Izera i nowe KPO. Już wiadomo, co dalej z inwestycją

Izera doczekała się uwagi nowego rządu i z ust jego przedstawicieli publicznie padła ważna deklaracja. Okazuje się, że projekt wdrożenia do produkcji polskiego auta zostaje do dalszej realizacji, a odpowiedzialna za przedsięwzięcie spółka ElectroMobility Poland może liczyć na zastrzyk gotówki, choć na innych zasadach. Jak to możliwe?

Krajowy Plan Odbudowy to przeszło 110 inwestycji i reform. Ich celem jest wzmocnienie gospodarki po pandemii Covid-19. Polska ma otrzymać z KPO 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Teraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zrewidowanym KPO proponuje zmiany w 11 reformach oraz 22 projektach.

Reklama

Izera i fabryka w Jaworznie - ta inwestycja zostaje

Reklama

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko wyjaśnił, że w ramach proponowanych zmian w KPO finasowanie projektu polskiego samochodu elektrycznego ma zostać przeniesione z części obejmującej dotacje (granty) do części pożyczkowej. Przy czym to rozwiązanie musi zostać zaakceptowana przez odpowiednie organy unijne.

– Na pewno będziemy chcieli, aby do części pożyczkowej trafił projekt produkcji pojazdów nisko i zero emisyjnych, czyli stworzenia mocy produkcyjnych do budowy takich pojazdów, który w sferze publicznej nazywany jest inwestycją Izera, choć o Izerze nigdy w KPO nie było ani słowa – zapowiedział Szyszko.

– Ta inwestycja zostaje, ale ponieważ jest stricte rynkowa, to pomoc może być udzielona w formie pożyczki i spółki mogą stanąć do konkursu o taką pożyczkę np. na budowę fabryki, jeśli projekt się spina – wyjaśnił wiceminister.

Formalnie mechanizm finansowania projektu Izera ze środków KPO ma dotyczyć objęcia udziałów w spółce ElectroMobility Poland przez PFR Ventures jako operatora Funduszu Elektromobilności. Zasilenie tego funduszu środkami pożyczkowymi, a nie – jak pierwotnie planowano – dotacjami, zmienia jedynie mechanizm rozliczania KPO między rządem, a Komisją Europejską. Nie jest to pożyczka dla spółki EMP.

Izera z Funduszu Elektromobilności? Urzędnicy od ponad roku nie mogą podpisać umowy

Przy czym powstaje pytanie: Co z Funduszem Elektromobilności? 17 stycznia 2023 na operatora tego funduszu wybrano PFR Ventures. Od ponad roku urzędnikom NFOŚiGW oraz Polskiego Funduszu Rozwoju nie udało się wynegocjować i podpisać umowy. Jesienią zeszłego roku prezes PFR Paweł Borys w jednym z wywiadów zapewniał, że fundusz powstanie na przełomie września i października 2023 roku. Jak nieoficjalnie usłyszeliśmy w temat zaangażowana była Prokuratoria Generalna, która miała pomóc wyjaśnić wątpliwości związane z odpowiedzialnością za realizację zadań stawianych przed Funduszem Elektromobilności. Mamy wiosnę 2024 roku i pytanie o powstanie funduszu ciągle pozostaje bez odpowiedzi.

Audyt ruszył. Izera pod lupą Ministerstwa Aktywów Państwowych

Ministerstwo Aktywów Państwowych 5 marca przejęło nadzór nad EMP. - Niezwłocznie po przejęciu nadzoru przez Ministerstwo Aktywów Państwowych nad ElectroMobility Poland S.A. rozpoczął się proces weryfikacji projektu, nad którym pracuje spółka - powiedział dziennik.pl Paweł Tomaszek z EMP. - Weryfikacja obejmuje zarówno efektywność nadzoru właścicielskiego, harmonogram jak i również aspekty techniczne i biznesowe. Brane pod uwagę będą wyniki poprzednich kontroli i audytów realizowanych do chwili obecnej w spółce. Strony są w bieżącym kontakcie operacyjnym - dodał.

Izera ma już wykonawcę fabryki w Jaworznie

Spółka ElectroMobility Poland wybrała firmę Mirbud do budowy fabryki samochodów w Jaworznie. Współpraca zostanie potwierdzona odrębną umową o generalne wykonawstwo inwestycji po uzyskaniu przez EMP odpowiednich zgód korporacyjnych.

– Rozstrzygnięcie przetargu na budowę zakładu produkcyjnego to ostatni ważny krok na drodze do rozpoczęcia produkcji samochodów marki Izera – powiedział Piotr Zaremba, prezes EMP.

Fabryka samochodów w Jaworznie ma być gotowa w ciągu 23 miesięcy od wbicia pierwszej łopaty. Uruchomienie seryjnej produkcji powinno nastąpić do połowy 2026 roku. Pierwszy pojawi się model SUV zaprojektowany przez włoskie biuro Pininfarina. Rocznie ma powstawać nawet 150 tys. aut.

Geely będzie produkować w Polsce samochody i baterie? To największa inwestycja w historii

Izera będzie oparta o architekturę SEA, którą dostarczy chiński koncern Geely – obecnie ta konstrukcja jest zaliczana do najbardziej zawansowanych na rynku (korzysta z niej SUV Volvo EX30 czy auta chińskiej marki Zeekr). EMP dzięki umowie licencyjnej zapewniła sobie technologię na przynajmniej dwie generacje samochodów. Razem z platformą spółka zamierza sprowadzić do Polski standardy produkcji opracowane przez Chińczyków. Piotr Zaremba przyznał, że rozmowy z Geely poza wspólną produkcją samochodów w Jaworznie poszły także w stronę współdzielenia fabryki baterii.

– To otwiera możliwość wspólnego produkowania komponentów. Dlatego jest to największa inwestycja, która może się wydarzyć w historii polskiej motoryzacji. To nie tylko docelowo nawet 7 tys. miejsc pracy w fabrykach, ale też potencjalnie 30 tys. miejsc pracy u dostawców. Właśnie dlatego, że projekt nie dotyczy tylko samej fabryki. Wierzę głęboko że projekt ten będzie miał szansę się zmaterializować – podkreślił Zaremba.

Izera jako SUV na platformie Geely - jaki zasięg? Dwie wielkości akumulatora

Specyfikacja techniczna platformy pozyskanej dla Izery przewiduje napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Kupujący polski samochód elektryczny będzie miał do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 51 kWh i większy 69 kWh. Pierwszy ma zapewnić 340 km zasięgu, a topowy nawet 450 km jazdy na jednym ładowaniu. Architektura przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 min.

Fabryka w Jaworznie, tam powstanie Izera

Teren Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, planowany m.in. pod przyszłą fabrykę samochodów elektrycznych, to ok. 300 ha głównie poprzemysłowych gruntów w rejonie ul. Wojska Polskiego, w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1 i bocznicy kolejowej. Sama fabryka samochodów elektrycznych miałaby zająć ok. 120 ha. Jesienią 2023 roku EMP stała się właścicielem 117 ha gruntu w JOG i pierwszym tamtejszym inwestorem.