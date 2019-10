Volkswagen Golf rozpoczął swoją karierę w Wolfsburgu dokładnie 29 marca 1974 roku. Właśnie wtedy ruszyła produkcja zaprojektowanego przez Giorgetto Giugiaro następcy VW Garbusa. W tym samym roku świat powitał brytyjską modelkę Kate Moss, pierwszy krzyk znad pieluchy wydał przyszły piosenkarz Robbie Williams, gdzieś w USA wtórował mu współczesny gwiazdor kina Leonardo DiCaprio i urodziła się również obecna minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Zapewne ponad cztery dekady temu ani rodzice wymienionej czwórki, ani twórcy Golfa I generacji nie mieli bladego pojęcia o przyszłości swoich pociech. Szczególnie w przypadku auta niewiadomą była reakcja rynku na techniczną (napęd na przednie koła, silnik przed kierowcą) i stylistyczną zmianę Garbusa na Golfa.

Mistrz Giorgetto Giugiaro narysował Golfa I na oczach publiczności. Linie wymyślone 45 lat temu do dziś są powielane i są ponadczasowe / dziennik.pl

Po 45 latach można stwierdzić, że ryzyko inżynierów przerosło ich najśmielsze oczekiwania – do dziś Golf znalazł na świecie ponad 35 mln chętnych. Stał się punktem odniesienia dla innych producentów i… ulubionym samochodem Niemców. W swojej ojczyźnie od lat jest numerem jeden wśród nowych rejestracji – tylko w zeszłym roku w urzędach zgłoszono ponad 200 tys. sztuk. Bez dwóch zdań Niemcy szaleją za Golfem. Ale także nad Wisłą Volkswagen nie ma co narzekać. Do końca września 2019 roku marka z Wolfsburga sprzedała u nas prawie 46 tys. sztuk nowych aut. Co ciekawe, podobnie jak w Niemczech bestsellerem firmy jest Golf (prawie 9 tys. sztuk).

Volkswagen będzie oferował nowego Golfa z trzema rodzajami reflektorów LED. W wersji najbogatszej po raz pierwszy w samochodzie klasy kompaktowej pojawią się IQ.LIGHT – mocne matrycowe reflektory LED znane m.in. z Touarega czy Passata. Moduły obu reflektorów obejmują po 22 diody, dzięki którym można aktywować – zależnie od wersji auta – do 10 różnych funkcji, niektóre z nich przypominają animację / Dziennik Gazeta Prawna

Teraz przyszła pora na zmianę warty. Volkswagen premierę zupełnie nowej generacji Golfa – już ósmej – zorganizował w miejscu narodzin pradziadka. Pewnie jego duch unosił się gdzieś nad tłumem dziennikarzy z dwudziestu narodowości i okrągłymi światłami taksował wnuka. My po pierwszym spotkaniu możemy stwierdzić, że młokos nie powinien przynieść wstydu założycielowi klasy kompaktów. Obecnych fanów Golfa i być może przyszłych z pewnością ucieszy wiadomość, że najnowszy pięciodrzwiowy hatchback wygląda najdynamiczniej w dziejach, jednak zwartych proporcji nie da się pomylić z proporcjami żadnego innego modelu. Dodatkowo jego twarz definiują seryjne (!) reflektory LED o charakterystycznej grafice. Przód został spłaszczony i pochyla się nisko nad jezdnią. Tył poprowadzono znacznie wyżej niż dotychczas. Producent twierdzi, że każdy element nadwozia zaprojektowano od nowa i dopracowano aerodynamiczne, w efekcie powierzchnia czołowa nowego Golfa została zmniejszona do 2,21 m2, a współczynnik oporu powietrza Cx do 0,275. Tyle zachodu ma przełożyć się na oszczędne zużycie paliwa oraz komfort akustyczny w kabinie.

Nowy Golf wykorzystuje nowe wcielenie platformy MQB. Dłuższy rozstaw osi zaowocował bardziej przestronnym wnętrzem. Po nim z tej bazy w ciągu kolejnych 10 lat skorzystają inne modele koncernu / Materiały prasowe

