Toyota liderem w Polsce z 75 proc. przewagą. To już trzecie z rzędu zwycięstwo Japończyków nad Wisłą. Urzędy komunikacji zarejestrowały niemal 74 tys. samochodów tej marki. Koncern trzyma w garści niemal 17,6 proc. polskiego rynku.

Najpopularniejsza jest Corolla. Z liczbą niemal 21,4 tys. sztuk ten model stanowi ponad 25 proc. nowych aut producenta zarejestrowanych w Polsce w 2022 roku. Gdyby Corolla była odrębną marką, zajmowałaby 7. miejsce. Yaris to drugi najczęściej kupowany nowy samochód w ogóle (12,5 tys. egz.). Z kolei Yaris Cross to najchętniej wybierany model przez kierowców indywidulanych.

Toyota Corolla hitem w Polsce, rusza wyprzedaż rocznika 2022

Teraz Toyota rusza z nowym rozdaniem rabatów. – Wybrane modele z rocznika 2022 są dostępne w obniżonych cenach, a rabaty sięgają nawet 8 tys. zł – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk z Toyota Central Europe. – Jeśli uwzględnić wzrost cen nowych samochodów, wyprzedaż w salonach Toyoty to okazja, by kupić auto z rocznika 2022 nawet o 15 tys. zł taniej niż ten sam model wyprodukowany w 2023 roku. Przy zakupie nowej Toyoty dostępne są także dodatkowe bonusy. Klienci mogą skorzystać z vouchera na akcesoria o wartości 1000 zł oraz znakowania pojazdu technologią syntetycznego DNA oferowanego w cenie auta – wyliczył.

Toyota Corolla z 2022 tańsza o 12,5 tys. zł w 2023 roku, jakie spalanie benzyny?

Wyprzedaż rocznika 2022 to ostatnia szansa na zakup Corolli z benzynowym silnikiem 1.2 Turbo o mocy 116 KM (zużycie paliwa na 5,8-7,3 l/100 km). Toyoty ma jeszcze egzemplarze w wersji Comfort, zarówno z nadwoziem hatchback, jak i TS Kombi. Takie samochody kosztują odpowiednio 106 400 zł lub 110 400 zł. Oba warianty są objęte rabatem 3 tys. zł.

Corolla sedan 2022 z benzynowym silnikiem 1.5 staniała o 5,5 tys. zł. W efekcie kosztuje nawet o 12,5 tys. zł mniej niż nowy model z rocznika 2023. Corolla w podstawowej wersji Active jest wyposażona w system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym, Apple CarPlay i Android Auto, systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense 2.0 z inteligentnym tempomatem adaptacyjnym oraz klimatyzację.

Toyota Yaris 2022 i w kieszeni nawet 4,5 tys. zł

Toyota Yaris 2022 z hybrydą 1.5 o mocy 116 KM to jedyny wariant napędowy dostępny w akcji wyprzedażowej. Auto z rabatem 2500 zł można mieć w wersji wyposażeniowej Active, Comfort lub Executive. Producent przekonuje, że różnica między cenami aut z produkcji 2022 i 2023 może sięgać 4,5 tys. zł. Najtańsza Toyota Yaris Hybrid Active 2022 kosztuje od 84 200 zł.

Wyposażenie standardowe obejmuje m.in. system multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym ekranem dotykowym 7 cali, klimatyzację i systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense najnowszej generacji 2.5 (m.in. asystent pasa ruchu czy wykrywanie zmęczenia kierowcy).

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid, cena niższa w 2023 roku

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 2022 daje szerszy wybór wersji wyposażeniowych. Do tego jest odmiana z napędem na przednie koła lub elektrycznym układem 4x4 AWD-i. W zależności od konfiguracji Toyota obiecuje 3 tys. zł rabatu. Przy zakupie tego auta z rocznika 2022 w kieszeni może zostać do 5 tys. zł. Najtańszy Yaris Cross Hybrid z ubiegłorocznej produkcji to wersja Comfort w cenie 102 300 zł.

Toyota C-HR Hybrid z rabatem, w kieszeni nawet 10 tys. zł

Toyota C-HR 2022 (hybryda 1.8 i 2.0) jest dostępna w większości wersji wyposażenia, których ceny obcięto nawet o 8 tys. zł. Producent oblicza, że w porównaniu z autami produkowanymi w tym roku można zyskać do 10 tys. zł. Toyota C-HR Hybrid 1.8 w wersji Style z rocznika 2022 kosztuje 131 900 zł.

Ile kosztuje nowa Toyota Aygo X w salonie?

Toyota Aygo X 2022 z silnikiem 1.0/72 KM to rabat 2 tys. zł na wersje Active, Comfort i Style oraz 4 tys. zł na Executive. Najtańsze Aygo X Active kosztuje teraz 63 900 zł, zaś najwyższa wersja Executive jest oferowana za 76 900 zł. W porównaniu z cenami Aygo X z rocznika 2023, oferta wyprzedażowa ma dać od 6 tys. zł oszczędności.

Toyota Land Cruiser z rabatem bez względu na wersję wyposażenia

Terenowa Toyota Land Cruiser z silnikiem 2.8 D-4D, automatyczną skrzynią biegów i napędem 4x4 jest tańsza o 7 tys. zł (bez względu na wersję wyposażania). Najtańszy Land Cruiser 2022 kosztuje od 262 tys. zł.

Elektryczna Toyota bZ4X z największym rabatem

Elektryczna Toyota bZ4X z 2022 roku jest dostępna tylko w bogatej wersji Executive i z napędem na przednią oś. Tu przewidziano 5 tys. zł rabatu. Samochód kosztuje od 269 900 zł i jest to cena o 15 tys. zł niższa od tego samego modelu z rocznika 2023.