SsangYong Torres EVX już w Polsce, wygląda ekstra

SsangYong Torres EVX wyskoczył z niczym królik z kapelusza podczas pokazu w Warszawie. Nowy SUV otwiera ofensywę elektrycznych modeli koreańskiej marki. A lista premier rozpisanych na najbliższe lata obejmuje różne segmenty rynku. Oto szczegóły…

Torres EVX z nadwoziem o długości 4,7 m wskakuje między Korrando (4,45 m) a masywnego Rextona (4,85 m). Jak tłumaczą Koreańczycy nazwa "Torres" nawiązuje do Parku Narodowego Torres del Paine w Patagonii słynącego ze nieziemskich widoków. UNESCO uznało to miejsce za Światowy Rezerwat Biosfery pełen wspaniałych gór, lodowców, jezior czy rzek. W przypadku najnowszego SsangYonga nazwa ma ucieleśniać przygody i wyzwania.

SsangYong Torres EVX to zupełnie inny styl, wnętrze minimalistyczne

Elektryczny Torres EVX w porównaniu do spalinowego odpowiednika to zupełnie inny samochód. Z wąskimi reflektorami i podświetlanymi sześcioma listwami poprzecznymi zapowiada nadchodzące zmiany stylistyczne w całej gamie.

Także nowe, minimalistyczne wnętrze podąża za trendami. Kierowcę wita podwójny ekran złożony z 12,3-calowych wyświetlaczy i schludna konsola z mniejszą ilością fizycznych przycisków.

Na pokładzie mnóstwo miejsca. Szczególnie dopieszczeni są pasażerowie tylnej kanapy - nad głowową osoby o wzroście 186 cm do dachu zostaje ok. 14 cm luzu! Od kolan do fotela kierowcy jest jeszcze 13 cm przestrzeni. Do tego oparcie kanapy można regulować w dwóch poziomach.

SsangYong Torres EVX i wydajny akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, bez kobaltu

SsangYong Torres EVX wykorzystuje akumulator o pojemności 73,4 kW, który jest wyjątkowy na tle innych rozwiązań. Powstał bez użycia kobaltu i ma konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4; LFP). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci.

– Akumulator LFP jest coraz bardziej popularny wśród producentów samochodów ze względu na jego bezpieczeństwo. Jednocześnie jest tańszy niż akumulatory litowo-jonowe – powiedział dziennik.pl Paweł Kuskowski z SsangYong Auto Polska. Akumulatory LFP typu Blade battery dostarcza chińska firma BYD.

SsangYong Torres EVX - duży zasięg i szybkie ładowanie

Napęd zapewnia silnik elektryczny o mocy 207 KM zamontowany przy przedniej osi. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 8 sekund. Nieźle jak na 2-tonowego SUV-a.

Producent obiecuje zasięg na poziomie 462 km (przy zużyciu 18,6 kWh/100 km). W mieście prądu ma wystarczyć nawet na 635 km (13,5 kWh/100 km). Ładowanie mocą do 350 kW sprawia, że uzupełnienie energii z poziomu 10 proc. do 80 proc. potrwa tylko 28 minut.

Torres EVX jest też wyposażony w funkcję Vehicle-to-Load (V2L), umożliwiającą zasilanie zewnętrznych odbiorników z maksymalnym poborem mocy do nawet 3,5 kWh.

SsangYong Torres EVX w Polsce – ile kosztuje SsangYong Torres EVX?

SsangYong Torres EVX w Polsce przewidziano w trzech wersjach: Joy, Adventure i Wild. Samochód jest objęty fabryczną, 7-letnią gwarancją do 150 tys. km. Akumulator chroni gwarancja na 10 lat/milion km przebiegu. Pierwsze auta pojawią się w salonach już wiosną. Ceny?

SsangYong Torres EVX w wersji Joy kosztuje od 189 900 zł. Taki SUV standardowo oferuje adaptacyjny tempomat, panoramiczny wyświetlacz, zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L), oświetlenie LED czy łączność Apple Car-Play/Android Auto.

SsangYong Torres EVX Adventure kosztuje od 204 900 zł. Tu na lista wyposażenia jest bogatsza o takie elementy jak: poduszka kolanowa kierowcy, ładowarka bezprzewodowa, fotel kierowcy i pasażera sterowane elektrycznie (w 8 kierunkach), fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, fotele przednie podgrzewane i wentylowane, tylna kanapa podgrzewana, sterowanie fotelem pasażera od strony kierowcy, czujniki parkowania przednie, elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne, rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych, tapicerka ze skóry ekologicznej w kolorze czarnym, czarne relingi dachowe, wielokolorowe nastrojowe oświetlenie wnętrza (na desce rozdzielczej, panelach drzwi i podłokietniku) i nakładki na progi drzwi przednich z elementami ze stali nierdzewnej.

Najbogatszy SsangYong Torres EVX w wersji Wild (od 216 900 zł) jest lepszy o system monitorowania martwego pola z interwencją, ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i ryzyku kolizji, system monitorowania ruchu za pojazdem z interwencją, asystenta bezpiecznego opuszczania auta, kamery 360 stopni. Do tego klapa bagażnika sterowana elektrycznie i 20-calowe alufelgi. Na tym jednak nie koniec…

Nowy pikap SsangYong Musso to model O100

W drodze są trzy różne modele, które koreański producent niebawem wprowadzi na rynek. Model O100 z podwójną kabiną to pierwszy koreański pikap z napędem elektrycznym napędem, który w przyszłości może zastąpić model SsangYong Musso.

Nowy Rexton będzie elektryczny, napęd o mocy ponad 400 KM

F100 awangardową sylwetką przypomina Toyotę FJ Cruiser. Wymiarami jest zbliżony do obecnego 4,8-metrowego modelu SsangYong Rexton. To duży SUV zbudowany na nowej platformie EPT opracowanej z myślą o przyszłych autach elektrycznych. Architektura pozwoli stosować płaski system baterii i napęd na przednie koła lub układ 4x4 z możliwością przełączania napędu między przednią a tylną osią. Silniki elektryczne dostarczą ponad 400 KM mocy (300 kW).

SsangYong Korando pierwszej generacji wraca jako elektryczny crossover KR10

SsangYong Korando pierwszej generacji zapadł w pamięci ze względu na odważną stylistykę. Teraz ostre linie i kanciaste nadwozie wraca w nowej odsłonie. Elektryczny crossover KR10 ma być hitem.

SsangYong/KG Mobility trzy nowe modele na rynku już w 2025 roku

Wreszcie największa bomba. Producent zapowiada, że wszystkie ujawnione modele w wersjach produkcyjnych trafią na rynek w 2025 roku.