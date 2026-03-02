Nowa Toyota RAV4 już w Polsce. Hybryda czy hybryda plug-in?

Toyota RAV4 jest z nami od ponad 30 lat. To nie tylko najlepiej sprzedający się SUV na świecie, ale też jeden z najpopularniejszych samochodów osobowych. Na całym świecie sprzedano już ponad 15 mln egzemplarzy wszystkich pięciu generacji. W Europie jeździ przeszło 2,5 mln sztuk RAV4.

Reklama

Stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Dlatego do klasycznej hybrydy HEV dołącza nowa Toyota RAV4 z napędem hybrydowym plug-in. Będzie hit?

Toyota RAV4 w nowym stylu: Rewolucja w wyglądzie i światła, które widzą więcej

Choć nadwozie o długości 4,6 m zachowało wymiary zbliżone do poprzednika, wizualnie mamy do czynienia z rewolucją. Nowa RAV4 patrzy na świat przez zaawansowane reflektory LED Matrix. To oświetlenie, którego próżno szukać u wielu chińskich rywali – snop światła jest niezwykle jasny, a system automatycznie i precyzyjnie "wycina" pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka.

Reklama

Przedni pas zdominowała przeprojektowana, sześciokątna krata wlotu powietrza. Osłony drzwi i nadproży oraz trapezoidalne nadkola – nawiązujące do Toyoty Land Cruiser – sprawiają, że nowa RAV4 nie wyprze się genetycznego zamiłowania do bezdroży.

Sztuczna inteligencja Arene i klasyczne przyciski: Duet idealny?

Rozplanowanie wnętrza to nowy rozdział w stylistyce japońskiej marki. Widać dbałość o detale. Materiały – choć miejscami twarde – są porządnie spasowane. W wersji GR Sport skórzano-zamszowa tapicerka siedzeń czy obicia boczków drzwiowych aspirują do klasy premium.

Ergonomia wchodzi tutaj na zupełnie nowy poziom. Szeroki 12,9-calowy centralny ekran na jednej wysokości z konfigurowalnym wyświetlaczem wskaźników tworzą logiczne centrum informacji. Cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka.

Absolutny debiut w Toyocie, to oparty na sztucznej inteligencji system operacyjny Arene. Wirtualny asystent błyskawicznie reaguje na komendy i dostosowuje się do przyzwyczajeń użytkownika. Jednostka sterująca jest teraz cztery razy szybsza i posiada osiem razy więcej pamięci (265 GB), eliminując jakiekolwiek opóźnienia przy obsłudze dotykowej. Całość dopełnia intuicyjne menu oraz system kamer 360 stopni, prezentujący otoczenie auta w wysokiej jakości obrazie 3D.

Co istotne dla komfortu kierowcy, Toyota nie zrezygnowała z klasyki: za sterowanie audio, trybami jazdy, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane, fizyczne przełączniki. Znajdziemy je również w zasięgu palców na kierownicy. Do pełni szczęścia dają wyświetlacz HUD. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana ładowarka na dwa smartfony, a z tyłu 2 porty USB-C i podgrzewanie siedzeń.

Sprawdziłem przestronność miarką. Masz 186 cm wzrostu?

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Siedzi się niżej niż w poprzedniku. Fotele z szerokim zakresem regulacji w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż.

A co z tyłu? Pasażerowi o podobnej posturze pozostaje ok. 11 cm luzu przed kolanami. Sprawdziłem miarką. Drzwi otwierają się bardzo szeroko, co jest wybawieniem dla rodziców mocujących się z fotelikami dziecięcymi.

W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie bagażnik o pojemności od 514 litrów. Pomysłowości japońskiej marki dopełniają solidne haki na torby, lampki czy podwójna podłoga.

Jak jeździ hybryda 6. generacji: Mniejsza moc, ale lepsze osiągi?

Sercem nowej Toyoty RAV4 jest najnowsza 2,5-litrowa hybryda 6. generacji – to oznacza przeskok aż o dwie generacje wobec poprzednika. SUV z układem AWD-i ma 192 KM mocy (wcześniej 222 KM), a wariant z napędem na przednie koła zapewnia 183 KM (218 KM w starym modelu). Mimo mniejszej mocy, samochód zapewnia lepsze osiągi.

Wolnossący silnik benzynowy pracujący w ekonomicznym cyklu Atkinsona i dwa silniki elektryczne charakteryzują się większą efektywnością. Zespół korzysta z nowej baterii litowo-jonowej, która ma większą moc i jest bardziej responsywna. Zwiększono także moc przedniego silnika elektrycznego, co poprawiło osiągi oraz gwarantuje szybszą reakcję na gaz. Dlatego w wersji przednionapędowej przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 8 sekund (o 0,4 s lepiej). Nowa RAV4 z układem 4x4 ten sprint wykona w 7,7 s (poprzednik 8,1 s).

