Izera SUV jedzie do produkcji. Przełomowa decyzja

Izera wchodzi w nowy etap realizacji. Miasto Jaworzno zdecydowało o wydaniu pozwolenia na budowę fabryki pierwszego polskiego samochodu elektrycznego. Dzięki temu ma szansę stać się jednym z największych w Europie centrów produkcji aut elektrycznych.

Przedstawiciele władz miasta podkreślają, że dzięki tej inwestycji powstaną nowe miejsca pracy. Zostanie także zagospodarowany teren poprzemysłowy i pogórniczy, a to wzmocni rozwój branży motoryzacyjnej. Ten sektor obecnie odpowiada za blisko 10 proc. PKB Polski.

Fabryka Izery w Jaworznie - jest pozwolenie na budowę

– Jestem niezmiernie zadowolony z faktu, że proces wydania pozwolenia na budowę fabryki przebiegł sprawnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Ta inwestycja ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta i regionu, a także jest wyrazem naszego zaangażowania w przywrócenie Polski na mapę znaczących graczy w branży motoryzacyjnej – powiedział Paweł Silbert, prezydent Miasta Jaworzna.

Taka będzie fabryka samochodów Izera w Jaworznie. Nawet 300 tys. aut rocznie

Fabryka ElectroMobility Poland będzie pierwszą inwestycją powstałą na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Zakład zostanie wybudowany w dwóch etapach z maksymalną roczną zdolnością produkcyjną 300 tys. samochodów.

Pozwolenie zostało wydane dla etapu pierwszego, którego powierzchnia zabudowy wyniesie 169 tys. m2. Fabryka będzie zakładem wysoko zautomatyzowanym, co pozwoli na efektywną i innowacyjną produkcję samochodów elektrycznych. Do końca 2026 roku zatrudnienie w fabryce może znaleźć nawet 2000 osób.

Będzie nawet 2000 miejsc pracy przy produkcji Izery

Jaworzno charakteryzuje się m.in. bliskością potencjalnych dostawców części i komponentów zlokalizowanych w regionie, dobrą infrastrukturą. Ważne jest też silne zaplecze naukowe śląskich uczelni.

– Ta inwestycja będzie istotnym przykładem efektywnego wykorzystania szans, jakie daje Jaworznicki Obszar Gospodarczy. Jestem przekonany, że otwartość lokalnego samorządu i efektywna współpraca z inwestorami będzie doskonałą zachętą do kolejnych przedsięwzięć gospodarczych w naszym regionie – ocenił prezydent.

Izera SUV pojawi się pierwsza. Produkcja od 2026 roku

Spółka ElectroMobility Poland wybrała firmę Mirbud do budowy fabryki samochodów w Jaworznie. Zakład ma być gotowy w ciągu 23 miesięcy od wbicia pierwszej łopaty. Uruchomienie seryjnej produkcji powinno nastąpić do połowy 2026 roku. Pierwszy pojawi się model SUV zaprojektowany przez włoskie biuro Pininfarina. Platformę SEA, dostarczy chiński koncern Geely.

Izera produkowana cyfrowo i w 5G, Chińczycy z Geely podzielą się technologią

Widomo, że fabryka Izery w Jaworznie będzie składać się ze spawalni, lakierni i działu montażu. Zakład ma spełniać najwyższe wymogi jeśli chodzi o zarówno standardy produkcji jak i normy środowiskowe.

Architektura SEA jest zaliczana do najbardziej zawansowanych na rynku (korzysta z niej SUV Volvo EX30 czy auta chińskiej marki Zeekr). EMP dzięki umowie licencyjnej zapewniła sobie technologię na przynajmniej dwie generacje samochodów. Razem z platformą spółka zamierza sprowadzić do Polski standardy produkcji opracowane przez Chińczyków.

Zakłady Geely są nowoczesne. Dobrym przykładem jest fabryka aut Zeekr w Hangzhou Bay, pracuje tam 800 robotów. W efekcie praca tłoczni jest w 100 proc. zautomatyzowana, spawanie w 80 proc. odbywa się również automatycznie. Także za dostarczanie komponentów na linię odpowiadają bezzałogowe wózki.

Izera SUV na platformie Geely i nowym stylu

Projektanci włoskiego biura Pininfarina zakończyli prace nad nową stylistyką modelu Izera SUV. W ścisłej tajemnicy trzymane są gotowe modele w skali 1:1 – zarówno karoserii, jak i wnętrza.

Designerzy z Turynu poza modelem SUV opracują też kompleksowy projekt hatchbacka i kombi. Tworzenie nowego designu całej gamy ma trwać 3 lata. Z polskiej strony z Włochami współpracuje Tadeusz Jelec (wcześniej pracował dla Jaguara) oraz projektant Mariusz Bekas. Na tym jednak nie koniec…

Izera SUV jedzie do homologacji i na eksport. Trzy modele na podbój UE

Spółka EMP pod rękę z hiszpańską firmą Applus IDIADA i siecią Łukasiewicz-PIMOT ruszyła z pracami nad homologacją. Polsko-hiszpańskie konsorcjum ma stworzyć ścieżkę homologacji dla trzech samochodów elektrycznych – modelu hatchback, SUV i kombi. Taki dokument pozwoli eksportować Izerę do krajów UE. Jednocześnie EMP podpisała już listy intencyjne dotyczące dystrybucji Izery na kilku rynkach europejskich m.in. w krajach Beneluksu (Belgia, Holandia i Luksemburg), w Hiszpanii i Portugalii.

Izera na platformie Geely jak nowe Volvo EX30, wymiary i wyposażenie

Platforma SEA, z której korzysta już Volvo EX30, Smart #1, #3 i wspomniany Zeekr, jest niesamowicie skalowalna. Pozwala dobrać rozstaw osi w zakresie od 1800 mm do 3300 mm. Stąd można na niej budować małe samochody elektryczne segmentu A, jak i limuzyny segmentu E oraz duże dostawcze EV. W przypadku Izery ważne jest też to, że architektura zapewni w pakiecie oprogramowanie oraz wspomagające kierowcę systemy 2. poziomu. Chodzi o rozwiązania ADAS, które wykrywają przeszkody i zapobiegają przed niebezpiecznymi sytuacjami, a ich działanie polega na ostrzeganiu kierowcy przed kolizją, ale w razie braku reakcji – automatycznie hamują.

Izera na platformie Geely - jaki zasięg? Dwie wielkości akumulatora

Specyfikacja techniczna platformy pozyskanej dla Izery przewiduje napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Kupujący polski samochód elektryczny będzie miał do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 51 kWh i większy 69 kWh. Pierwszy ma zapewnić 340 km zasięgu, a topowy nawet 450 km jazdy na jednym ładowaniu. Architektura przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 min.

Izera z tylnym napędem na platformie Geely, dane techniczne