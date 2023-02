Reklama

Toyota 2023 rok zaczyna od nokautu i dominacji na polskim rynku. W styczniu Skoda i Kia nawet nie zbliżyły się do wyniku japońskiej marki. Liczby najlepiej oddają sytuację…

Polacy w styczniu zarejestrowali ponad 40,2 tys. nowych aut osobowych, czyli ponad 20 proc. więcej (+6,7 tys. szt.) niż przed rokiem. To zaskakujący zwrot na rynku targanym przez inflację, podwyżki i kryzys. W ocenie analityków początek roku wygląda optymistycznie.

Toyota w Polsce sprzedała ponad dwa razy więcej niż Skoda

– To wyniki, dające szansę na zmianę dotychczasowych trendów – powiedział Wojciech Drzewiecki, szef instytutu Samar. – Oczywiście, za dobrym rezultatem stoi w dużej części poprawa dostępności aut i realizacji kontraktów zawartych w roku ubiegłym. Widać też wyraźną poprawę w prognozowanych czasach dostawy w przypadku nowych zamówień, co także daje podstawy do optymizmu. Ceny samochodów wciąż rosną, jednak tempo podwyżek jest zdecydowanie niższe niż wcześniej. Większym problemem może być ograniczona liczba klientów w salonach – wskazał.

Reklama

Toyota, Skoda, Kia, czyli takie auta kupują Polacy, a ceny wciąż rosną

Toyota utrzymuje tytuł lidera zdobyty w 2022 roku. W styczniu 2023 roku zarejestrowano 7991 samochodów osobowych japońskiej marki - to ponad dwa razy więcej niż Skoda, która zajęła drugie miejsce. Toyota zanotowała 40-procentowy wzrost rejestracji w porównaniu ze styczniem 2022, to zdecydowanie więcej niż średnia dla całego rynku (21 proc.). Udział marki w pierwszym miesiącu wyniósł niemal 23 proc. Czyli prawie co czwarte nowe auto na polskich drogach w styczniu 2023 roku to Toyota.

Skoda z wynikiem 3595 rejestracji wyhamowała na pozycji wicelidera. Czeska marka może pochwalić się przeszło 33,5 proc. wzrostem r/r i udziałem w rynku na poziomie 10,26 proc.

Kia uplasowała się na trzecim miejscu. W styczniu na drogi wyjechało 2641 aut koreańskiego, to o 18,6 proc. mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 7,54 proc.

Top 10 najpopularniejszych marek w Polsce w styczniu 2023 roku

W klasyfikacji Top10 aż siedem marek zanotowało wzrost rejestracji, licząc rok do roku. Największy należy do Audi – niemal 60 proc.! Niewiele brakuje, by marka premium wyprzedziła pod względem popularności wyprzedziła Volkswagena. Największy spadek liczby rejestracji zanotowała natomiast KIA – o 18,6 proc.

Top 10 Marka Liczba rejestracji w styczniu 2023 1 Toyota 7991 szt. 2 Skoda 3595 3 Kia 2641 4 Volkswagen 2023 5 Audi 1855 6 Hyundai 1734 7 Dacia 1712 8 BMW 1545 9 Mercedes 1289 10 Renault 1234

Toyota Yaris Cross nowym hitem w Polsce, Corolla druga

Toyota Yaris Cross okazała się największym szaleństwem w styczniu. Polacy zarejestrowali 1761 szt. japońskiego SUV-a. To niemal 200 proc. więcej niż przed rokiem. Tym samym Yaris Cross już na początku 2023 roku został nowym królem Polski.

Toyota Corolla – najpopularniejsza w 2022 roku – teraz z wynikiem 1729 rejestracji znalazła się na drugiej lokacie. Podium zamyka tradycyjny Yaris hatchback - 1410 szt. (+51 proc. r/r).

