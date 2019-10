Polacy od początku 2019 roku do końca września zarejestrowali ponad 410 tys. nowych samochodów. I o ile emocje, jak na grzybach, mogą budzić przepychanki o pierwsze miejsce między Skodą a Toyotą, to znacznie ciekawiej wygląda sytuacja za plecami liderów. Szczególnie, jeśli spojrzeć na raport rejestracji analizowany np. ze względu na popularność modeli w segmentach rynkowych. Okazuje się, że kierowcy nad Wisłą nie chcą sedanów segmentu D (np. VW Passat czy Mazda 6) i kompaktowych vanów (m.in. Renault Scenie lub VW Touran) – obie te kategorie po dziewięciu miesiącach zaliczyły największe spadki, odpowiednio o 25 proc. i 31,5 proc.

Szybuje za to popularność SUV-ów klasy B. Z danych CEPiK wynika, że Polacy coraz mocniej uwielbiają samochody, w których z wysoka można spojrzeć na innych. Po trzech kwartałach 2019 roku zarejestrowano niemal ponad 27 tys. aut tego gatunku – to o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku (najwyższy wzrost w skali rynku).

Suzuki Vitara / Suzuki / idziaszek

Najczęściej wybieranym modelem wśród SUV-ów klasy B jest Suzuki Vitara. Polacy zarejestrowali 3420 egzemplarzy tego japońskiego auta, to niemal 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Vitara jest też najpopularniejszym pojazdem marki z Hamamatsu.

Volkswagen T-Cross / Volkswagen

Wyższość Suzuki musiał uznać Volkswagen T-Cross – niemieckie auto rejestrowano 3325 razy. Podium zamyka Renault Captur – w urzędach komunikacji wydano tablice do 2773 sztuk francuskiego auta.

Równie interesująco wygląda udział w rynku dla poszczególnych marek. Z danych CEPiK wynika, że w kategorii SUV segmentu B króluje Suzuki. W tej klasie analitycy zakwalifikowali aż trzy modele tego japońskiego producenta. W efekcie Vitara, Jimny i Ignis zdobywają dla Suzuki równe 15 proc. polskiego rynku. Drugi jest Volkswagen z udziałem na poziomie 12,2 proc. Niemców goni Renault, które z wynikiem 10,2 proc. zapracowało na trzecie miejsce.

Renault Captur / Renault

Nowy rekord na trzy miesiące przed końcem roku

Suzuki od ponad 7 lat notuje w Polsce geometryczny wzrost zainteresowania swoimi samochodami. A najnowszy wynik rejestracji od stycznia do końca września już teraz można uznać za najwyższy w historii działalności firmy w Polsce. W ciągu dziewięciu miesięcy 2019 roku Polacy sprawili sobie ponad 9,3 tys. nowych aut tej japońskiej marki – to przeszło 33 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. To najwyższy wzrost wśród japońskich marek działających nad Wisłą i trzeci na tle 35 firm w ogólnym ujęciu rynku. Pikanterii dodaje też fakt, że cały 2018 rok z wynikiem 9,5 tys. sprzedanych aut był najlepszym od chwili pojawienia się Suzuki w Polsce.

Suzuki SX4 S-Cross / dziennik.pl

Bestsellerem po trzech kwartałach 2019 roku jest Vitara, która po modernizacji zyskała nowe systemy bezpieczeństwa, lepsze materiały wykończeniowe i świeży wygląd nadwozia. Ten SUV z liczbą 3420 rejestracji zapracował na lwią część wyniku Suzuki w Polsce (niemal 18 proc. lepiej od dziewięciu miesięcy 2018 r.). Drugie miejsce należy do Baleno (1873 egz., +32 proc.). Podium zamyka crossover SX4 S-Cross (1868 sztuk, +48 proc.). Swift nowej generacji jest na czwartej lokacie (1143 auta, + 47 proc.). Dwucyfrowe wzrosty mają też na koncie Ignis i Celerio. Jednak nowy Jimny z skokiem rejestracji na poziomie – uwaga! – 2600 proc. nokautuje całą stawkę polskiego rynku.

Suzuki Swift Sport. Polski oddział Suzuki na trzy miesiące przed końcem 2019 roku wykręcił nowy rekord / dziennik.pl