Lepsze osiągi nie są okupione wysokim spalaniem. Zdaniem producenta osiągniecie zużycia paliwa na poziomie 4,9-5,2 l/100 km nie powinno wymagać specjalnych starań.

Nowa Toyota RAV4 plug-in debiutuje w Polsce. To rakieta dla dużej rodziny

Jednak prawdziwą rewelacją jest zupełnie nowy napęd hybrydowy plug-in. Ładowana z gniazdka Toyota RAV4 Plug-in Hybridwłaśnie debiutuje na polskim rynku i po raz pierwszy występuje w dwóch odmianach tego układu.

Z połączenia czterocylindrowego silnika 2.5 z mocniejszą o 22 KM jednostką elektryczną (204 KM) oferuje kierowcy 268 KM mocy systemowej i od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,5 sekundy. W trybie EV energia zgromadzona w pojemnym akumulatorze 22,7 kWh pozwala bez ładowania pokonać nawet 100 km (wobec 75 km z baterii 18,6 w starszym modelu).

Mocniejszy wariant z napędem na cztery koła AWD-i o mocy 304 KM rozpędza się od 0 do 100 km/h w 5,8 sekundy. To najlepsza wartość w segmencie. Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. Popędzony przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspieszy w 5,8 sekundy, czyli jest to trzeci najszybszy model Toyoty po takich autach, jak GR Supra i GR Yaris.

Fenomenalne jest też ładowanie, które zmienia dotychczasowe postrzeganie japońskich hybryd plug-in. Na stacji szybkiego ładowania uzupełnienie energii od 10 proc. do 80 proc. prądem stałym o mocy do 50 kW zajmuje tylko 30 minut. Żeby zyskać ok. 50 km elektrycznego zasięgu wystarczy 15 minut – tyle co szybkie zakupy. Dlatego tak wydajne ładowanie w aucie typu PHEV pozwala skorzystać z zalet hybrydy również tym, którzy nie mają ładowarki w pracy czy w domu.

Nowa Toyota RAV4 plug-in hybrid naładowana i rozładowana. Jakie zużycie paliwa?

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Testy pokazują, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone i na poziomie 5,8 l. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. System nie pozwala na to, żeby akumulator trakcyjny rozładował się do zera. Zawsze pozostaje bufor około 18 proc. pojemności, dzięki temu auto korzysta z napędu hybrydowego, a nie tylko z silnika spalinowego.

Co ciekawe, polska centrala japońskiej marki na bieżąco monitoruje dane dotyczące zużycia paliwa, wykorzystania trybu EV, czasu jazdy na prądzie czy średniej emisji spalin. Informacje przekazywane są anonimowo z aplikacji MyToyota. Okazuje się, że zarejestrowane w systemie Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid pokonały ponad 40 mln km, a średnio 55 proc. dystansu przejechały w trybie elektrycznym. Średni czas poruszania się na prądzie wyniósł aż 73 proc. Większość podróży użytkowników tego modelu to przejazdy na dystansach 5-10 km oraz 10-20 km. Kierowcy często ładują swoje auta, stąd średnie zużycie paliwa na tym dystansie z analizowanych pojazdów wyniosło zaledwie 3,7 l/100 km.

Nowa Toyota RAV4 – wyposażenie i systemy bezpieczeństwa

Także pod względem wyposażenia w systemy bezpieczeństwa nowa Toyota RAV4 wysoko zawiesza poprzeczkę. Układ ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu chroni przed najechaniem na przeszkodę na ruchliwym skrzyżowaniu. Do tego jest udoskonalone monitorowanie martwego pola w lusterkach, które obejmuje teraz również wskaźnik zbliżania się do pojazdu z tyłu. Lista obejmuje również bardziej zaawansowany asystent zmiany pasa ruchu.

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia ma rozszerzony zakres wykrywania zagrożenia kolizją czołową, a także poprawioną identyfikacją przeszkód, rowerów i motocykli. Jeśli uzna, że kierowca nie zdąży zareagować, hamuje automatycznie. Obsługiwany zdalnie układ Advanced Park umożliwia parkowanie samochodu z zewnątrz przy pomocy smartfona.

Nowa Toyota RAV4 sprzedaje się w ciemno. Ile kosztuje japoński SUV?