Toyota Corolla Cross debiutuje w Top10 polskiego rynku i od razu wjeżdża na czwarte miejsce! Produkowany w Japonii nowy SUV z 2-litrową hybrydą 5. generacji skusił 790 osób. Corolla Cross ma 16 proc. udziału w segmencie C-SUV, a drugie miejsce zajmuje C-HR (11 proc.). W styczniu zarejestrowano 560 egzemplarzy tego crossovera, czyli niemal 60 proc. więcej niż w styczniu 2022 roku. Piąte miejsce w klasyfikacji Top10 zajęła Toyota RAV4 (779 szt.).

Toyota Yaris Cross najpopularniejszy samochód dla Kowalskiego

Toyota Yaris Cross okazała się tez najpopularniejszym modelem wśród kierowców indywidualnych. Polacy na potrzeby gospodarstwa domowego kupili 852 szt. tego SUV-a. (+121 proc.). Na drugim miejscu znalazła się Toyota Yaris (494 egz.). Toyota Corolla Cross (439 szt.) uzupełniła podium. Kia Sportage (389 szt.) wylądowała na czwartym miejscu, a na piątym Dacia Sandero (342 szt.).

Takie auta kupuja Polacy, czyli top 10 modeli w 2023 roku

Top 10 Marka i model Liczba rejestracji w styczniu 2023 1 Toyota Yaris Cross 1761 szt. 2 Toyota Corolla 1729 3 Toyota Yaris 1410 4 Toyota Corolla Cross 790 5 Toyota RAV4 778 6 Dacia Sandero 746 7 Skoda Kamiq 730 8 Kia Sportage 724 9 Skoda Fabia 696 10 Skoda Octavia 646

Toyota Yaris Cross, czyli co to za samochód?

Yaris Cross z podwyższoną karoserią opasaną nielakierowanymi osłonami skręca w stronę Corolli Cross. Korzysta z tej samej platformy, co Yaris hatchback, czyli GA-B z serii TNGA (Toyota New Global Architecture). Rozstaw osi ma identyczny (2,56 cm), ale nadwozie jest o 24 cm dłuższe (do 4,18 m), szersze o 2 cm i wyższe o 6 cm. Także prześwit jest większy (17 cm). Dodatkowe centymetry pozwoliły stworzyć auto przestronne w środku, ale zwarte na zewnątrz. Na pokładzie z przodu swobody nie brakuje. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do oparcia fotela przydałoby się więcej luzu, za to do sufitu zostaje ok. 5 cm luzu.

Toyota Yaris Cross, wnętrze i pojemność bagażnika większa niż w Corolli

Poważnym atutem Yarisa Cross jest bagażnik o pojemności sięgającej 397 l – to o 20 l lepiej niż C-HR i aż o 111 l więcej od kufra zwykłego Yarisa. Przy takich możliwościach transportowych nawet większa o klasę Corolla 5d z 361-litrowym kufrem blednie. Oparcia tylnej kanapy składają się w proporcjach 40:20:40. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod dzieloną podwójną podłogą. Pomysłowości Toyoty dopełniają solidne haki na siatki oraz elastyczna półka, która unosi się razem z elektrycznie sterowaną klapą (otwieraną także ruchem stopy pod zderzakiem).

Toyota Yaris Cross, wyposażenie i multimedia

Kokpit przypomina ten z hatchbacka, ale dodatkowe punkty zbiera za przemyślane detale np. duże kieszenie w drzwiach, moduł wi-fi z kartą SIM opłaconą na 4 lata, sterowanie głosowe czy bezprzewodową ładowarkę do smartfonów. Yaris Cross jako pierwszy model Toyoty otrzymał nowy system multimedialny Toyota Smart Connect. Układ dysponuje kolorowym ekranem dotykowym Full HD i mocniejszym procesorem. Grafika wyświetlanych widoków wreszcie jest na czasie. Także reakcje na polecenia są szybsze wobec multimediów zwykłego Yarisa.

