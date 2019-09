Suzuki szykuje się do świętowania 100. urodzin przypadających w 2020 roku. Z tej okazji u progu jubileuszu i początku nowej ery w historii działalności słynna marka z Hamamatsu podczas Tokyo Motor Show (od 24 października do 4 listopada 2019 r.) pochwali się najnowszymi pomysłami na motoryzację.

Suzuki WAKU / Suzuki

Pierwszym z nich jest Suzuki WAKU SPO. To prototypowe auto jest jawnym nawiązaniem do przeszłości. Styliści pełnymi garściami czerpali z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Pod stylizowaną na retro karoserią pracuje napęd hybrydowy z możliwością ładowania z gniazdka (PHEV).

Suzuki WAKU SPO / Suzuki

Na pokładzie nie bark nowinek ze świata multimediów i łączności internetowej – ekran rozciągający się na całą szerokość auta, który służy do obsługi tych bajerów jest chowany za specjalnym panelem.

Suzuki WAKU SPO / Suzuki

Ciekawie rozwiązano tylną sekcję auta – tu inżynierom Suzuki udało się opracować patent, dzięki któremu WAKU SPO może zmienić się z sedana w kombi.

Suzuki WAKU SPO / Suzuki

Suzuki HANARE to niewielki bus wyposażony w technologię autonomicznej jazdy. Na pokładzie nie ma kierownicy i pedałów tylko kanapy dla pasażerów. Za dotarcie do celu odpowiada sztuczna inteligencja.

Suzuki HANARE / Suzuki

Projektanci wymyślili sobie, że na pokład HANARE ludzie będą wsiadać po uniesieniu całej bocznej części auta.

Suzuki HANARE / Suzuki

Suzuki HUSTLER CONCEPT reprezentuje segment kei carów (najpopularniejszych w Japonii małych aut). Wysokie nadwozie, niska podłoga i przestronna kabina pasażerska sprawiają, że model ten jest niezwykle praktyczny i komfortowy. Stylistycznie nawiązuje od kwadratowych kształtów oferowanego w Polsce modelu Jimny.

Suzuki HUSTLER CONCEPT / Suzuki

Bardziej młodzieżowe wcielenie tego modelu kusi nadwoziem stylizowanym na dzielną terenówkę. Kosz dachowy pozwoli zabrać na wyprawę niezbędny ekwipunek. Zwarte wymiary mają dać mu przewagę nad konkurencją jeśli chodzi o zwrotność i właściwości jezdne.

Suzuki HUSTLER CONCEPT / Suzuki

Wreszcie prototyp Suzuki Every Combi, który ma być mobilnym pokojem dla matek z dziećmi. Samochód w czasie imprez na świeżym powietrzu może służyć m.in. jako pomieszczenie do karmienia piersią. Na pokładzie przewidziano też wyposażenie do przewijania maluchów. W ocenie ludzi z Suzuki ten pojazd może też sprawdzić się w czasie klęsk żywiołowych.

Suzuki Every Combi / Suzuki

Suzuki w Tokio przedstawi także trzy motocykle. Na stoisku pojawi się sportowy GIXXER SF 250, a obok stanie naked bike GIXXER 250. Prawdziwą gwiazdą będzie GSX-RR, czyli maszyna startująca w serii MotoGP.

Suzuki WAKU SPO / Suzuki

Suzuki WAKU SPO / Suzuki

Suzuki GIXXER SF 250 / Suzuki

Suzuki GIXXER 250 / Suzuki