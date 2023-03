Reklama

Toyota Prius w najnowszej odsłonie po raz pierwszy została pokazana szerokiej publiczności w ubiegłym roku, ale jak to bywa w takich przypadkach, potencjalni klienci musieli uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na rozpoczęcie sprzedaży kolejnych kilka miesięcy.

Toyota w tym czasie ujawniła już pełną specyfikację modelu i teraz wreszcie zaczyna przyjmowanie rezerwacji na swojej stronie internetowej. Zgodnie z zasadą "kto pierwszy ten lepszy" osoby, które online zarezerwują wstępnie Priusa dla siebie, jako pierwsze będą mogły złożyć potem oficjalne zamówienie na to auto. A jest z czego wybierać.

Toyota Prius – co ma pod maską

Warto przypomnieć, że nowy Prius to już piąta generacja kompaktu marki, który jednoznacznie kojarzony jest z samochodami hybrydowymi. W przeciwieństwie do poprzedników najnowsza odsłona jest dostępna już tylko jako hybryda ładowana z gniazdka. Auto zostało zbudowane na nowoczesnej platformie TGNA-C drugiej generacji i zwraca uwagę atrakcyjnym designem pięciodrzwiowego coupe. Pod jego maską znajdziemy układ hybrydowy złożony z silnika benzynowego o pojemności 2,0 l i mocy 152 KM oraz jednostkę elektryczną generującą 163 KM zasilaną przez litowo-jonowy akumulator magazynujący energię 13,6 kWh. Łączna moc systemowa układu to imponujące 223 KM, które pozwalają na przyspieszanie do setki w 6,7 s. Co ważne, w trybie elektrycznym nowy Prius może przejechać nawet 86 km w cyklu WLTP. Pełne naładowanie akumulatorów przy wykorzystaniu ładowarki o mocy 3,5 kW zajmuje około 4 godzin. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to japońska hybryda chwiali się wynikiem od 0,5 do 0,7 l/100 km w cyklu WLTP.

Toyota Prius Comfort od 199 900 zł

Paleta nowej hybrydy plug-in obejmuje aktualnie odmiany: Comfort, Prestige i Executive. Już pierwsza (podstawowa) oferuje bardzo bogate wyposażenie seryjne, które obejmuje m.in.: system multimedialny Toyota Smart Connect z dotykowym ekranem 12,3 cala i stałym podłączeniem do internetu, nawigacją online i inteligentnym asystentem głosowym. Do tego dochodzi kamera cofania, inteligentny kluczyk, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, podgrzewane siedzenia z przodu oraz systemy bezpieczeństwa czynnego T-Mate, w tym układ ostrzegania o autach w martwym polu widzenia kierowcy w lusterkach czy ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu. Prius Comfort porusza się na 17-calowych alufelgach. Ta wersja dostępna jest w cenie od 199 900 zł lub w leasingu Kinto One z ratą od 1979 zł albo w leasingu konsumenckim Kinto One od 2353 zł miesięcznie.

Toyota Prius Prestige od 211 900 zł

Odmiana Prestige zamiast ledowych świateł ma w standardzie reflektory matrycowe z układem adaptacyjnych świateł drogowych, panoramiczny szklany dach, elektrycznie unoszoną klapę bagażnika, podgrzewaną kierownicę i cyfrowe lusterko wsteczne. Standardem są 19-calowe alufelgi. Prius Prestige oferowany jest w cenie od 211 900 zł lub w leasingu Kinto One z ratą od 2054 zł albo w leasingu konsumenckim Kinto One od 2441 zł miesięcznie.

Toyota Prius Executive od 239 900 zł

Topowy wariant Executive wyróżnia kompletne wyposażenie z zakresu komfortu i bezpieczeństwa, a także unikalne rozwiązanie, jakim jest dach solarny z wbudowanymi panelami fotowoltaicznymi. Te ostatnie generują energię potrzebną do przejechania dodatkowych 8,7 km dziennie. Standardem są ponadto: panoramiczny monitor z systemem kamer 360 stopni, asystent parkowania Toyota Teammate oraz wentylowane fotele przednie i podgrzewane skrajne na tylnej kanapie. Prius Executive oferowany jest w cenie od 239 900 zł lub w leasingu Kinto One z ratą od 2413 zł albo w leasingu konsumenckim Kinto One od 2871 zł miesięcznie.