Toyota Yaris Cross hybryda z silnikiem 1.5 idealna do miasta

Yaris Cross jest oferowany z trzycylindrowym silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 125 KM, do którego zamiast seryjnej 6-biegowej skrzyni manualnej można zażyczyć bezstopniowy automat Multidrive S. Jednostka jest produkowana w Jelczu-Laskowicach. Jednak największe wzięcie – ponad 80 proc. samochodów sprzedanych w 2022 roku – ma napęd hybrydowy. Wytwarzany w Polsce układ spalinowo-elektryczny (podobnie jak 2-litrowa hybryda C-HR) składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5 o długim skoku tłoka i wysokim stopniu sprężania (14:1), dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i akumulatora litowo-jonowego o wyższej mocy (w porównaniu do dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych nowe rozwiązanie jest lżejsze o 27 proc.). Zespół generuje 116 KM.

Toyota Yaris Cross hybryda 1.5, ile spala?

Na co dzień hybrydowy Yaris Cross zaskakuje zrywnością. Co prawda 11,2 s do 100 km/h to wolniej niż 2-litrowy C-HR, ale do sprawnego przemieszczania się w mieście jest rewelacyjny. Samochód sprawia wrażenie szybszego niż faktycznie. Spalanie? Auto w wersji z napędem na przód zużywa od 4,8-5,1 l/100 km.

Toyota Yaris Cross hybryda 1.5 i napęd 4x4 AWDi

Przewagą Yarisa Cross jest też fakt, że jako jeden z niewielu modeli w swoje klasie oferuje napęd 4x4. System AWDi występuje tylko w połączeniu z hybrydą - napęd tylnej osi realizuje silnik elektryczny. W normalnych warunkach moc trafia na przód, jednak na śliskiej lub miękkiej nawierzchni automatycznie włącza się dodatkowa jednostka za plecami. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie czy też na piaszczystych drogach. Yaris Cross w wersji z AWD-i otrzymał zawieszenie wielowahaczowe z tyłu oraz systemy, które wspierają jazdę poza asfaltem. Kierowca ma do dyspozycji przełącznik trybów jazdy w terenie Trail Mode i wspomaganie zjazdu ze wzniesienia. W razie uślizgu tryb Trail hamuje swobodnie obracające się koło i przekazuje moment obrotowy na koła o dobrej przyczepności. W ocenie inżynierów Toyoty elektryczny system AWD-i jest mniejszy i lżejszy niż mechaniczny napęd 4x4.

Toyota Yaris Cross, jaka cena i wyposażenie w Polsce?

Toyota Yaris Cross jest dostępna w czterech wersjach: Active, Comfort, Executive, uterenowionej Adventure i GR Sport. Paleta kolorów nadwozia przewiduje dwubarwne kombinacja z czarnym, złotym lub białym dachem.

Najtańsza odmiana Active jest dostępna w odmianie benzynowej z manualną skrzynią biegów lub z napędem hybrydowym. Wyposażenie obejmuje m.in. 16-calowe stalowe felgi, światła halogenowe, jednokolorowe nadwozie, jasnoszara podsufitka. Klimatyzacja manualna w przypadku auta z silnikiem 1.5, automatyczna dla hybrydy. Poza tym samochód zapewnia systemem multimedialny Toyota Touch 2 z 7-calowym kolorowym ekranem dotykowym, USB, Apple CarPlay i Android Auto oraz usługami łączności Toyota Connected Car. Wersja ta obejmuje także pełny pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense m.in. układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, inteligentny tempomat adaptacyjny oraz system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall. Do tego siedem poduszek powietrznych w standardzie, w tym poduszka centralna między przednimi fotelami.

Reklama

Kierowca ma do dyspozycji jeszcze kolorowy 4,2-calowy ekran na tablicy wskaźników, elektryczne, podgrzewane lusterka, podłokietnik, a także światła LED do jazdy dziennej. Do opcjonalnego wyposażenia należy m.in. nowy asystent parkowania Toyota Teammate.

