Toyota Yaris Cross debiutowała w 2021 roku, idealnie wpisując się w trendy i jeden z najbardziej konkurencyjnych segmentów rynku. Świetnie wyglądający crossover z dobrze skomponowaną ofertą wersji wyposażeniowych niemal natychmiast podbił serca klientów i dziś notuje rekordy sprzedażowe.

Yaris Cross tylko w styczniu tego roku znalazł w Polsce 1761 chętnych, co nie tylko oznacza 200-procentowy wzrost w porównaniu ze styczniem 2022, lecz także czyni Yarisa Crossa najchętniej kupowanym modelem w naszym kraju. Co ciekawe, za nim uplasowały się cztery inne modele Toyoty, a japońska marka zajmuje pozycję lidera wśród wszystkich koncernów motoryzacyjnych w Polsce.

Toyota Yaris Cross w 2023 roku najpopularniejszym autem w Polsce

Aktualna paleta Yarisa Crossa obejmuje dwie wersje silnikowe – benzyniaka 1.5 o mocy 125 KM z napędem na przód oraz hybrydę 1.5 o mocy 116 KM, z napędem na przód lub obie osie (AWD-i). Do wyboru jest pięć wersji wyposażeniowych: Active, Comfort, Executive, Adventure i wieńcząca stawkę GR Sport, która właśnie trafiła do naszego testu.

Toyota Yaris Cross w nowych szatach GR Sport

Już na pierwszy rzut oka wersję GR Sport można odróżnić od pozostałych za sprawą 18-calowych alufelg ze wzorem ramion zarezerwowanym dla tego wariantu, grilla z kratką o strukturze plastra miodu, tylnego dyfuzora wkomponowanego w zderzak oraz oznaczeń “GR” na atrapie, klapie bagażnika i chromowanych nakładkach progowych. Lakierowany na czarno dach, relingi i tylny spoiler dodają sylwetce elegancji. Faktem jest, że auto może się podobać i na tle konkurentów, do których zaliczyć można m.in. Forda Pumę, Renault Captura czy Opla Mokkę prezentuje się bardzo oryginalnie. Warto dodać, że wersja GR Sport ma zmniejszony o 10 mm prześwit i zmieniono także nastawy zawieszenia, które, jak zapewnia Toyota, zostało dopasowane do bardziej dynamicznego charakteru modelu.

Wnętrze na sportowo

Także we wnętrzu znajdziemy sportowe akcenty charakterystyczne dla linii GR. To oznaczenia na zagłówkach i kierownicy, czerwone przeszycia skórzano-zamszowej tapicerki oraz chromowane pedały i wstawki w kokpicie. Przednie fotele z profilowanymi bokami zapewniają dobre podparcie boczne i są wygodne. Ten kierowcy ma dodatkowo elektryczną regulację odcinka lędźwiowego.

Mała, obszyta skórą kierownica przyjemnie leży w dłoniach, a na jej ramionach znalazły się przyciski do sterowania wybranymi systemami, w tym audio, komputerem pokładowym, tempomatem i asystentem utrzymania pasa. Centralne miejsce na tarczy zegarów zajmuje kolorowy wyświetlacz z kilkoma zestawami danych do wyboru. Klasyczne wskazówki po jego bokach informują o pracy układu hybrydowego, poziomie paliwa i temperaturze silnika.

Centralne miejsce deski rozdzielczej zajmuje z kolei 9-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego Toyota Smart Connect. Obsługuje on bezprzewodowo interfejsy Apple Car Play i Android Auto, daje też dostęp do wybranych funkcji pokładowej elektroniki. Działa płynnie, ale zdarzyło się, że zrywał połączenie z telefonem – wracało dopiero po ponownym uruchomieniu auta lub ręcznym restarcie systemu. Zastrzeżenia mam także do pracy indukcyjnej ładowarki w konsoli środkowej, która nie zawsze chciała współpracować z moim telefonem. Podobny problem zgłaszali również inni testujący.

Uwagi można mieć też do twardych plastikowych elementów w kokpicie i obiciach drzwi. Takie tworzywa nie pasują do najwyższej w końcu wersji wyposażeniowej modelu.

Yaris Cross GR Sport i wyposażenie na bogato, a co w standardzie?

