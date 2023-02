Lokalna śliskość występuje w woj. warmińsko-mazurskim na dk 16 odc. Ełk – gr. z woj. podlaskim. Natomiast opady śniegu występują na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Mgła ogranicza widzialność w województwach: małopolskim, lubelskim, łódzkim i zachodniopomorskim.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 267 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że w dzień będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Rano zanikająca marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna od minus 4 st.C. w rejonach podgórskich, ok. 0 st.C. w centrum i na północy, do 2 st.C. nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat ok. minus 9 st.C. Wiatr słaby, nad morzem i na południowym wschodzie umiarkowany, z kierunków północnych i zachodnich.