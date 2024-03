Izera do produkcji. Mirbud zbuduje nową fabrykę w Jaworznie

Izera – mimo braku decyzyjności rządu – zmierza do produkcji seryjnej. Spółka ElectroMobility Poland właśnie zrobiła kolejny krok w tym kierunku i wybrała firmę Mirbud do budowy fabryki samochodów w Jaworznie.

– W podpisanymporozumieniu strony wyraziły wolę realizacji kompleksowych robót budowlanych na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, a następnie oddania do użytkowania obiektów budowlanych fabryki samochodów elektrycznych o mocach produkcyjnych wynoszących 150 tys. sztuk rocznie– powiedział dziennik.pl Paweł Tomaszek z ElectroMobility Poland. – Współpraca zostanie potwierdzona odrębną umową o generalne wykonawstwo inwestycji po uzyskaniu przez spółkę ElectroMobility Poland odpowiednich zgód korporacyjnych – dodał.

Izera do produkcji już w 2026 roku. 150 tys. samochodów rocznie

Wybór generalnego wykonawcy fabryki i podpisanie odpowiednich umów mają pozwolić na uruchomienie seryjnej produkcji samochodów Izera do połowy 2026 roku.

– Rozstrzygnięcie przetargu na budowę zakładu produkcyjnego to ostatni ważny krok na drodze do rozpoczęcia produkcji samochodów marki Izera – powiedział Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland.

Szef EMP zapowiada, ze fabryka samochodów w Jaworznie będzie gotowa w ciągu 23 miesięcy od wbicia pierwszej łopaty. Następnie ruszy produkcja polskiego auta elektrycznego. Pierwszy pojawi się model SUV.

– Współpraca z polskim podmiotem, który ma 30-letnie doświadczenie w realizacji inwestycji przemysłowych, jest gwarancją tego, że prace przy budowie zakładu produkcyjnego będą zrealizowane w najwyższym rynkowym standardzie i z dotrzymaniem harmonogramów inwestycji – ocenił Zaremba.

Fabryka w Jaworznie powstanie w 23 miesiące. Izera wjedzie na rynek

Inwestycja będzie realizowana w formule "Projektuj i Buduj". To oznacza, że wykonawca ma odpowiadać zarówno za sam projekt budynku, jak i za pozostałe działania aż do oddania fabryki do użytku.

– Wybór naszej spółki na generalnego wykonawcę jednej z największych realizowanych w naszym kraju inwestycji w branży motoryzacyjnej jest potwierdzeniem naszych kompetencji oraz pozycji rynkowej – stwierdził Jerzy Mirgos, prezes MIRBUD. – Jestem przekonany, że nasze doświadczenie, wiedza i umiejętności naszych inżynierów oraz możliwości realizacyjne gwarantują wysoką jakość i terminowość wykonania prac budowlanych. Chcemy, aby ta realizacja była wizytówką nie tylko dla Śląska i miasta Jaworzno, ale by przez wiele lat służyła rozwojowi całego tego regionu i była symbolem polskiej elektromobilności – podkreślił.

Izera jak gorący kartofel? Minister analizuje dokumenty

To była dobra wiadomość. Ciągle jednak nie wiadomo, co rząd Donalda Tuska zrobi w sprawie Izery. Dziennik.pl zapytał Ministerstwo Aktywów Państwowych czy w spółce przeprowadzono audyt i jakie są jego wyniki? Chcieliśmy się też dowiedzieć, czy strona rządowa po liście od prezesa Geely planuje spotkanie z przedstawicielami chińskiego koncernu oraz EMP?

– Ministerstwo Aktywów Państwowych analizuje obecnie przekazaną dokumentację. Zajęcie stanowiska będzie możliwe dopiero po zakończeniu tych analiz – usłyszeliśmy w resorcie.

Bardziej rozmowni są przedstawiciele EMP. Obecnie w spółce nie jest realizowany żaden formalny audyt. Niezbędna dokumentacja trafiła w ręce nowego rządu. W grudniu 2023 r. przekazano również biznesplan przedsięwzięcia zaktualizowany o wyniki prac technicznych realizowanych w ostatnim roku.

Koncern Geely będzie produkować w Polsce samochody i baterie? To największa inwestycja w historii

Piotr Zaremba przyznał, że rozmowy z Geely (dostawcą platformy do Izery) poza wspólną produkcją samochodów w Jaworznie poszły także w stronę współdzielenia fabryki baterii.

– To otwiera możliwość wspólnego produkowania komponentów. Dlatego jest to największa inwestycja, która może się wydarzyć w historii polskiej motoryzacji. To nie tylko docelowo nawet 7 tys. miejsc pracy w fabrykach, ale też potencjalnie 30 tys. miejsc pracy u dostawców. Właśnie dlatego, że projekt nie dotyczy tylko samej fabryki. Wierzę głęboko że projekt ten będzie miał szansę się zmaterializować – podkreślił Zaremba.

Izera produkowana cyfrowo i w 5G, Chińczycy z Geely podzielą się technologią

Widomo, że fabryka Izery w Jaworznie będzie składać się ze spawalni, lakierni i działu montażu. Zakład ma spełniać najwyższe wymogi jeśli chodzi o zarówno standardy produkcji jak i normy środowiskowe. W tym ma pomóc technologia pozyskana od koncernu Geely.

