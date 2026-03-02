Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid już w Polsce. Co to za samochód?

Toyota RAV4 jest z nami od ponad 30 lat. To nie tylko najlepiej sprzedający się SUV na świecie, ale też jeden z najpopularniejszych samochodów osobowych. Na całym świecie sprzedano już ponad 15 mln egzemplarzy wszystkich pięciu generacji. W Europie jeździ przeszło 2,5 mln sztuk RAV4.

Stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Szczególnie, że rynek pragnie hybryd z wtyczką. Dlatego na rynek wjeżdża nowa Toyota RAV4 z napędem hybrydowym plug-in. Będzie hit?

RAV4 w nowym stylu: Rewolucja w wyglądzie i światła, które wycinają "konkurencję"

Choć nadwozie o długości 4,6 m zachowało wymiary zbliżone do poprzednika, wizualnie mamy do czynienia z rewolucją. Nowa RAV4 patrzy na świat przez zaawansowane reflektory LED Matrix. To oświetlenie, którego próżno szukać u wielu chińskich rywali – snop światła jest niezwykle jasny, a system automatycznie i precyzyjnie "wycina" pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka.

Przedni pas zdominowała przeprojektowana, sześciokątna krata wlotu powietrza. Osłony drzwi i nadproży oraz trapezoidalne nadkola – nawiązujące do Toyoty Land Cruiser – sprawiają, że nowa RAV4 nie wyprze się genetycznego zamiłowania do bezdroży.

Nowa ergonomia obsługi: Klasyczne przyciski i sztuczna inteligencja Arene. Duet idealny?

Rozplanowanie wnętrza to nowy rozdział w stylistyce japońskiej marki. Widać dbałość o detale. Materiały – choć miejscami twarde – są porządnie spasowane. W wersji GR Sport skórzano-zamszowa tapicerka siedzeń czy obicia boczków drzwiowych aspirują do klasy premium.

Ergonomia wchodzi tutaj na zupełnie nowy poziom. Szeroki 12,9-calowy centralny ekran na jednej wysokości z konfigurowalnym wyświetlaczem wskaźników tworzą logiczne centrum informacji. Cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka.

Absolutny debiut w Toyocie, to oparty na sztucznej inteligencji system operacyjny Arene. Wirtualny asystent błyskawicznie reaguje na komendy i dostosowuje się do przyzwyczajeń użytkownika. Jednostka sterująca jest teraz cztery razy szybsza i posiada osiem razy więcej pamięci (265 GB), eliminując jakiekolwiek opóźnienia przy obsłudze dotykowej. Całość dopełnia intuicyjne menu oraz system kamer 360 stopni, prezentujący otoczenie auta w wysokiej jakości obrazie 3D.

Co istotne dla komfortu kierowcy, Toyota nie zrezygnowała z klasyki: za sterowanie audio, trybami jazdy, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane, fizyczne przełączniki. Znajdziemy je również w zasięgu palców na kierownicy. Do pełni szczęścia dają wyświetlacz HUD. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana ładowarka na dwa smartfony, a z tyłu 2 porty USB-C i podgrzewanie siedzeń.

Masz 186 cm wzrostu? Sprawdziłem przestronność miarką

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Siedzi się niżej niż w poprzedniku. Fotele z szerokim zakresem regulacji w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż.

A co z tyłu? Pasażerowi o podobnej posturze pozostaje ok. 11 cm luzu przed kolanami. Sprawdziłem miarką. Drzwi otwierają się bardzo szeroko, co jest wybawieniem dla rodziców mocujących się z fotelikami dziecięcymi.

Bagażnik? Przewieziesz 2-metrową szafę i inne gabaryty

W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie bagażnik o pojemności od 514 litrów do wysokości rolety (RAV4 Plug-in Hybrid – 446 l). Pakowność do wysokości dachu jest o 16 l większa niż w poprzedniej generacji i dochodzi do niemal 750 l (plug-in – 672 l).

