W ciągu siedmiu miesięcy 2019 roku zarejestrowano w Polsce ponad 327 tys. szt. nowych samochodów osobowych. A pierwsza połowa wakacji wcale nie była czasem leniuchowania na plaży - w lipcu na drogi wyjechało ponad 49 tys. osobówek, czyli o prawie 2,8 tys. więcej niż w lipcu 2018 r. – wylicza Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). A jakie auta były przebojem?

O ile przestaje już dziwić wojna Toyoty ze Skodą o pierwsze miejsce. To znacznie ciekawiej wygląda sytuacja rynkowa pod względem zmiany popularności poszczególnych marek wśród polskich kierowców. Największy spadek w lipcu zanotował Fiat – włoska marka straciła niemal 49 proc. w porównaniu do lipca 2018 roku. Powodów do zadowolenia w pierwszej 20 firm nie ma też Nissan, Audi i Renault – marki pikowały odpowiednio o 25 proc., ponad 16 proc. i 15 proc.

Fiat tipo / Fiat

Suzuki lepiej niż BMW i Dacia

Z letnim wiatrem poszybowało za to Suzuki – marka z Hamamatsu w lipcu 2019 roku zanotowała przeszło 63 proc. wzrostu popytu w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018, co wynika z wprowadzenia ciekawej oferty cenowej na czas wakacji, jak i promocji firmy przez popularne nad Wisłą dyscypliny sportowe. To rekordowy wynik nie tylko na tle marek japońskich, ale też w ujęciu całego polskiego rynku - żadna firma z 35 klasyfikowanych przez PZPM nie może pochwalić się takim skokiem popularności.

Suzuki Vitara / Suzuki / GABOR FENYES

Na drugim miejscu znalazło się BMW (+61 proc.), jednak za ten wynik bawarska marka musi podziękować nie kierowcom, a policji – mundurowi odebrali niedawno nowe oznakowane i nieoznakowane radiowozy. Podium uzupełniła Dacia (+57 proc.).

Suzuki – jako jedyny producent z branży motoryzacyjnej w Polsce – jest mecenasem wielu dyscyplin sportowych, zarówno na amatorskim, jak i tym najwyższym, profesjonalnym poziomie. Wspiera kadrę narodową koszykarzy, reprezentację w piłce ręcznej, pięściarstwo, Polską Ligę Koszykówki, Superligę, a także grającą w Lotto Ekstraklasie drużynę Korona Kielce.

Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w nieustannie zyskującej na popularności kategorii SUV segmentu B króluje Suzuki. W tej klasie analitycy PZPM zakwalifikowali aż trzy modele tego japońskiego producenta. W efekcie Vitara, Jimny i Ignis zdobyły dla Suzuki ponad 13 proc. polskiego rynku. Drugi pod względem udziału jest Volkswagen (12 proc.). Podium zamyka Renault, które z modelem Captur zdobyło 10 proc.

BMW serii 3 Gran Turismo xDrive / policja.pl

Polak lubi japońskie SUV-y

Suzuki ma jeszcze jeden powód do świętowania. Od początku 2019 roku na polskie drogi wyjechało 6460 samochodów tej marki, to 12 proc. więcej niż rok wcześniej. I podczas kiedy większość firm żyje ze sprzedaży do firm, w przypadku Suzuki proporcje są zupełnie odwrotne – na 10 japońskich samochodów, aż 6-7 kupuje "Kowalski". Przebojem jest Vitara w nowej odsłonie – po modernizacji auto zyskało nowe systemy bezpieczeństwa, lepsze materiały wykończeniowe i świeży wygląd nadwozia. W ciągu 7 miesięcy 2019 roku Polacy zarejestrowali ponad 2300 egzemplarzy tego japońskiego SUV-a, co stanowi 35 proc. sprzedaży marki. I wcale nie były to najtańsze wersje – kierowcy najczęściej wybierali bogatą odmianę Premium, a na drugim miejscu topową wersję Elegance (światła full-LED i skórzaną tapicerkę). Jeśli chodzi o silnik to niemal 8 na 10 kupujących wskazało turbobenzynową jednostkę 1.4 BoosterJet/140 KM w większości z napędem 4x4 AllGrip Select. Trzycylindrowe litrowe mechaniczne serce o mocy 111 KM na drogi wyjeżdżało najczęściej w konfiguracji z napędem na przód. Choć w wersji 4WD to jedna z ciekawszych propozycji na auto 4x4 za rozsądne pieniądze.

