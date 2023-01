Reklama

Toyota liderem w Polsce z dwukrotną przewagą. To już trzecie z rzędu zwycięstwo Japończyków nad Wisłą. Skoda i Kia na podium najpopularniejszych marek samochodowych w 2022 roku, ale nawet nie zbliżyły się do wyniku Toyoty. Polacy zarejestrowali niecałe 420 tys. nowych aut osobowych. To niemal 27 tys. szt. mniej (-6 proc.) niż przed rokiem. Kto traci i dlaczego?

– Rok 2022 rozpoczęliśmy z ograniczoną podażą samochodów. Zakłócone kanały dostaw, brak surowców i komponentów przyczyniły się nie tylko znacznego wydłużenia czasu oczekiwania na zamówione auto, ale także stały się kolejnym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost cen – powiedział dziennik.pl Wojciech Drzewiecki, szef instytutu SAMAR.

Toyota liderem w Polsce za 2022 rok, Skoda i Kia na podium, kto traci i dlaczego?

Ekspert zauważa jednoczenie, że wraz z upływem czasu dostępność niektórych samochodów poprawiała się. A wzrost podaży był widoczny głównie na rynku aut marek premium i w segmencie samochodów elektrycznych. Czyli wszędzie tam, gdzie można było wygenerować większą marżę. To przełożyło się na wysokie przychody producentów, mimo pikującej sprzedaży. Jednak nie ma się z czego cieszyć...

Samochody w 2023 roku będą drożeć, dostępność aut także z problemami

– Tendencja wzrostowa obserwowana w ciągu ostatnich miesięcy nie daje jednak podstawy do optymizmu. Przyszłość rysuje się raczej w szarych barwach – zapowiada Drzewiecki. – Trwający za naszą wschodnią granicą konflikt w negatywny sposób wpływa nie tylko na nastroje konsumentów, ale także na dostępność surowców i komponentów, co w dalszym stopniu przekłada się na ich wysokie ceny, prowadząc w konsekwencji do utrzymującego się trendu wzrostowego cen poszczególnych modeli. Pozytywem jest to, że tempo wzrostu znacząco się zmniejszyło. Negatywem, że mimo że wolniej, to jednak wciąż ceny idą w górę. Tego typu trend nigdy nie sprzyja sprzedaży – wskazał.

Ekspert zakłada, że w 2023 roku nastąpi poprawa w dostępności komponentów, a producenci znajdą alternatywne źródła dostaw surowców. Nie oznacza to jednak, że wszystkie modele i ich wersje będą już bez problemów dostępne.

– Mając świadomość pogarszającej się sytuacji gospodarczej, przekładającej się na większą niechęć do zakupów, co widać w ograniczonej liczbie nowych zamówień, producenci będą koncentrowali się na modelach wysokomarżowych oraz tych, których emisja będzie poniżej wyznaczonych przez ustawodawcę poziomów. Dostępność pozostałych wciąż będzie ograniczona. Sytuacja może się zmienić, jeżeli gorejący w Ukrainie konflikt osłabnie lub zostanie wygaszony – zauważył.

Top 10 najpopularniejszych marek w Polsce w 2022 roku

Top 10 Marka Liczba rejestracji w 2022 Marka Liczba rejestracji w 2021 1 Toyota 73 868 szt. Toyota 74 513 szt. 2 Skoda 42 070 Skoda 21 956 3 Kia 33 715 Kia 32 323 4 Volkswagen 30 814 Volkswagen 34 412 5 Hyundai 26 888 Hyundai 26 840 6 BMW 23 888 BMW 23 964 7 Mercedes 21 354 Mercedes 20 019 8 Dacia 20 721 Dacia 19 909 9 Audi 19 323 Audi 18 973 10 Ford 16 435 Ford 19 112

Toyota, Skoda, Kia, czyli takie samochody Polacy kupują najczęściej

Toyota zalicza hat-trick. Japońska marka z wynikiem 73 868 rejestracji w 2022 roku trzeci raz z rzędu zdobyła tytuł lidera rynku. Koncern trzyma w garści niemal 17,6 proc. polskiego rynku. Najpopularniejszym modelem jest Toyota Corolla z napędem hybrydowym. Yaris to drugi najczęściej kupowany nowy samochód w Polsce.

Druga w kolejności jest Skoda. Z wynikiem 42 067 rejestracji czeska marka traci do lidera 32 tys. aut. Największym wzięciem wśród Polaków cieszą się kolejno: Octavia, Fabia i Kamiq.

Kia sensacją 2022 roku

Kia okazuje się sensacją 2022 roku. Koreańska marka zdobyła trzecie miejsce wśród najpopularniejszych marek i tym samym zepchnęła z podium Volkswagena (3. miejsce za 2021 rok). Kia ma na koncie 33 715 rejestracji w Polsce. To też jedyna popularna marka w Top 10 z największym wzrostem rok do roku (plus 4,31 proc., 1392 auta).

Hitem jest Cedd - Polacy kupili 13 599 sztuk tego modelu. Kia Sportage także zdobyła uznanie - 11 508 sztuk daje temu modelowi pozycję lidera w segmencie C SUV. Trzecim najpopularniejszym autem Kia jest Stonic (3039 egz.).

Toyota Corolla, Dacia Duster i Kia Sportage, takie auta Polacy kupują w powiatach i województwach

Mapa instytutu SAMAR dobitnie pokazuje, że Toyota dominuje we wszystkich województwach. Również mapa powiatów świeci na czerwono. Modelem najczęściej wybieranym przez kierowców jest Toyota Corolla, chociaż tu ciekawostka, w woj. podlaskim, lubelskim i zachodnio-pomorskim pierwsze miejsce zajęła Kia Sportage (dane na koniec listopada) a w warmińsko-mazurskim hitem była Dacia Duster.