Po złożeniu tylnej kanapy powstaje ładownia o długości niemal 2 m – ideał dla rodziny. Pomysłowości japońskiej marki dopełniają solidne haki na torby, lampki czy podwójna podłoga.

Jak jeździ hybryda 6. generacji? Cud pod maską, mniejsza moc, ale lepsze osiągi

Sercem nowej Toyoty RAV4 jest najnowsza 2,5-litrowa hybryda 6. generacji – to oznacza przeskok aż o dwie generacje wobec poprzednika. SUV z układem AWD-i ma 192 KM mocy (wcześniej 222 KM), a wariant z napędem na przednie koła zapewnia 183 KM (218 KM w starym modelu). Mimo mniejszej mocy, samochód zapewnia lepsze osiągi.

Wolnossący silnik benzynowy pracujący w ekonomicznym cyklu Atkinsona i dwa silniki elektryczne charakteryzują się większą efektywnością. Zespół korzysta z nowej baterii litowo-jonowej, która ma większą moc i jest bardziej responsywna. Zwiększono także moc przedniego silnika elektrycznego, co poprawiło osiągi oraz gwarantuje szybszą reakcję na gaz. Dlatego w wersji przednionapędowej przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 8 sekund (o 0,4 s lepiej). Nowa RAV4 z układem 4x4 ten sprint wykona w 7,7 s (poprzednik 8,1 s).

Lepsze osiągi nie są okupione wysokim spalaniem. Zdaniem producenta osiągniecie zużycia paliwa na poziomie 4,9-5,2 l/100 km nie powinno wymagać specjalnych starań.

Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid to rakieta dla dużej rodziny

Jednak prawdziwą rewelacją jest zupełnie nowy napęd hybrydowy plug-in. Ładowana z gniazdka Toyota RAV4 Plug-in Hybridwłaśnie debiutuje na polskim rynku i po raz pierwszy występuje w dwóch odmianach tego układu.

Z połączenia czterocylindrowego silnika 2.5 z mocniejszą o 22 KM jednostką elektryczną (204 KM) oferuje kierowcy 268 KM mocy systemowej i od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,5 sekundy.

Mocniejszy wariant z napędem na cztery koła AWD-i o mocy 304 KM. Co to oznacza w praktyce? Ten SUV ma temperament rasowego sportowca. Sprint do "setki" zajmuje mu zaledwie 5,8 sekundy. Żeby było ciekawiej: to obecnie trzecia najszybsza Toyota w ofercie, zaraz po takich legendach jak GR Supra i GR Yaris.

100 km na prądzie i ładowanie szybkie jak zakupy

Jeśli macie lekką nogę, RAV4 Plug-in odwdzięczy się czystą jazdą na prądzie. Dzięki większej baterii (22,7 kWh) przejedziecie w trybie EV nawet 100 kilometrów. To wynik, który pozwala zapomnieć o tankowaniu przez całe tygodnie, jeśli tylko kręcicie się po mieście.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Toyota w końcu rozwiązała problem długiego ładowania. Teraz wystarczy zjechać na szybką ładowarkę (DC 50 kW), by w pół godziny dobić baterię od 10 do 80%. Potrzebujecie dodatkowych 50 km zasięgu? Wystarczy 15 minut – czyli dokładnie tyle, ile schodzi na szybkie zakupy i kawę. Dzięki temu z uroków "wtyczkowozu" mogą wreszcie skorzystać osoby, które nie mają własnego gniazdka w garażu.

Bateria "pusta", a auto dalej oszczędne? Wyjaśniamy ten fenomen

Często pojawia się pytanie: co się dzieje, gdy w hybrydzie typu plug-in skończy się prąd? Czy auto nagle zacznie palić jak smok? Testy pokazują coś zupełnie innego. W mieście nowa RAV4 spala około 5,8 litra na setkę i – co najciekawsze – ten wynik jest niemal identyczny bez względu na to, czy ruszyliśmy z pełną, czy z "rozładowaną" baterią.