Pod karoserią trzęsienie ziemi

Jeszcze większą pracą popisali się inżynierowie odpowiedzialni za to, co kryje się pod skórą. VW Golf ósmej generacji jest pierwszym autem skonstruowanym na nowej platformie MQB z nieznacznie dłuższym rozstawem osi (2636 mm). Zastosowanie tej architektury pozwoliło nie tylko opracować jeszcze obszerniejszą kabinę niż w "siódemce", ale co ważniejsze uwolniło drogę do totalnej cyfryzacji. Otwarcie drzwi rozpoczyna festiwal elektronicznych nowości – już na pierwszy rzut oka widać, że VW największy ciężar położył na multimedia i łączność. Miejsce pracy kierowcy zdominowały wielkie ekrany. Golf VIII jest pierwszym kompaktem, który już seryjnie będzie oferowany z cyfrowym zestawem wskaźników (10,25 cala) w miejscu analogowych zegarów. Zamiast fabrycznego ekranu 8,25 cala do obsługi pokładowych systemów można wybrać jeden z dwóch 10-calowych wyświetlaczy. W połączeniu z rozbudowaną nawigacją Discover Pro powstaje wtedy Innovision Cockpit – na wzór rozwiązania zastosowanego w obecnym Touaregu. Lekko licząc ok. 75 proc. górnej części deski zajmują ekrany. Do tego na szybie tuż przed prowadzącym dochodzi pokaźny wyświetlacz head-up. Kokpit pozbawiono tradycyjnych przycisków i pokręteł. Sterowanie poszczególnymi funkcjami odbywa się za pomocą dotyku – na opuszki palców błyskawicznie reaguje nie tylko zespół przełączników świateł po lewej stronie kierownicy lecz także cała konsola środkowa (poszczególne dają haptyczną informację zwrotną; delikatna wibracja).

Wnętrze nowego Golfa z cyfrowymi wskaźnikami i urządzeniami działającymi online całkowicie zmienia sposób podróżowania. Tu człowiek jest najważniejszy / Materiały prasowe

Z nowym VW można również porozumieć się głosowo – ukryta gdzieś w środku Alexa spełni życzenia, a można ją poprosić o odtworzenie muzyki, sterowanie kompatybilnymi urządzeniami domowymi, przedstawienie wiadomości czy prognozy pogody. Sztuczna inteligencja sprawia, że samochód z każdym zadanym pytaniem umie coraz więcej. Dzięki fabrycznej karcie eSIM pozostaje stale podłączony do internetu, omija korki czy pomaga zarezerwować stolik w restauracji. Ogólnie skok technologiczny, jaki funduje nam wchodzący Golf można porównać z tym, jaki dokonał się wraz z pojawieniem się pierwszego smartfona z dotykowym ekranem. Z resztą właśnie smartfon ma zastąpić w Golfie tradycyjny kluczyk.

Kabina Golfa oferuje dużo miejsca, co szczególnie czuć z tyłu, gdzie nawet przy wzroście ok. 1,90 m można wygodnie usiąść. Przyzwyczajenia wymaga dotykowa obsługa pokładowych urządzeń, ale na szczęście całość zachowuje logiczną perfekcję wypracowaną przez 45 lat. Nawet jeśli ktoś nigdy nie siedział w Golfie szybko się w nim odnajdzie. Na uznanie zasługuje solidne i funkcjonalne wykonanie oraz wygodne fotele

Volkswagen Golf 8 / Materiały prasowe

Pięć hybryd do wyboru

Nowa platforma MQB umożliwiła również zelektryfikowanie napędów. Co ciekawe, producent nie przewiduje wersji na prąd – od tego jest Volkswagen ID.3. Inżynierowie obiecują za to, że dzięki elektryfikacji silniki benzynowe staną się oszczędne jak diesle, a diesle czyste niczym benzyniaki.

Volkswagen Golf 8 / Materiały prasowe

Na początku sprzedaży paleta benzynowa obejmie: trzycylindrowe 1.0 o mocy 90 i 110 KM oraz 1.5 (130 i 150 KM) z systemem odłączania połowy z czterech cylindrów. Jednostki od 110 KM będą tworzyć 48-woltowy napęd eTSI mild-hybrid (łagodna hybryda; wspomaganie silnikiem elektrycznym). Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik spalinowy. Do życia obudzi go wpięty między silnik a 7-biegową przekładnię DSG rozrusznik-alternator, pracujący w 48-woltowej sieci. Ten układ pozwala sprawniej ruszać, a także "żeglować" z wyłączonym sercem spalinowym i rekuperować energię podczas hamowania. Odzyskany w ten sposób prąd trafia do akumulatora, a paliwo o 10 proc. wolniej ubywa ze zbiornika. Nieco później do oferty dołączy 2.0 TSI w trzech poziomach mocy przewidziany do Golfa GTI, GTI TCR i najostrzejszej ponad 300-konnej odmiany R.

Volkswagen Golf 8 / Materiały prasowe

Ósmy Golf pojawi się też jako pełnowartościowa hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Niemcy zestawili tu jednostkę 1.4 TSI, silnik elektryczny, 6-biegowe DSG oraz akumulator litowo-jonowy ze zwiększoną o 50 proc. pojemnością (13 kWh). I taką konfigurację zaoferują w dwóch odmianach: pierwszą o mocy 204 KM opracowano pod kątem jak największego zasięgu (w trybie elektrycznym ok. 80 km), a druga dzięki 245 KM ma zapewnić sportowe osiągi za kółkiem Golfa GTE.

Volkswagen przygotował również dwa nowe turbodiesle 2.0 TDI 115 KM i 150 KM. W drodze jest usportowiony Golf GTD z jeszcze mocniejszym TDI.