Toyota Yaris Cross w wersji Active kosztuje w Polsce od 91 900 zł (silnik benzynowy 1.5/125 KM), zaś z napędem hybrydowym od 104 900 zł.

Yaris Cross Comfort wizualnie wygląda już znacznie lepiej. Stoi na 16-calowych alufelgach z oponami 205/65 R16 i jest wyposażony w światła przeciwmgielne LED. Na pokładzie kamera cofania z 8-calowym ekranem, czujnik deszczu, elektrycznie regulowane szyby tylne czy ładniejsza tapicerka we wzorki. Ten model z silnikiem 1.5 kosztuje od 95 900 zł, a hybryda to wydatek 108 900 zł (wersja AWD-i wymaga 10 tys. zł dopłaty).

Wersja Executive występuje wyłącznie jako hybryda. Taki Yaris Cross to już godna prezencja i bogactwo na pokładzie. Lista seryjnego wyposażenia obejmuje m.in. 18-calowe alufelgi, inteligentny kluczyk, bezprzewodowe ładowanie telefonu, automatyczną dwustrefową klimatyzację, sportowe fotele, reflektory LED czy nawigację. Samochód jest wyposażony w system monitorujący martwe pole, a także układ ostrzegający o ruchu poprzecznym w trakcie cofania z funkcją automatycznego hamowania. Cena? Yaris Cross hybryda startuje z poziomu 127 900 zł.

Toyota Yaris Cross Adventure

Yarisa Cross Adventure można zamówić tylko z układem hybrydowym napędzającym przednią oś lub 4x4 AWD-i. Wyróżnia go dwukolorowe nadwozie, osłona przedniego i tylnego zderzaka, relingi dachowe, 18-calowe felgi aluminiowe, czarna podsufitka oraz dedykowana tapicerka z elementami skóry i złotymi przeszyciami. Auto otrzymało nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z 9-calowym kolorowym ekranem dotykowym Full HD, który można wzbogacić o nagłośnienie Premium Audio JBL z 8 głośnikami. Yaris Cross Hybrid w wersji Adventure jest dostępny od 131 900 zł (wersja AWD-i wymaga 10 tys. zł dopłaty).

Do tej odmiany producent przewidział pakiet VIP, który obejmuje wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD), światła matrycowe w technologii LED z systemem adaptacyjnych świateł drogowych, automatyczną regulację świateł głównych oraz elektrycznie sterowaną klapę bagażnika. Można też dobrać pakiet Skyview – pod tą nazwą kryje się panoramiczny dach z ręcznie sterowaną roletą.

Toyota Yaris Cross GR Sport, SUV z lepszym zawieszeniem

Najnowszą odmianą w gamie Yarisa Cross jest GR Sport. To SUV podlany pikantnym sosem. Zadziorna stylizacja nie jest tylko błyskotką. Na pokrycie obietnic Yaris Cross GR Sport skrywa obniżone o 10 mm zawieszenie. Amortyzatory działają szybciej przy niższych prędkościach, a to skutkuje m.in. bardziej bezpośrednią reakcją układu kierowniczego i wyższym komfortem jazdy. Tylne sprężyny są sztywniejsze dla zwiększenia stabilności nadwozia oraz zapewnienia lepszej przyczepności kół podczas przyspieszania i hamowania. Elektroniczne wspomagania kierownicy także ma działać precyzyjniej, dzięki czemu samochód będzie szybciej i zwinniej skręcać. Nadwozie wzmocniono w porównaniu do zwykłego modelu. Aerodynamika auta zyskała dzięki dodatkowym okładzinom wewnątrz nadkoli z przodu i z tyłu. Cena? Od 134 900 zł.

Toyota Yaris Cross, ceny i wersje wyposażeniowe