Jak to możliwe? To prosty trik inżynieryjny. Toyota tak zaprogramowała system, by akumulator nigdy nie wyładował się do zera. W zapasie zawsze zostaje bufor ok. 18-20% energii. Dzięki temu, nawet gdy zasięg elektryczny pokaże "zero", RAV4 nie staje się zwykłym autem spalinowym, ale zmienia się w klasyczną, bardzo wydajną hybrydę. Silnik elektryczny nadal wspomaga ten benzynowy przy każdym ruszaniu, co pozwala utrzymać niskie spalanie i dynamikę na stałym poziomie.

Nowa Toyota RAV4 – wyposażenie i systemy bezpieczeństwa

Nowa RAV4 nie tylko dobrze wygląda, ale też pilnuje kierowcy na każdym kroku – i robi to z ogromną precyzją. Toyota wyposażyła SUV-a w systemy, które realnie odciążają człowieka. Na przykład układ ostrzegania o ruchu poprzecznym to zbawienie na zatłoczonych skrzyżowaniach, gdzie łatwo o zagapienie. Do tego dochodzi znacznie sprawniejszy czujnik martwego pola, który teraz nie tylko widzi auto obok, ale też ostrzega przed pojazdami szybko nadjeżdżającymi z tyłu.

Prawdziwym "mózgiem" jest jednak system wczesnego reagowania. Samochód "widzi" teraz znacznie więcej: motocyklistów, rowerzystów i przeszkody, których wcześniej elektronika mogła nie wyłapać. Jeśli system uzna, że nie zdążysz zahamować, zrobi to za Ciebie, by uniknąć stłuczki. A na deser? Gadżet, który robi wrażenie na parkingu: system Advanced Park. Dzięki niemu możesz wysiąść z auta i zaparkować je w ciasnym miejscu, sterując wszystkim z poziomu smartfona.

Nowa Toyota RAV4 sprzedaje się w ciemno. Ile kosztuje japoński SUV?

Nowa Toyota RAV4 dosłownie rozbiła bank – od uruchomienia rezerwacji sprzedano już 2472 sztuki. Co w tym najbardziej zaskakujące? Auto stało się hitem, zanim w ogóle pojawiło się w salonach. Polacy zamawiają nową generację w ciemno, nie czekają na jazdy próbne czy choćby obejrzenie samochodu na żywo.

Nowa Toyota RAV4 i RAV4 Plug-in Hybrid jest dostępna w czterech wersjach wyposażenia – Comfort, Style, GR SPORT i Executive. Paleta lakierów obejmie aż 17 wersji kolorystycznych, do tego cztery wzory felg oraz pięć wariantów tapicerki wnętrza.

Nowa RAV4 w wersji Comfort kosztuje od 181 600 zł. Model z napędem AWD-i to wydatek od 190 900 zł.

Debiutująca na rynku Toyota RAV4 Plug-in Hybrid z napędem 268 KM kosztuje od 203 900 zł. Wariant o mocy 304 KM to wydatek od 215 900 zł. Wyposażenie obejmuje m.in.:

18-calowe felgi aluminiowe,

fotel kierowcy z elektryczną regulacją,

przyciemniane tylne szyby,

cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników 12,3 cala,

obsługiwany za pomocą 12,9-calowego ekranu dotykowego

system multimedialny Toyota Smart Connect+ z wyświetlaczem 12,9 cala

nawigacja Connected działająca w trybach online i offline,

kamerę cofania,

elektrycznie unoszone drzwi bagażnika,

dwustrefową klimatyzację automatyczną,

automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne i relingi dachowe.

Do tego jest pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, inteligentny tempomat adaptacyjny system monitorowania martwego pola, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem czy asystenta bezpiecznego wysiadania.

Ceny nowej Toyoty RAV4 w Polsce. Chińskie marki mają się czego bać?

