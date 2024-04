Izera i ważna decyzja ws. fabryki w Jaworznie

Izera wreszcie w centrum uwagi nowego rządu. Przy okazji przelewu środków z KPO z ust ministrów publicznie padły ważne deklaracje.

– Inwestycja w Jaworznie na terenie, na którym planowane jest powstanie fabryki samochodów elektrycznych Izera, powinna być kontynuowana – powiedział w Polsat News Borys Budka, minister aktywów państwowych.

Izera w Jaworznie - ta inwestycja zostaje

Budka wskazał, że obecnie nowa rada nadzorcza ElectroMobility Poland, czyli spółki odpowiedzialnej za projekt Izera, prowadzi konkurs na członków zarządu tej firmy. – Decyzja co do samej Izery ma zapaść po audytach za kilka tygodni. Odpowiednio wykwalifikowane osoby podejmą taką rekomendację dla rządu – dodał.

Zdaniem ministra trzeba wykorzystać bardzo dobrą lokalizację Jaworzna i przygotowany tam teren. – W jakiej formule? O tym będziemy decydować. Jedno jest pewne, inwestycja w tamtym miejscu powinna być kontynuowana. Wszystko zależy od formy – stwierdził. Dodał też, że Polska powinna mieć własny eksportowy samochód elektryczny, ale pod warunkiem, że byłby on konkurencyjny i mógłby zaistnieć na rynku.

Izera dostanie zastrzyk pieniędzy z KPO? Ministerstwo czeka na ministerstwo

Z kolei minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że ws. wsparcia z KPO dla projektu Izera jej resort czeka na ostateczne decyzje Ministerstwa Aktywów Państwowych. Wyjaśniła, że jest już zgoda Komisji Europejskiej na to, aby ten lub inny projekt z obszaru bezemisyjnych środków transportu otrzymał pożyczkę, a nie grant z KPO.

Krajowy Plan Odbudowy to przeszło 110 inwestycji i reform. Ich celem jest wzmocnienie gospodarki po pandemii Covid-19. Polska ma otrzymać z KPO 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Teraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zrewidowanym KPO proponuje zmiany w 11 reformach oraz 22 projektach. W poniedziałek 15 kwietnia do Polski wpłynęło 6,3 mld euro pierwszej płatności z KPO: 3,9 mld euro środków pożyczkowych spłacanych za pośrednictwem budżetu europejskiego i 2,4 mld euro grantów.

Izera ma już wykonawcę fabryki w Jaworznie

Spółka ElectroMobility Poland wybrała firmę Mirbud do budowy fabryki samochodów w Jaworznie. Współpraca zostanie potwierdzona odrębną umową o generalne wykonawstwo inwestycji po uzyskaniu przez EMP odpowiednich zgód korporacyjnych.

Fabryka samochodów w Jaworznie ma być gotowa w ciągu 23 miesięcy od wbicia pierwszej łopaty. Uruchomienie seryjnej produkcji powinno nastąpić do połowy 2026 roku. Pierwszy pojawi się model SUV zaprojektowany przez włoskie biuro Pininfarina. Rocznie ma powstawać nawet 150 tys. aut.

Geely będzie produkować w Polsce samochody i baterie?

Izera ma być oparta o architekturę SEA, którą dostarczy chiński koncern Geely – obecnie ta konstrukcja jest zaliczana do najbardziej zawansowanych na rynku (korzysta z niej SUV Volvo EX30 czy auta chińskiej marki Zeekr). EMP dzięki umowie licencyjnej zapewniła sobie technologię na przynajmniej dwie generacje samochodów. Razem z platformą spółka zamierza sprowadzić do Polski standardy produkcji opracowane przez Chińczyków. Rozmowy z Geely poza wspólną produkcją samochodów w Jaworznie poszły także w stronę współdzielenia fabryki baterii.

Izera jako SUV na platformie Geely - jaki zasięg? Dwie wielkości akumulatora

Specyfikacja techniczna platformy pozyskanej dla Izery przewiduje napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Kupujący polski samochód elektryczny będzie miał do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 51 kWh i większy 69 kWh. Pierwszy ma zapewnić 340 km zasięgu, a topowy nawet 450 km jazdy na jednym ładowaniu. Architektura przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 min.

Fabryka w Jaworznie, tam powstanie Izera

Teren Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, planowany m.in. pod przyszłą fabrykę samochodów elektrycznych, to ok. 300 ha głównie poprzemysłowych gruntów w rejonie ul. Wojska Polskiego, w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1 i bocznicy kolejowej. Sama fabryka samochodów elektrycznych miałaby zająć ok. 120 ha. Jesienią 2023 roku EMP stała się właścicielem 117 ha gruntu w JOG i pierwszym tamtejszym inwestorem.