Izera będzie oparta o architekturę SEA – obecnie ta konstrukcja jest zaliczana do najbardziej zawansowanych na rynku (korzysta z niej SUV Volvo EX30 czy auta chińskiej marki Zeekr). EMP dzięki umowie licencyjnej zapewniła sobie technologię na przynajmniej dwie generacje samochodów. Razem z platformą spółka zamierza sprowadzić do Polski standardy produkcji opracowane przez Chińczyków.

– Geely oraz inni chińscy producenci samochodów odrobili swoją pracę domową i są teraz w światowej czołówce, jeśli chodzi o produkcję oraz jakość wykonywanych pojazdów – powiedział dziennik.pl Paweł Tomaszek z ElectroMobility Poland. – Zakłady Geely są ultranowoczesne i w pełni zautomatyzowane. Dobrym przykładem jest fabryka aut Zeekr mieszcząca się w Hangzhou Bay – wskazał.

W fabryce w Hangzhou pracuje 800 robotów. W efekcie praca tłoczni jest w 100 proc. zautomatyzowana, spawanie w 80 proc. odbywa się również automatycznie. Także za dostarczanie komponentów na linię odpowiadają bezzałogowe wózki. Jak usłyszeliśmy polska spółka pod rękę z Geely już pracuje nad odwzorowaniem procesów produkcyjnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie fabryki Zeekr. Jeśli uda się wprowadzić te standardy, to może oznaczać, że w pełni cyfrowa fabryka samochodów marki Izera będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie.

Izera SUV na platformie Geely i nowym stylu gotowa

Z planów EMP wynika, że jako pierwszy do produkcji trafi model SUV. Projektanci włoskiego biura Pininfarina zakończyli prace nad nową stylistyką auta. W ścisłej tajemnicy trzymane są gotowe modele w skali 1:1 – zarówno karoserii, jak i wnętrza.

Designerzy z Turynu poza modelem SUV opracują też kompleksowy projekt hatchbacka i kombi. Tworzenie nowego designu całej gamy ma trwać 3 lata. Z polskiej strony z Włochami współpracuje Tadeusz Jelec (wcześniej pracował dla Jaguara) oraz projektant Mariusz Bekas. Na tym jednak nie koniec…

Izera SUV jedzie do homologacji i na eksport. Trzy modele na podbój UE

Spółka EMP pod rękę z hiszpańską firmą Applus IDIADA i siecią Łukasiewicz-PIMOT ruszyła z pracami nad homologacją. Polsko-hiszpańskie konsorcjum ma stworzyć ścieżkę homologacji dla trzech samochodów elektrycznych – modelu hatchback, SUV i kombi. Taki dokument pozwoli eksportować Izerę do krajów UE. Jednocześnie EMP podpisała już listy intencyjne dotyczące dystrybucji Izery na kilku rynkach europejskich m.in. w krajach Beneluksu (Belgia, Holandia i Luksemburg), w Hiszpanii i Portugalii.

Izera na platformie Geely jak nowe Volvo EX30, wymiary i wyposażenie

Platforma SEA, z której korzysta już Volvo EX30, Smart #1, #3 i wspomniany Zeekr, jest niesamowicie skalowalna. Pozwala dobrać rozstaw osi w zakresie od 1800 mm do 3300 mm. Stąd można na niej budować małe samochody elektryczne segmentu A, jak i limuzyny segmentu E oraz duże dostawcze EV. W przypadku Izery ważne jest też to, że architektura zapewni w pakiecie oprogramowanie oraz wspomagające kierowcę systemy 2. poziomu. Chodzi o rozwiązania ADAS, które wykrywają przeszkody i zapobiegają przed niebezpiecznymi sytuacjami, a ich działanie polega na ostrzeganiu kierowcy przed kolizją, ale w razie braku reakcji – automatycznie hamują.

Izera na platformie Geely - jaki zasięg? Dwie wielkości akumulatora

Specyfikacja techniczna platformy pozyskanej dla Izery przewiduje napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Kupujący polski samochód elektryczny będzie miał do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 51 kWh i większy 69 kWh. Pierwszy ma zapewnić 340 km zasięgu, a topowy nawet 450 km jazdy na jednym ładowaniu. Architektura przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 min.

Izera z tylnym napędem na platformie Geely, dane techniczne

Typ napędu RWD (tylny) Moc silnika elektrycznego 200 kW / 272 KM Pojemność baterii 51 kWh i 61 kWh Zasięg (WLTP) 340 km i 450 km Maksymalna moc ładowania DC 150 kW Czas ładowania do 80 proc. 30 minut Droga hamownia ok. 37 m Hamulce Tarczowe wentylowane na obu osiach z elektrycznym wspomaganiem (iBooster) Hamulec postojowy Elektryczny, zintegrowany w zaciskach, działający na koła tylne Zawieszenie przednie McPherson Zawieszenie tylne Wielowahaczowe Długość nadwozia 4500-4750 mm Szerokość nadwozia (bez lusterek) 1820-1850 mm Wysokość 1500-1600 mm Systemy ADAS Poziom 2

Izera wydała 277 mln zł, w spółce ElectroMobility Poland pracuje ok. 130 osób

Wreszcie pieniądze. ElectroMobility Poland wylicza, że z łącznej kwoty dotychczasowego finansowania projektu Izera (500 mln zł) spółka wydała ok. 277 mln. Z czego ponad trzy czwarte (78 proc.) poszło na prace projektowe i przygotowanie inwestycji. W spółce pracuje obecnie ok. 130 osób. Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 6 mld zł.