Premiera rynkowa nowej Toyoty RAV4 przypada na moment największej ofensywy chińskich marek. Rywale tacy jak MG, BYD czy Chery kuszą bogatym wyposażeniem w niskiej cenie, ale japoński SUV ma pełen bagażnik argumentów, które mogą odesłać konkurencję na deski.

Przy cenie startowej na poziomie 181 600 zł nowa RAV4 staje się realną alternatywą dla chińskich SUV-ów, które chcą być premium. Toyota wygrywa nie tylko legendarną trwałością i wysoką wartością przy odsprzedaży, ale przede wszystkim nowym napędem hybrydowym 6. generacji. Podczas gdy chińscy konkurenci często borykają się z wysokim zużyciem paliwa w trasie, nowa RAV4 udowadnia, że duży i rodzinny SUV może być oszczędniejszy od miejskich aut kompaktowych. Właśnie taki miks ceny, prestiżu i technologii sprawia, że konkurencja z Chin może mieć twardy orzech do zgryzienia.

Toyota RAV4 w lepszej odmianie Style kosztuje od 199 300 zł

Toyota RAV4 w wersji Style kosztuje od 199 300 zł. Model z napędem AWD-i wymaga od 208 500 zł.

Z kolei nowy RAV4 Plug-in Hybrid w wersji Style to wydatek od 221 500 zł za model z napędem na przód (268 KM) oraz od 233 600 zł dla wersji z napędem AWD-i (304 KM). Wyposażenie dodatkowo obejmuje:

20-calowe alufelgi w kolorze czarnym,

dach w kolorze fortepianowej czerni,

czarną podsufitkę,

tapicerkę zamszowo-skórzaną w kolorze czarnym z niebieskimi przeszyciami,

fotele przednie są wentylowane i podgrzewane,

fotel pasażera z elektryczną regulacja,

fotel kierowcy z pamięcią ustawień,

poddrzewnie kierownicy i przedniej szyby,

klapa bagażnika otwierana ruchem stopy,

bezprzewodową ładowarkę do smartfonów.

Do wersji Style można zamówić pakiet VIP (7500 zł), który rozszerzy wyposażenie o monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni z efektem 3D, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu, wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie oraz asystenta zmiany pasa ruchu.

Tak wygląda nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid w wersji GR Sport

Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport jest dostępna wyłącznie z napędem 304 KM i układem AWD-i. Samochód kosztuje od 250 200 zł (klasyczna hybryda - 225 500 zł). Standard obejmuje:

zmodyfikowane zawieszenie przednie i tylne,

20-calowe felgi aluminiowe GR Sport,

ostrzej profilowane przednie i tylne zderzaki,

efektowny grill charakterystyczny dla aut z linii GR Sport,

poszerzone nadkola,

czerwone zaciski hamulcowe oraz emblematy wersji GR Sport na osłonie chłodnicy i klapie bagażnika.

monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni z efektem 3D,

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu,

wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie HUD,

asystenta zmiany pasa ruchu, system Premium Audio JBL z 9 głośnikami,

opcjonalnie można zamówić szyberdach z ręcznie sterowaną roletą.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Executive – ile kosztuje najlepiej wyposażony model?

Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid w odmianie Executive z napędem na przód kosztuje od 238 200 zł, a ceny wersji o mocy 304 KM zaczynają się od 250 200 zł. Wyposażenie to m.in:

adaptacyjne światła drogowe Matrix LED,

podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie,

asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park,

dwie bezprzewodowe ładowarki do smartfonów,

porty USB-C z przodu mają aż 45 W mocy,

20-calowe felgi aluminiowe w czarnym kolorze ze srebrnym wykończeniem

dwa warianty kolorystyczne skórzanej tapicerki foteli (szary lub czarny),

pakiet Skyview (6000 zł) obejmuje sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania, można zamówić do auta z napędem na cztery koła.

Nowa Toyota RAV4 jako hybryda HEV i hybryda plug-in - cennik