Suzuki Vitara / Suzuki / GABOR FENYES

"Te auta są tanie w zakupie i niezawodne"

A już niebawem Suzuki planuje wprowadzić na polski rynek auta z napędem, który ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. Chodzi o miękkie hybrydy. Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik benzynowy. Do życia obudzi go wpięty między silnik a skrzynię biegów rozrusznik-alternator, pracujący w 48-woltowej sieci. Ten układ pozwala też "żeglować" z wyłączonym sercem spalinowym i rekuperować energię podczas hamowania. Odzyskany w ten sposób prąd trafia do akumulatora.

Suzuki Vitara / Suzuki / idziaszek

W wywiadzie dla dziennik.pl Piotr Dulnik, prezes Suzuki Motor Poland zapowiedział, że japońska marka wprowadzi technologię hybrydową całej linii modelowej.

– Auta elektryczne są bardzo ciekawym rozwiązaniem, ale bardzo drogim. Do tego klienci mają dużo wątpliwości jeśli chodzi m.in. o żywotność baterii i eksploatację. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem na dzisiaj są hybrydy – powiedział nam Dulnik. – Te samochody są tanie w zakupie, pozwalają na oszczędność paliwa i pozytywnie wpływają na zmniejszenie emisji CO 2 . Prostota konstrukcji przekłada się na niezawodność. Dlatego nasze mild hybrid, będą ewoluować do bardziej wydajnych aut z instalacją elektryczną 48V. Takie modele ciągle nie będą drogie, a spełnią wymogi zaostrzonych przepisów i zapewnią kierowcom ekonomiczną jazdę i eksploatację. To będzie trend, który czeka nas w najbliższej przyszłości – skwitował szef Suzuki Motor Poland. (CZYTAJ WIĘCEJ>>)

Suzuki obecnie prowadzi wakacyjną akcję promocyjną. W efekcie Vitara kosztuje od 59,9 tys. zł, a S-Cross od 62,9 tys. zł (oba modele w każdej wersji silnikowej i wyposażeniowej są o 5 tys. zł tańsze) / dziennik.pl

Kombi i SUV Suzuki z napędem spalinowo-elektrycznym

Z danych PZPM wynika również, że wśród polskich kierowców rośnie popularność "pełnych" hybryd spalinowo-elektrycznych. Tu prym wiedzie Toyota, ale z jej technologii skorzysta również Suzuki. A wszystko dzięki ścisłej współpracy obu japońskich producentów.

Przypominamy, że Toyota w swoich zakładach na terenie Dolnego Śląska zajmie się produkcją nowego silnika małolitrażowego Suzuki opracowanego do aut kompaktowych. Z kolei Suzuki dzięki współpracy z Toyotą będzie oferować auta hybrydowe, a zespoły napędowe do tego rodzaju samochodów na potrzeby rynku europejskiego powstają w Wałbrzychu. Można spodziewać się, że zlecenia ze strony Suzuki na ten napęd spowoduje zwiększenie zamówień spływających do zakładu na Dolnym Śląsku.

Toyota Corolla TS Kombi, czyli tak będzie wyglądać sylwetka nowego, kompaktowego kombi Suzuki / dziennik.pl

Współpraca Suzuki z Toyotą pozwoli pierwszej firmie poszerzyć gamę i zaoferować w Europie nowe modele samochodów z napędem hybrydowym. W efekcie w polskich salonach marki z Hamamatsu od końca 2020 roku pojawią się zelektryfikowane auta oparte na nowej Corolli kombi oraz SUV-ie RAV4. Jednocześnie dzięki temu Suzuki będzie mogło sprostać zaostrzonym przepisom, które wprowadzą mocno obniżone normy emisji CO 2 .