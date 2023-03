Toyota Yaris zanotowała największą globalną sprzedaż ze wszystkich aut miejskich w 2022 roku. To już trzeci rok z rzędu, kiedy Yaris zajął pierwsze miejsce w segmencie. Liczby najlepiej oddają sytuację…

Reklama

Toyota sprzedała na całym świecie ponad 483 tys. sztuk modelu Yaris. To o 64 proc. wyższy wynik od sprzedaży drugiego najpopularniejszego samochodu tego typu – czytamy w raporcie Focus2Move.com. Yaris awansował na pierwsze miejsce w segmencie B w 2020 roku, kiedy klienci kupili 458 578 egzemplarzy. W 2021 roku jego sprzedaż skoczyła do 540 tysięcy aut, a udział w segmencie do 7,4 proc.

Toyota Yaris hitem na świecie, Peugeot 208 i Dacia Sandero na podium

Reklama

Za japońskim autem znalazł się Peugeot 208 (294 tys. aut). Na 3. lokatę awansowała Dacia Sandero (227 tys. szt.). Volkswagen Polo stracił dwie lokaty i z wynikiem 216 tys. sztuk spadł z podium.

W Polsce Yaris zakończył rok 2022 jako najpopularniejsze miejskie auto i drugi najczęściej wybierany samochód na rynku, zaraz po Corolli. Aktualnie po 20 dniach marca z liczbą rejestracji na poziomie 1260 egz. Yaris jest najpopularniejszym samochodem nad Wisłą. Kolejne miejsca na podium to kolejno: Yaris Cross (1165 szt.) oraz Corolla (1161 szt.).

Toyota Yaris w Europie była w ubiegłym roku najlepiej sprzedającym się modelem japońskiej marki. Top10 rynku UE stanęła na siódmym miejscu.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic Force, co to za samochód?

Toyota Yaris w Polsce jest dostępna z silnikiem 1.5/125 KM oraz jako hybryda. I właśnie ten drugi napęd jest wybierany najczęściej.Produkowany wyłącznie w Wałbrzychu napęd hybrydowy nowej 4. generacji, to zespół jest złożony z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i akumulatora litowo-jonowego o wyższej mocy (w porównaniu do dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych nowe rozwiązanie jest lżejsze o 12 kg). System generuje 116 KM, czyli o 16 KM więcej niż poprzednie rozwiązanie.

Ile spala i jak jeździ Toyota Yaris z hybrydą z Polski?

Toyota Yaris 4. generacji tle starszej hybrydy w Yarisie jest wyraźnie bardziej dynamiczna – po prostu szybciej reaguje na gaz. Cały system działa gładko, osiągi są więcej niż zadowalające. Auto od zera do 100 km/h rozpędza się w 9,7 sekundy, to o 15 proc. lepiej niż poprzednik – ale powiedzmy sobie szczerze w fotel jeszcze nie wciska. Samochód po prostu przyspiesza płynniej, z wyraźną lekkością. Najlepiej widać to przy wyprzedzaniu – Yaris zyskał na elastyczności, ma więcej iskry i entuzjazmu. Z 80 km/h do 120 km/h przyspiesza w 8,1 s, a to o 2 s lepiej wobec starszej wersji.

Poza tym, w tego rodzaju aucie ważniejsze jest częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. A zdaniem ludzi z Toyoty nowy hybrydowy Yaris potrafi przez 80 proc. czasu jazdy poruszać się bezszelestnie na silniku elektrycznym (do tej pory było to 50 proc.). To gwarantuje zarówno niskie spalanie (nam toyotowska aplikacja MyT pokazała 3,7 l/100 km), zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, jak i efektowny start spod świateł (elektryczny silnik natychmiast sięga po maksymalny moment obrotowy) oraz ciszę w kabinie. Buszowanie po mieście uprzyjemnia także automat e-CVT (przekładnia planetarna) – zniknęło denerwujące wycie, które było skazą poprzednika. W skrzyni biegów pojawił się też tryb B umożliwiający silniejsze hamowanie silnikiem (lepsza rekuperacja).

Toyota Yaris 2023 i dane techniczne

Toyota Yaris 2023 1.5 Dynamic Force 1.5 Dynamic Force 1.5 Hybrid Dynamic Force Zużycie paliwa 125 KM 6 M/T 125 KM Multidrive S 116 KM e-CVT Średnio [litry/100 km] 5,2–6,1 5,3–5,7 3,8–4,4 Emisja CO2 Średnio [g/km] 122–138 125–133 87–99 Norma emisji spalin EURO 6AP EURO 6AP EURO 6AP Silnik spalinowy Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 125 (92)/6600 125 (92)/6600 92 (68)/5500 Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 153/4800 153/4800 120/3600 Układ hybrydowy Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)] – – 116 (85) Przyspieszenie 0–100 km/h [s] 9,0 10,2 9,7 Maksymalna prędkość [km/h] 180 180 175 Masa holowanej przyczepy Przyczepa z hamulcami [kg] 850 550 450 Przyczepa bez hamulców [kg] 550 550 450

Toyota Yaris to nie tylko hybryda, cena i wyposażanie

Toyota Yaris Active Comfort Executive Selection Style GR SPORT 1.5 Dynamic Force 125 KM 6 M/T - 78 900 zł 89 900 92 900 96 400 1.5 Dynamic Force 125 KM Multidrive S - 84 900 95 900 98 900 - 1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM e-CVT 92 900 93 900 104 900 107 900 111 400

Toyota Corolla, RAV4 i Camry hitem w swoich segmentach

Toyota od lat wygrywa w rankingach marek samochodowych pod względem światowej sprzedaży. W 2022 roku pierwsze miejsce pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy zajęła Corolla, a tuż za nią znalazł się RAV4.

Obok Corolli, RAV4 i Yarisa liderem segmentu w 2022 roku była także Toyota Camry, której globalna sprzedaż sięgnęła liczby niemal 670 tys. egzemplarzy. Camry utrzymuje pozycję lidera aut średniej wielkości od wielu lat. Sedan japońskiej marki cieszy się szczególną popularnością w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2022 roku była drugim najpopularniejszym samochodem osobowym, ustępując jedynie RAV4.