Fiat 126p, Polonez czy Syrena to nie są jedyne symbole motoryzacji PRL. Czy słyszałeś o takich perłach jak m.in. FSM Beskid, BOMBEL, Polski Fiat 125p coupe, FSO Ogar i Wars lub Mikrus i Smyk? Ekspert rozpozna je bez wahania. W tym quizie 9 punktów to sukces...