Volkswagen Golf 8 / Materiały prasowe

Golf połączy się z innymi autami

Volkswagen razem z nowym Golfem zreformował wersje wyposażeniowe. Już bazowy model naszpikowano systemami pilnującymi bezpieczeństwa. Podstawowa odmiana zostanie nazwana po prostu Golf i taki samochód zaoferuje m.in. reflektory LED oraz diodowe lampy z tyłu, system Keyless Start (umożliwia uruchomienie auta bez kluczyka), cyfrowe zegary, system multimedialny z ekranem o przekątnej 8,25 cala, dostęp do usług i funkcji mobilnych skupionych w We Connect i We Connect Plus, wielofunkcyjną kierownicę, automatyczną klimatyzację, system Lane Assist utrzymujący samochód na pasie ruchu, układ Front Assist monitorujący przestrzeń przed autem i wykrywający pieszych. Jednak największą bombą jest system Car2X umożliwiający komunikację z innymi pojazdami i urządzeniami infrastruktury drogowej np. sygnalizacją świetlną. Wprowadzając to rozwiązanie Volkswagen chce przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków na drogach UE. System poinformuje kierowcę m.in. o kraksach, zepsutych autach, długości korka, robotach drogowych, miejscach wymagających ostrego hamowania czy pędzących na sygnale karetkach, straży pożarnej lub policyjnych radiowozach.

W tym roku Golf, najpopularniejszy samochód w Europie, skończył 45 lat. Od rozpoczęcia produkcji czysto matematycznie co 41 sekund gdzieś na świecie składano zamówienie na nowego Golfa – daje to średnio około 780 tys. aut rocznie. Tylko w 2018 Volkswagen sprzedał około 830 tys. sztuk tego auta, więc to kluczowy model ze względu na biznes. W ocenie niemieckiego koncernu nowa wersja ponownie ustanowi punkt odniesienia w klasie kompakt m.in. pod względem spalania oraz emisji CO2, komfortu jazdy czy jakości wykonania / Materiały prasowe

Bogatsza wersja Life zawiera dodatkowo m.in.: 16-calowe alufelgi, szpanerskie oświetlenie nadwozia z systemem projekcji logo na nawierzchni, indukcyjne ładowanie smartfonów, Wireless App-Connect (bezprzewodowe podłączenie iPhone'a), podświetlenie wnętrza w 10 kolorach, podłokietnik między fotelami z przodu, system Park Pilot wspomagający parkowanie oraz automatyczną aktywację świateł do jazdy autostradą oraz w mieście.

Volkswagen Golf 8 / Materiały prasowe

Najbardziej ekskluzywny Golf Style popisuje się m.in. LED-owymi reflektorami z funkcją doświetlania zakrętów, diodowymi lampami z tyłu z dynamicznymi kierunkowskazami, 17-calowymi alufelgami oraz chromem kapiącym tu i ówdzie. A w kabinie czekają sportowe fotele (kierowcy z elektryczną regulacją), kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą, elektrycznie regulowane lusterka z pamięcią ustawień, podświetlenie w 32 kolorach. Komfort to klimatyzacja z trzystrefową regulacją temperatury, system Travel Assist i Lane Assist utrzymujący samochód na wybranym pasie ruchu.

Volkswagen zdecydował, że stylistyka i innowacje wprowadzą króla kompaktów w nową epokę – zelektryfikowanych układów napędowych, wnętrza zawładniętego przez cyfrowy kokpit, łączności internetowej, systemów asystujących oraz licznych funkcji i usług online. Dzięki tym rozwiązaniom Golf VIII ma trafić w potrzeby nowego pokolenia zakochanego w wirtualnej rzeczywistości / Materiały prasowe

Golf R-Line ma kusić najbardziej sportowym duchem, a od odmiany Life jest lepszy o 17-calowe alufelgi Sebring, bardziej agresywne zderzaki, lśniące czernią listwy progowe, dyfuzor z tyłu, sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami i tapicerką z materiału i mikrowłókna, oświetlenie wnętrza w 32 kolorach, sportowe zawieszenie, bardziej bezpośredni układ kierowniczy, system wyboru trybów jazdy, czarną podsufitkę, dźwignię zmiany biegów z aluminiową gałką oraz wielofunkcyjną kierownicę obszytą perforowaną skórą.

W Polsce nowego Golfa będzie można zamawiać pod koniec tego roku, wtedy też Volkswagen wyciągnie z sejfu cenniki. Pierwsze auta będzie można obierać wczesną wiosną 2020 roku.

Volkswagen Golf 8 (12) / Materiały prasowe

Nowy Golf za ok. 3 lata będzie mógł poruszać się samodzielnie. Volkswagen wyposaży auto w rozwiązania 4. poziomu autonomicznej jazdy. Dzięki temu kierowca będzie mógł oddać prowadzenie komputerowi i jeśli tylko zechce stanie się pasażerem za kółkiem. Zanim jednak do tego dojdzie muszą wejść w życie odpowiednie przepisy prawne, jednak technicznie kompakt VW jest już do takiej rewolucji gotowy / Materiały prasowe