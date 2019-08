Od początku roku do końca lipca zarejestrowano w Polsce ponad 327 tys. nowych samochodów osobowych. Przeszło 71 proc. tych aut napędzał silnik benzynowy, diesle stanowią 20,4 proc. (rok wcześniej odpowiednio: 70 proc. i 24,1 proc.). A w całej grupie osobówek zarejestrowano niemal 20 tys. hybryd (+51 proc.; głównie połączenie silnika benzynowego z elektrycznym) oraz 1485 szt. (+93) z napędem elektrycznym lub hybrydowym plug-in. Jeśli Polacy tak lubią auta na benzynę oraz hybrydy spalinowo-elektryczne, to które z nich są najbardziej oszczędne podczas realnego użytkowania?

Odpowiedź może dać niemiecki ranking Spritmonitor, który powstaje na podstawie danych uzyskanych w codziennej eksploatacji przez samych kierowców i to od 2001 roku. Dlatego uznawany jest za bardziej wiarygodny niż ulotki koncernów motoryzacyjnych. A teraz w zestawieniu pojawiły się nowe modele samochodów, które ostatnio również w Polsce przebiły się do czołówki najchętniej kupowanych.

Najbardziej oszczędne samochody na benzynę

Oto jak wygląda TOP10. Samochody (z napędem benzynowym lub hybrydowym) zostały uszeregowane według najlepszego uśrednionego wyniku spalania. W przypadku identycznego rezultatu o kolejności modelu decyduje podana w nawiasie liczba aut, których dotyczyły raporty niemieckich kierowców.

Proste rozwiązanie jest najlepsze? Litrowy silnik Suzuki spala średnio 4,7 l benzyny na 100 km / Suzuki

Suzuki okazuje się bezkonkurencyjne. Model Celerio (64 zgłoszenia) z wynikiem średniego spalania na poziomie 4,7 l/100 km jest najbardziej oszczędnym autem w zestawieniu. Pod maską pracuje litrowa jednostka benzynowa o mocy 68 KM. Tradycyjny silnik sprawnie wchodzi na obroty i pozwala płynnie zwiększać prędkość. Co ciekawe, najoszczędniejszemu kierowcy udało się zejść ze spalaniem do 3,49 l/100 KM (wynik liczony po 26 tankowniach).

Suzuki Celerio najoszczędniejszym autem w ocenie kierowców / Newspress / Max Earey

Drugi wynik zużycia benzyny w zestawieniu Spritmonitor to 4,8 l/100 km – osiągnęły go Toyota Yaris Hybrid (1475 aut) i Hyundai Ioniq (346). W przypadku hybrydowego Yarisa najoszczędniejszy kierowca "wykręcił" spalanie na poziomie 3,1/100 km. Przypominamy, że po ostatniej modernizacji inżynierowie Toyoty doszlifowali współpracę układu napędowego (100 KM mocy). Bezstopniowa przekładnia E-CVT zapewnia znacznie lepszą płynność jazdy i dynamikę.

Toyota Yaris Hybrid / Toyota

Koreańskie auto to ponad 140 KM z duetu silnika 1.6 i jednostki elektrycznej. W odróżnieniu do konkurencji stosującej bezstopniową przekładnię CVT inżynierowie Hyundaia postawili na 6 biegową dwusprzęgłową skrzynię automatyczną DCT. Jednemu z kierowców Ioniqa udało się zejść ze spalaniem do 2,02 l/100 km.

Hyundai Ioniq Hybrid / Hyundai / ULISONNTAG

Toyota Corolla Hybrid nowej generacji (140 sztuk) z wynikiem średniego spalania na poziomie 5 l/100 km zasłużyła na trzeci stopień podium. Przypominamy, że w Polsce od trzech miesięcy Corolla jest autem najczęściej kupowanym. A jeśli chodzi o napęd to aż 60 proc. wszystkich zarejestrowanych na Wisłą modeli skrywało układ spalinowo-elektryczny. Co ciekawe, Toyota w przypadku nowej Corolli postawiła przed kierowcami dwa rodzaje napędu hybrydowego – 1.8 Hybrid/122 KM i 2.0 Hybrid/180 KM. Mocniejszy układ o nazwie Dynamic Force różni się nie tylko parametrami, ale przede wszystkim budową. 152-konna jednostka benzynowa jest zasilana podwójnym systemem wtryskowym (wielopunktowy i bezpośredni). Dwa silniki elektryczne dostają prąd z trwałych baterii niklowo-wodorkowych (tego rodzaju akumulatory trakcyjne stosowane w Priusie wytrzymują po 400 tys. km). Odmiana 1.8/122 KM wykorzystuje litowo-jonowe.

Nowy 2-litrowy napęd hybrydowy Corolli oferuje lepsze osiągi – sprint od 0 do 100 km/h trwa 7,9 s, czyli o 3 szybciej niż 1.8. W trybie elektrycznym można już jechać nawet 115 km/h / dziennik.pl

Ciekawostką jest to, że mimo wyższych parametrów mocniejszy napęd oferuje średnie spalanie na poziomie słabszej wersji, czyli odpowiednio 3,7/100 km i 3,3 l/100 km w hybrydzie 1.8 (dane Toyoty). Kierowcy, którzy podali wyniki w zestawieniu Spritmonitor zadeklarowali, że najlepszy wynik dla odmiany 1.8 wynosi 3,59 l/100 KM, a w przypadku 2-litrowej hybrydy – 3,67 l/100 km. Z kolei Corolla 2.0 Hybrid/180 KM w wersji kombi w naszych rękach realnie podczas jazdy testowej pokazywała spalanie na poziomie 4,8 l/100 km.

Kia Niro Hybrid / KIA

Czwarty wynik rankingu to spalanie na poziomie 5,1 l/100 km, a osiągnęły go trzy auta: Toyota Prius (2964 auta różnych generacji), Kia Niro (455), Nissan Pixo (51). W przypadku hybrydowej Toyoty najbardziej ekonomiczny kierowca osiągnął 3,14 l/100 km (89 tankowań). Kia Niro wykorzystuje układ spalinowo-elektryczny stosowany także pod karoserią kompaktowego Hyundaia Ioniq – najlepszy z szoferów Niro osiągnął wynik 3,22 l/100 km. Nissan Pixo, czyli bliźniak Suzuki Alto, skrywa pod maską trzycylindrowy, litrowy silnik o mocy 68 KM. Najoszczędniejszy kierowca pochwalił się średnim spalaniem na poziomie 3,63 l/100 km (143 tankownia).

Toyota Prius / Toyota / toyota motor poland

Citroen C1 (851 aut), Daihatsu Cuore (504), Seat Mii (258) to samochody, których kierowcy osiągnęli średnie spalanie na poziomie 5,2 l/100 km. W przypadku francuskiego modelu najoszczędniejszy szofer zużył 3,64 l/100 km (silnik 1.0/68 KM; 217 tankowań). Najlepsze wyniki dla modeli japońskiej i hiszpańskiej marki to odpowiednio 3,49 l/100 km oraz 2,35 l/100 km (choć bardziej wiarygodny wydaje się rezultat trzeciego użytkownika – 4,04 l/100 km).

