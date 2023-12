Izera na platformie Geely i nowym stylu gotowa. Sprawdzamy projekt EMP

Izera dokładnie rok temu dostała platformę SEA opracowaną przez Geely. Zapytaliśmy spółkę ElectroMobility Poland o losy polskiego samochodu elektrycznego oraz jego fabryki w Jaworznie. Na jakim etapie jest cały projekt?

– Założenia biznesowe naszego projektu pozostają aktualne, rośnie jego wartość i skala. Wszystkie dotychczasowe zobowiązania wynikające z harmonogramu prac zostały spełnione w terminie. Mamy gotowy plan na następne etapy projektu – powiedział dziennik.pl Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland. – Oczywiście przed nami wciąż wiele wyzwań, ale najważniejsza, z punktu widzenia osiągania dalszych celów, jest teraz stabilność, także finansowa, oraz konsekwencja w działaniu. Przedsięwzięcia takie jak Izera są realizowane w perspektywie wieloletniej – dodał. Jak te okrągłe słowa przekładają się na polskie samochody i fabrykę w Jaworznie?

Pierwsza Izera jako SUV gotowa. Pininfarina trzyma gotowe modele pod kluczem

Okazuje się, że Izera jako kompaktowy SUV nabrała już realnych kształtów – to właśnie to nadwozie trafi do sprzedaży jako pierwsze. Projektanci włoskiego biura Pinifarina zakończyli prace nad nową stylistyką auta dostosowaną do platformy Geely. W ścisłej tajemnicy trzymane są gotowe modele w skali 1:1 – zarówno nadwozia, jak i wnętrza.

– Domknęliśmy pełną specyfikację techniczną samochodu i wszystkich kluczowych celów technicznych. W proces projektowy zaangażowaliśmy pełną gamę przyszłych dostawców komponentów nowego SUV-a Izera. Przy pracach byli obecni przyszli dostawcy lamp czy deski rozdzielczej. Etap ten ostatecznie potwierdził szczegółowe założenia techniczne, wykonalność oraz model biznesowy przedsięwzięcia – stwierdził Zaremba.

Designerzy z Turynu poza modelem SUV opracują też kompleksowy projekt hatchbacka i kombi. Tworzenie nowego designu całej gamy ma trwać 3 lata. Z polskiej strony z Włochami współpracuje Tadeusz Jelec (wcześniej pracował dla Jaguara) oraz projektant Mariusz Bekas.

Izera SUV jedzie do homologacji i na eksport. Trzy modele na podbój UE

Spółka EMP pod rękę z hiszpańską firmą Applus IDIADA i siecią Łukasiewicz-PIMOT ruszyła też z pracami nad homologacją. Polsko-hiszpańskie konsorcjum ma stworzyć ścieżkę homologacji dla trzech samochodów elektrycznych - modelu hatchback, SUV i kombi. Taki dokument pozwoli eksportować Izerę do krajów UE.

Jednocześnie EMP podpisała już listy intencyjne dotyczące dystrybucji Izery na kilku rynkach europejskich m.in. w krajach Beneluksu (Belgia, Holandia i Luksemburg), w Hiszpanii i Portugalii. Kolejne umowy zostaną podpisane w 2024 roku.

Fabryka Izery w Jaworznie. Kiedy ruszy budowa i produkcja samochodów?

Plan wygląda ambitnie, tylko co z produkcją? Przypominany, że EMP wygrała przetarg i kupiła pod przyszłą fabrykę 117 ha działki na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Wartość transakcji wyniosła 128 mln zł netto (ponad 157 mln zł brutto).

– Pierwsze prace przygotowawcze rozpoczną się na przełomie 2023 i 2024 roku. Zakończyliśmy prace nad nad projektem budowalnym. Jeszcze w grudniu bieżącego roku planowane jest pozyskanie decyzji środowiskowej. Następnie złożony zostanie wniosek do urzędu miasta Jaworzna w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Trwa przetarg na wybór generalnego wykonawcy fabryki. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku, a ich koniec przewidziany jest na ostatni kwartał 2025 roku – zapowiedział szef EMP.

Izera wydała 277 mln zł, w spółce ElectroMobility Poland pracuje ok. 130 osób

Wreszcie pieniądze. ElectroMobility Polandwylicza, że z łącznej kwoty dotychczasowego finansowania projektu Izera (500 mln zł) spółka wydała do tej pory ok. 277 mln. Z czego ponad trzy czwarte (78 proc.) poszło na prace projektowe i przygotowanie inwestycji. W spółce pracuje obecnie ok. 130 osób.

Izera będzie produkowana cyfrowo i w 5G, Chińczycy z Geely podzielą się technologią

Widomo, że fabryka Izery w Jaworznie będzie składała się ze spawalni, lakierni i działu montażu. Zakład ma spełniać najwyższe wymogi jeśli chodzi o zarówno standardy produkcji jak i normy środowiskowe. W tym ma pomóc technologia pozyskana od koncernu Geely, który jednocześnie jest dostawcą platformy pod budowę polskiego samochodu elektrycznego.

Izera będzie oparta o architekturę SEA – obecnie ta konstrukcja jest zaliczana do najbardziej zawansowanych na rynku (korzysta z niej SUV Volvo EX30 czy auta chińskiej marki Zeekr). EMP dzięki umowie licencyjnej zapewniła sobie technologię na przynajmniej dwie generacje samochodów. Razem z platformą spółka zamierza sprowadzić do Polski standardy produkcji opracowane przez Chińczyków.

– Geely oraz inni chińscy producenci samochodów odrobili swoją pracę domową i są teraz w światowej czołówce, jeśli chodzi o produkcję oraz jakość wykonywanych pojazdów – powiedział dziennik.pl Paweł Tomaszek z ElectroMobility Poland. – Zakłady Geely są ultranowoczesne i w pełni zautomatyzowane. Dobrym przykładem jest fabryka aut Zeekr mieszcząca się w Hangzhou Bay – wskazał.

