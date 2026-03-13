Changan wkrótce w Polsce. Co to za marka?

Chiński koncern wjeżdża do Polski. To jeden z czterech największych producentów samochodów z Państwa Środka. Większość sprzedaży zaspokaja krajowy rynek, ale Changan zapowiada dalszą ekspansję zagraniczną. Niebawem oficjalnie zadebiutuje także nad Wisłą.

Koncern sprzedaje samochody na ogromną skalę. Pozycja w top 4 chińskiego rynku oznacza już liczby z górnej półki - w grudniu 2025 roku z taśm produkcyjnych firmy zjechał 30-milionowy samochód. W ubiegłym roku sprzedaż przekroczyła 2,9 miliona sztuk. W 2025 roku sprzedaż na rynkach międzynarodowych wyniosła 637 tys. samochodów, co oznacza wzrost o 18,9 proc. względem 2024 roku.

Nowa marka wjeżdża do Polski. Co oferuje?

Changan na rodzimym rynku oferuje samochody spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Hybrydy plug-in i BEV-y przyspieszają najmocniej - w ubiegłym roku ich sprzedaż przekroczyła 1 mln egzemplarzy, rosnąc aż o 51 proc. rok do roku. Jeszcze w 2020 roku pojazdy Changana były dostępne na 63 rynkach, natomiast obecnie sprzedawane są już w 117 krajach. W tym samym czasie liczba modeli oferowanych poza Chinami wzrosła z 17 do 41.

O renomie Changana może świadczyć również partnerstwo z Mazdą - japońska marka korzysta z technologii chińskiego koncernu - Mazda 6e, która oferowana jest już w Polsce to bliski krewny Changana Deepal L07 - liftbacka klasy średniej. Nadchodzący SUV - Mazda CX-6e również powstała we współpracy z Changanem. Portfolio producenta obejmuje też m.in. markę własną Avatr, jak i spółki joint venture, m.in. Changan Ford oraz Changan Mazda.

Koncern inwestuje w Europie. Changan wkrótce nad Wisłą

Państwowy koncern z siedzibą w Chongqing ma długą historię - istnieje od 1862 roku, choć działalnością motoryzacyjną zajmuje się od 1979 roku. Co ciekawe, samochody tego koncernu były już... oficjalnie oferowane w Polsce. W 2005 roku importer rozpoczął sprzedaż aut Landwind, czyli terenówek spokrewnionych m.in. z Oplem Fronterą pierwszej generacji.

Changan otwiera jednak zupełnie nowy, niepowiązany z Landwindem rozdział - tym razem sercem europejskiej dystrybucji jest niemieckie przedstawicielstwo. W ramach rozwoju w Europie Changan planuje do 2030 roku utworzyć ponad 1 000 punktów sprzedaży i serwisu, zainwestować ponad 2 miliardy euro oraz zatrudnić ponad 1 000 lokalnych pracowników.

Europejska ekspansja ma przybliżyć producenta do realizacji ambitnych celów - firma planuje osiągnąć roczną produkcję i sprzedaż przekraczającą 5 milionów pojazdów. W 2026 roku Changan ma osiągnąć sprzedaż na poziomie 3,3 mln pojazdów, w tym 1,4 mln pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in. Firma zakłada osiągnięcie około 40 milionów skumulowanej sprzedaży pojazdów do 2028 roku, przy czym do 2030 roku ponad 60% sprzedaży mają stanowić PHEV-y i BEV-y, a ponad 1/3 sprzedaży ma pochodzić z rynków zagranicznych.

Changan wjeżdża do salonów. Takie modele pojawią się w Polsce

Na początek - dwa modele. W polskich salonach pojawią się Changan Deepal S07 i Deepal S05. Co to za auta? Mniejszy S05 to kompaktowy, elektryczny SUV. Długość 4598 mm, szerokość 1900 mm i rozstaw osi 2880 mm to wymiary zbliżone do Geely EX5 czy Skody Elroq.

Wersje napędowe są dwie - RWD z silnikiem o mocy 272 KM i AWD o mocy 435 KM. Akumulator LFP ma pojemność 68,8 kWh - taki zapas energii ma umożliwić pokonanie do 485 km według WLTP. Standardem ma być ładowarka AC 11 kW i funkcja V2L.

Wnętrze S05 doświetlone przez szklany dach o powierzchni 1,9 m2 wita przestrzenią, miękkimi materiałami wykończeniowymi i skórą, domyślnie czarną, a w bezpłatnej opcji rudą - o niemal pomarańczowej barwie. Bagażnik ma 492 litrów pojemności (1250 l po złożeniu siedzeń), a do dyspozycji jest również 159-litrowy frunk pod przednią maską. W centrum deski rozdzielczej - 15,4-calowy ekran o rozdzielczości 2,5K. System działa pod kontrolą procesora Qualcomm 8155, a 50-watowa ładowarka bezprzewodowa do smartfona pomaga szybko naładować telefon.

Oto Deepal S07 i Deepal S05. Cena?

Większy Deepal S07 ma długość 4750 mm, jest o 30 mm szerszy od S05, a rozstaw osi to 2900 mm. To wymiary z ligi Tesli Model Y, Skody Enyaq, Leapmotora C10 czy Volkswagena ID.5. W przypadku większego modelu jedynym wariantem ma być RWD z silnikiem o mocy 218 KM. Bateria (tym razem NMC) magazynuje 79,9 kWh energii, co ma zapewniać 475 km zasięgu. S07 został również przetestowany przez Euro NCAP i uzyskał 5-gwiazdkową ocenę.

Wnętrze skryte za drzwiami z bezramkowymi szybami jest bardzo podobne do tego z mniejszego modelu, choć oczywiście jeszcze bardziej przestronne. Ekran ma 15,6 cala, wśród dostępnych kolorów tapicerki pojawia się dodatkowy - biały. Pasażerowie w drugim rzędzie siedzeń mają do dyspozycji osobną strefę klimatyzacji, a siedzenia są podgrzewane. Producent nie podaje pojemności bagażnika, ale chwali się, że S07 również jest wyposażony w przedni kufer.

Na polskie ceny musimy jeszcze poczekać - auta są jednak wycenione u naszych zachodnich sąsiadów. W niemieckich salonach model S05 kosztuje minimum 38 990 euro, a większy S07 to wydatek 44 990 euro. To równowartość odpowiednio 166 400 i 192 000 zł. Producent oferuje 7-letnią gwarancję z limitem przebiegu 160 000 km i 8-letnią ochronę z limitem 200 000 km na akumulator trakcyjny.

Changan zapowiada przełom

Firma zapowiada dalszy rozwój, a jednym z kluczowych celów Changana jest znalezienie się w gronie dziesięciu największych producentów motoryzacyjnych na świecie do 2030 roku. W tym czasie koncern planuje osiągnąć poziom ponad 5 mln sprzedawanych samochodów rocznie.

Wraz z rozwojem inteligentnych pojazdów Changan rozwija także platformę SDA Intelligence, czyli cyfrowy ekosystem integrujący systemy bezpieczeństwa samochodu z ochroną danych i systemów cyfrowych.

– W Changanie bezpieczeństwo traktujemy w sposób kompleksowy – od konstrukcji pojazdu i rygorystycznych testów, po rozwój inteligentnych technologii i ochronę danych. Naszym celem jest tworzenie rozwiązań mobilności, które zapewniają użytkownikom pełne poczucie bezpieczeństwa i komfortu w każdej podróży – podkreśla Eyang Wang, Country Director, Changan Polska.