Żadnych uwag nie wzbudza za to wyposażenie, które jak przystało na topową wersję, jest niemal kompletne. Poza wspomnianymi już elementami obejmuje m.in. nawigację Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych, dwustrefową automatyczną klimatyzację, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, kamerę cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, zdalne sterowanie wybranymi funkcjami auta poprzez aplikację mobilną MyT i wszystkie układy dbające o bezpieczeństwo, jakie przewidziano do Yarisa Crossa. Warto tu wymienić m.in.: układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, asystent utrzymania pasa ruchu, rozpoznawania znaków drogowych, system monitorowania martwego pola w lusterkach, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu, inteligentny tempomat adaptacyjny, czy wykrywanie zmęczenia kierowcy. Testowy egzemplarz był dodatkowo wyposażony w pakiet VIP obejmujący: wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie, światła matrycowe w technologii LED z systemem adaptacyjnych świateł drogowych, automatyczną regulacją świateł głównych i elektrycznie unoszone drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo. Kosztuje on dodatkowo 6500 zł, ale to dobrze zainwestowane pieniądze.

Toyota Yaris Cross GR Sport zachowuje funkcjonalność innych wersji

Yaris Cross GR Sport mimo zmian stylistycznych nie stracił na funkcjonalności. Tak jak pozostałe przednionapędowe wersje modelu zapewnia on komfortowe warunki podróżowania dla czterech dorosłych osób, ale w razie potrzeby na tylnej kanapie zmieszczą się i trzy osoby.

Toyota Yaris Cross, jaka pojemność bagażnika?

Biorą pod uwagę, że to wyrośnięty crossover segmentu B przestronność wnętrza należy ocenić wysoko. Także bagażnik o pojemności 397 l to przyzwoita wielkość, choć akurat wspomniani wcześniej rywale oferują tu nieco więcej – Ford Puma nawet 456 l, a Renault Captur 422 l. W testowanym egzemplarzu do dyspozycji była za to regulowana wysokość podłogi, pod którą można schować drobiazgi. Pod nią zestaw naprawczy do opon.

Czy 116 KM z hybrydy wystarcza? Jak jeździ Yaris Cross GR Sport

Układ hybrydowy w wersji GR Sport Yarisa Crossa jest identyczny, jak w pozostałych wariantach modelu, a to oznacza, że do dyspozycji mamy 116 KM, 120 Nm momentu obrotowego i bezstopniową skrzynię e-CVT.Niestety, pozostawia to sporty niedosyt. Przyspieszenie do setki przekraczające 11 s i raczej przeciętna elastyczność nie prowokują do sportowego stylu jazdy, a i zawieszenie nie wywołuje skojarzeń z dynamicznie nastrojonymi modelami. Owszem, na szybkich zakrętach crossover Toyoty wydaje się mniej podsterowny i bardziej stabilny, jednak zdecydowanie lepiej czuje się podczas spokojnej jazdy. Nie oznacza to jednak, że Yarisem Crossem GR Sportem jeździ się bez przyjemności. Tym bardziej że po wciśnięciu pedału gazu silnik chętnie wchodzi na obroty i charakterystycznym brzmieniem trzech cylindrów sprawia złudzenie, że auto jest szybsze niż w rzeczywistości.

Toyota Yaris Cross hybryda, jakie spalanie?

Kierowca ma do wyboru trzy tryby pracy napędu – Eco, Normal i PWR, ale przyznam, że nie ma między nimi wyraźnych różnic, może z wyjątkiem zmiany na ekranie zegarów. Za każdym razem, gdy wciśnie się pedał gazu w podłogę, układ hybrydowy z takim samym zapałem, chce udostępnić cały swój potencjał. Przy spokojnej jeździe chętnie korzysta też z samego 80-konnego silnika elektrycznego, co wpływa na niskie zużycie paliwa. Średnia z testu to tylko 5,2 l/100 km.

Cena studzi emocje, ile kosztuje Toyota Yaris Cross GR Sport? (opinia)

Wśród przednionapędowych odmian Yarisa Crossa wersja GR Sport jest oczywiście najdroższa – auto wyceniono na minimum 135 400 zł. Faktem jest, że w zamian dostajemy bogato wyposażone i atrakcyjne auto, które na dodatek rewanżuje się niskimi kosztami eksploatacji. Myślę jednak, że do emocji, jakie wywołują takie modele jak GR Yaris, GR Supra czy GR86 raczej tu się nie znajdzie. Może lepiej byłoby nazwać ten wariant GR Sport Line?