W fabryce w Hangzhou pracuje 800 robotów. W efekcie praca tłoczni jest w 100 proc. zautomatyzowana, spawanie w 80 proc. odbywa się również automatycznie. Także za dostarczanie komponentów na linię odpowiadają bezzałogowe wózki. Jak usłyszeliśmy polska spółka pod rękę z Geely już pracuje nad odwzorowaniem procesów produkcyjnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie fabryki Zeekr. Jeśli uda się wprowadzić te standardy, to może oznaczać, że w pełni cyfrowa fabryka samochodów marki Izera będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie.

Izera i auta chińskiego giganta na jednej taśmie w Polsce

Jednocześnie EMP rozmawia z Geely na temat współdzielenia mocy wytwórczych nowej fabryki w Jaworznie. Co znaczy, że obie firmy dopuszczają możliwość produkcji w Polsce na jednej taśmie Izery oraz aut azjatyckiego giganta (jak kiedyś Fiat i Ford razem działały w Tychach). Tym samym Geely zyskałoby przyczółek do ekspansji na rynki europejskie.

Izera ma już dostawcę baterii do polskiego samochodu

– Wybraliśmy dostawcę baterii, zabezpieczając tym samym kluczowy komponent samochodu elektrycznego. Trwają rozmowy na temat optymalnego zabezpieczenia dostaw zarówno od strony kosztowej jak i logistycznej. Chcielibyśmy, aby bateria docelowo była produkowana w Polsce, najlepiej w fabryce w Jaworznie – powiedział Tomaszek z EMP.

Izera na platformie Geely jak nowe Volvo EX30, wyposażenie

Inżynierowie podkreślają, że platforma SEA, z której korzysta już Volvo EX30, Smart #1, #3 i wspomniany Zeekr, jest niesamowicie skalowalna. Pozwala dobrać rozstaw osi w zakresie od 1800 mm do 3300 mm. Stąd można na niej budować małe samochody elektryczne segmentu A, jak i limuzyny segmentu E oraz duże dostawcze EV. W przypadku Izery ważne jest też to, że architektura zapewni w pakiecie oprogramowanie oraz wspomagające kierowcę systemy 2. poziomu. Chodzi o rozwiązania ADAS, które wykrywają przeszkody i zapobiegają przed niebezpiecznymi sytuacjami, a ich działanie polega na ostrzeganiu kierowcy przed kolizją, ale w razie braku reakcji – automatycznie hamują.

Izera na platformie Geely - jaki zasięg? Dwie wielkości akumulatora

Specyfikacja techniczna platformy pozyskanej dla Izery przewiduje napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Kupujący polski samochód elektryczny będzie miał do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 51 kWh i większy 69 kWh. Pierwszy ma zapewnić 340 km zasięgu, a topowy nawet 450 km jazdy na jednym ładowaniu. Architektura przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 min.

Izera z tylnym napędem na platformie Geely, dane techniczne

Typ napędu RWD (tylny) Moc silnika elektrycznego 200 kW / 272 KM Pojemność baterii 51 kWh i 61 kWh Zasięg (WLTP) 340 km i 450 km Maksymalna moc ładowania DC 150 kW Czas ładowania do 80 proc. 30 minut Droga hamownia ok. 37 m Hamulce Tarczowe wentylowane na obu osiach z elektrycznym wspomaganiem (iBooster) Hamulec postojowy Elektryczny, zintegrowany w zaciskach, działający na koła tylne Zawieszenie przednie McPherson Zawieszenie tylne Wielowahaczowe Długość nadwozia 4500-4750 mm Szerokość nadwozia (bez lusterek) 1820-1850 mm Wysokość 1500-1600 mm Systemy ADAS Poziom 2

Izera to inwestycja za 6 mld zł, praca dla 2400 osób

Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 6 mld zł, ale w obliczu inflacji i rosnących cen można spodziewać się wyższych wydatków. EMP liczy, że dzięki nowej fabryce pracę znajdzie ok. 15 tys. osób: 2400 przy produkcji Izery oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów.

Izera i cena? Będzie premia za wybór nowej marki

Izera od początku jest przedstawiana jako marka samochodów rodzinnych. Świadczyć o tym ma m.in. przestronność wnętrza lepsza niż w przypadku innych aut kompaktowych. To efekt dużego rozstawu osi, ustawienia kół na rogach karoserii i przesunięcia kabiny do przodu. Spółka podkreśla, że krajowe elektryki nie będą towarem luksusowym, ale pojazdami w zasięgu możliwości finansowych Polaków. Dziś średnia cena samochodu na rynku to ok. 160 tys. zł i rośnie. Ile polski kierowca jest w stanie zapłacić za Izerę?

– Cena samochodu to ostatnia informacja, jaką ujawnia się przed wejściem auta do salonu sprzedaży – powiedział nam Piotr Zaremba, prezes EMP. – Choćby dlatego, żeby konkurencja nie wiedziała jaka będzie strategia. Nie popełnię błędu i nie zdradzę kwoty. Wewnętrznie pracujemy na złożeniu, że musimy zaoferować samochód, który będzie istotnie tańszy niż samochód o tych samych parametrach naszej konkurencji. Tak, by premia cenowa za wybór nowej marki była zachowana. Oczywiście tej przestrzeni na cenę Izery mamy trochę więcej, kiedy konkurencja podnosi ceny. Naturalnie będzie jej mniej kiedy rywale będą obniżać cenniki. Dbamy jednak o odpowiednią proporcję między ceną Izery, a samochodami innych marek – podkreślił.