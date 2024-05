Izera oddana w ręce nowego prezesa. Kim jest Piotr Regulski?

Izera ostatnio nie daje o sobie zapomnieć. Spółka ElectroMobility Poland przed chwilą dostała pozwolenie na budowę fabryki polskich samochodów elektrycznych w Jaworznie. A teraz stery rządowego projektu przechodzą w nowe ręce – prezesem EMP został Piotr Regulski.

Piotr Regulski współpracował z firmami z branży usługowej, produkcyjnej i nowych technologii. Do 2017 r. związany był z Grupą Impel. Od 2019 r. był członkiem zarządu Ruch S.A. W latach 2020-2021 był prezesem tej firmy, podczas jej sprzedaży PKN Orlen. W latach 2021-2022 zasiadał w zarządzie Energa Logistyka. Regulski nigdy nie był związany z sektorem motoryzacyjnym. Czy to będzie miało wpływ na projekt Izera?

Reklama

Za kierownicą Izery nowy prezes bez doświadczenia w motoryzacji

Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, uważa że doświadczenie w branży zawsze pomaga, szczególnie w tak specyficznym obszarze jak produkcja samochodów. – Brak doświadczenia nie musi być przeszkodą, jednak o wiele lepiej byłoby, gdybyśmy na czele takiej firmy postawili człowieka z branży. Samochody, ich produkcja i ich późniejsza sprzedaż to skomplikowany proces. Przed nami wiele wyzwań, które mogą stanowić istotną przeszkodę w osiągnięciu sukcesu – zauważa ekspert.

Reklama

Izera do produkcji w Jaworznie. Inna marka zapewni bezpieczeństwo i przychów

Zdaniem Drzewieckiego zmiany zachodzące na rynku, tempo ewolucji gamy modelowej konkurentów i zmiany w społeczeństwie to wszystko czynniki, które mogą kształtować popyt w przyszłości, a co za tym idzie wpływać na być albo nie być nowej fabryki. – Oczywiście w przypadku Izery i zakładu w Jaworznie wiele się może zdarzyć. Nie wiemy, jak będą wyglądać relacje pomiędzy Izerą a Geely, czy na liniach produkcyjnych będziemy widzieli tylko i wyłącznie polskie auto, czy też pojawi się na nich także inny produkt, który zwiększy bezpieczeństwo i zapewni odpowiedni przychód – zauważa nasz rozmówca.

Izera w nowych rękach. Ekspert: Boję się ludzi wszystkowiedzących

– Menadżer spoza branży, z dużą wiedzą w zakresie zarządzania projektami, otwarty na wiedzę, wspierający się specjalistami z branży na pewno da radę. Boję się ludzi wszystkowiedzących, a takich przy projektach politycznych jest niestety wielu, bo projekt Izery, pomimo iż ma być projektem komercyjnym, został wymyślony przez polityków, którzy nadzorowali jego funkcjonowanie – ocenił Drzewiecki.

Izera do produkcji od 2026 roku, w nowej fabryce powstanie 2000 miejsc pracy

Prezydent Jaworzna kilka dni temu wydał pozwolenie na budowę fabryki samochodów elektrycznych marki Izera. Zakład zostanie wybudowany w dwóch etapach z maksymalną roczną zdolnością produkcyjną 300 tys. aut. Pozwolenie wydano dla etapu pierwszego, którego powierzchnia zabudowy wyniesie 169 tys. m2. Budową ma zająć się firmę Mirbud. Fabryka będzie zakładem wysoko zautomatyzowanym. Do końca 2026 roku zatrudnienie w fabryce może znaleźć nawet 2000 osób

Izera produkowana cyfrowo i w 5G. Chińczycy z Geely podzielą się technologią?

Pierwszy pojawi się model SUV zaprojektowany przez włoskie biuro Pininfarina. Platformę SEA, dostarczy chiński koncern Geely. Architektura ta jest zaliczana do najbardziej zawansowanych na rynku (korzysta z niej SUV Volvo EX30 czy auta chińskiej marki Zeekr). EMP dzięki umowie licencyjnej zapewniła sobie technologię na przynajmniej dwie generacje samochodów.

