 550 l przestrzeni ładunkowej. Pod podłogą koło dojazdowe, taki frykas jest dziś rzadkością. W wybranych wersjach funkcjonalność Torresa podnoszą też zewnętrzne schowki rozlokowane pod panelami nadwozia – jeden z nich można wpasować w szeroki słupek C.

Stylistyczny trik to udawane koło zapasowe pod tylnym oknem. Masywna klamka z prawej strony sugeruje otwieranie bagażnika w lewą stronę, a tu niespodzianka – klapa automatycznie unosi się do nieba.

SsangYong Torres z silnikiem benzynowym 1.5/163 KM i instalacją LPG

SsangYong Torres skrywa pod maską silnik turbobenzynowy 1.5 T-GDi o mocy 163 KM (280 Nm), który można mieć także z dedykowaną instalacją LPG. To jednostka znana z Korando. Producent daje też wybór między odmianą z napędem na przednią oś i układem 4x4. Manualną 6-biegową skrzynię można zastąpić 6-biegowym automatem japońskiej firmy AISIN. Układ napędowy może pracować w trzech trybach (Normal, Sport i Winter).

SsangYong Torres 1.5 Turbo. Jakie spalanie?

Zużycie paliwa przyzwoite - przynajmniej na papierze. Ważący ok. 1,5 tony SUV na 100 km ma zużywać 8 l benzyny. Torres z automatem potrzebuje o 0,6 l więcej. Napęd 4x4 zwiększa spalanie do 9,1 l/100 km.

SsangYong Torres to cztery wersje wyposażenia, a jaka cena?

SsangYong Torres jest pozycjonowany między Korrando a Rextonem. Można wybierać z czterech wersji wyposażania: Joy, Adventure, Adventure Plus i Wild

Cena nowego SUV-a w Polsce startuje z poziomu 139 900 zł w bazowej wersji Joy. Wyposażenie takiej najtańszej odmiany obejmuje 7 poduszek powietrznych, w pełni LED-owe oświetlenie, 12,5-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, pakiet systemów bezpieczeństwa i Android Auto/Apple CarPlay, automatyczną 2-strefową klimatyzację czy 17-calowe obręcze ze stopów lekkich.

SsangYong Torres w wersji wyposażenia Adventure

SsangYong Torres w wersji Adventure kosztuje od 154 900 zł (skrzynia automatyczna wymaga dopłaty 10 tys. zł). Model z napędem 4x4 to wydatek od 174 900 zł. Samochód w standardzie jest lepszy m.in. o system monitorowania martwego pola, ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, podgrzewanie przednich foteli i kierownicy, system bezkluczykowy Smart Key, bezprzewodową ładowarkę, tempomat adaptacyjny, manetki automatycznej skrzyni biegów przy kierownicy czy LED-owe przednie światła przeciwmgielne. Do tego tapicerka ze skóry ekologicznej i 18-calowe felgi aluminiowe z oponami 235/55R.

Torres Adventure+ to dodatkowo poduszka kolanową kierowcy, przednie fotele z wentylacją i podgrzewaniem, fotel kierowcy sterowany elektrycznie, tylna kanapa również została wyposażona w podgrzewanie. Skrzynia automatyczna jest standardem – auto kosztuje od 176 400 zł (napęd 4x4 to cena o 10 tys. zł wyższa).

SsangYong Torres Wild to najlepiej wyposażony SUV

Najlepiej wyposażony SsangYong Torres Wild oferuje najlepsze rozwiązania z półek koreańskiej firmy. Lista obejmuje: asystenta martwego pola, tylny radar ruchu poprzecznego z interwencją, jest też asystent bezpiecznego wysiadania, fotel przedniego pasażera regulowany elektrycznie, nawigacja z 9-calowym wyświetlaczem, klapa bagażnika sterowana elektrycznie, ambientowe oświetlenie wnętrza, tapicerka skórzana i 20-calowe alufelgi z oponami 245/45.