Razem z platformą spółka zamierza sprowadzić do Polski standardy produkcji opracowane przez Chińczyków. Zakłady Geely są nowoczesne. Dobrym przykładem jest fabryka aut Zeekr w Hangzhou Bay, pracuje tam 800 robotów. W efekcie praca tłoczni jest w 100 proc. zautomatyzowana, spawanie w 80 proc. odbywa się również automatycznie. Także za dostarczanie komponentów na linię odpowiadają bezzałogowe wózki.

Izera SUV na platformie Geely i nowym stylu

Projektanci włoskiego biura Pininfarina zakończyli prace nad nową stylistyką modelu Izera SUV. W ścisłej tajemnicy trzymane są gotowe modele w skali 1:1 – zarówno karoserii, jak i wnętrza. Designerzy z Turynu poza modelem SUV opracują też kompleksowy projekt hatchbacka i kombi. Tworzenie nowego designu całej gamy ma trwać 3 lata. Z polskiej strony z Włochami współpracuje Tadeusz Jelec (wcześniej pracował dla Jaguara) oraz projektant Mariusz Bekas. Na tym jednak nie koniec…

Izera SUV do homologacji i na eksport. Trzy modele na podbój UE

Spółka EMP pod rękę z hiszpańską firmą Applus IDIADA i siecią Łukasiewicz-PIMOT ruszyła z pracami nad homologacją. Polsko-hiszpańskie konsorcjum ma stworzyć ścieżkę homologacji dla trzech samochodów elektrycznych – modelu hatchback, SUV i kombi. Taki dokument pozwoli eksportować Izerę do krajów UE. Jednocześnie EMP podpisała już listy intencyjne dotyczące dystrybucji Izery na kilku rynkach europejskich m.in. w krajach Beneluksu (Belgia, Holandia i Luksemburg), w Hiszpanii i Portugalii.

Izera na platformie Geely jak nowe Volvo EX30, wymiary i wyposażenie

Platforma SEA, z której korzysta już Volvo EX30, Smart #1, #3 i wspomniany Zeekr, jest niesamowicie skalowalna. Pozwala dobrać rozstaw osi w zakresie od 1800 mm do 3300 mm. Stąd można na niej budować małe samochody elektryczne segmentu A, jak i limuzyny segmentu E oraz duże dostawcze EV. W przypadku Izery ważne jest też to, że architektura zapewni w pakiecie oprogramowanie oraz wspomagające kierowcę systemy 2. poziomu. Chodzi o rozwiązania ADAS, które wykrywają przeszkody i zapobiegają przed niebezpiecznymi sytuacjami, a ich działanie polega na ostrzeganiu kierowcy przed kolizją, ale w razie braku reakcji – automatycznie hamują.

Izera na platformie Geely - jaki zasięg? Dwie wielkości akumulatora

Specyfikacja techniczna platformy pozyskanej dla Izery przewiduje napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Kupujący polski samochód elektryczny będzie miał do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 51 kWh i większy 69 kWh. Pierwszy ma zapewnić 340 km zasięgu, a topowy nawet 450 km jazdy na jednym ładowaniu. Architektura przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 min.

Izera z tylnym napędem na platformie Geely, dane techniczne

Typ napędu RWD (tylny) Moc silnika elektrycznego 200 kW / 272 KM Pojemność baterii 51 kWh i 61 kWh Zasięg (WLTP) 340 km i 450 km Maksymalna moc ładowania DC 150 kW Czas ładowania do 80 proc. 30 minut Droga hamownia ok. 37 m Hamulce Tarczowe wentylowane na obu osiach z elektrycznym wspomaganiem (iBooster) Hamulec postojowy Elektryczny, zintegrowany w zaciskach, działający na koła tylne Zawieszenie przednie McPherson Zawieszenie tylne Wielowahaczowe Długość nadwozia 4500-4750 mm Szerokość nadwozia (bez lusterek) 1820-1850 mm Wysokość 1500-1600 mm Systemy ADAS Poziom 2