Nowa Toyota RAV4 dosłownie rozbiła bank – od uruchomienia rezerwacji sprzedano już ok. 3000 egzemplarzy. Co w tym najbardziej zaskakujące? Auto stało się hitem, zanim w ogóle pojawiło się w salonach. Polacy zamawiają nową generację w ciemno, nie czekają na jazdy próbne czy choćby obejrzenie samochodu na żywo.

Nowa Toyota RAV4 jest dostępna w czterech wersjach wyposażenia – Comfort, Style, GR SPORT i Executive. Paleta lakierów obejmie aż 17 wersji kolorystycznych, do tego cztery wzory felg oraz pięć wariantów tapicerki wnętrza.

Nowa RAV4 w wersji Comfort kosztuje od 181 600 zł. Model z napędem AWD-i to wydatek od 190 900 zł. Wyposażenie obejmuje m.in.:

18-calowe felgi aluminiowe,

fotel kierowcy z elektryczną regulacją,

przyciemniane tylne szyby,

cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników 12,3 cala,

obsługiwany za pomocą 12,9-calowego ekranu dotykowego

system multimedialny Toyota Smart Connect+ z wyświetlaczem 12,9 cala

nawigacja Connected działająca w trybach online i offline,

kamerę cofania,

elektrycznie unoszone drzwi bagażnika,

dwustrefową klimatyzację automatyczną,

automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne i relingi dachowe.

Do tego jest pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, inteligentny tempomat adaptacyjny system monitorowania martwego pola, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem czy asystenta bezpiecznego wysiadania.

Ceny nowej Toyoty RAV4 w Polsce. Chińskie marki mają się czego bać?

Premiera rynkowa nowej Toyoty RAV4 przypada na moment największej ofensywy chińskich marek. Rywale tacy jak MG, BYD czy Chery kuszą bogatym wyposażeniem w niskiej cenie, ale japoński SUV ma pełen bagażnik argumentów, które mogą odesłać konkurencję na deski.

Przy cenie startowej na poziomie 181 600 zł nowa RAV4 staje się realną alternatywą dla chińskich SUV-ów, które chcą być premium. Toyota wygrywa nie tylko legendarną trwałością i wysoką wartością przy odsprzedaży, ale przede wszystkim nowym napędem hybrydowym 6. generacji. Podczas gdy chińscy konkurenci często borykają się z wysokim zużyciem paliwa w trasie, nowa RAV4 udowadnia, że duży i rodzinny SUV może być oszczędniejszy od miejskich aut kompaktowych. Właśnie taki miks ceny, prestiżu i technologii sprawia, że konkurencja z Chin może mieć twardy orzech do zgryzienia.

Toyota RAV4 w lepszej odmianie Style kosztuje od 199 300 zł

Nowa Toyota RAV4 w wersji Style kosztuje od 199 300 zł. Model z napędem AWD-i wymaga od 208 500 zł. Wyposażenie dodatkowo obejmuje:

20-calowe alufelgi w kolorze czarnym,

dach w kolorze fortepianowej czerni,

czarną podsufitkę,

tapicerkę zamszowo-skórzaną w kolorze czarnym z niebieskimi przeszyciami,

fotele przednie są wentylowane i podgrzewane,

fotel pasażera z elektryczną regulacja,

fotel kierowcy z pamięcią ustawień,

poddrzewnie kierownicy i przedniej szyby,

drzwi bagażnika można otwierać ruchem stopy,

bezprzewodową ładowarkę do smartfonów.

Do wersji Style można zamówić pakiet VIP (7500 zł), który rozszerzy wyposażenie o monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni z efektem 3D, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu, wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie oraz asystenta zmiany pasa ruchu.

Tak wygląda nowa Toyota RAV4 w wersji GR Sport

Toyota RAV4 GR Sport jest dostępna wyłącznie z napędem AWD-i. Samochód kosztuje od 225 500 zł. Standard obejmuje.:

zmodyfikowane zawieszenie przednie i tylne,

20-calowe felgi aluminiowe GR Sport,

ostrzej profilowane przednie i tylne zderzaki,

efektowny grill charakterystyczny dla aut z linii GR Sport,

poszerzone nadkola,

czerwone zaciski hamulcowe oraz emblematy wersji GR Sport na osłonie chłodnicy i klapie bagażnika.

monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni z efektem 3D,

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu,

wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie HUD,

asystenta zmiany pasa ruchu, system Premium Audio JBL z 9 głośnikami,

opcjonalnie można zamówić szyberdach z ręcznie sterowaną roletą.

Toyota RAV4 Executive – ile kosztuje najlepiej wyposażony model?

Nowa Toyota RAV4 Executive kosztuje od 215 900 zł lub od 225 200 zł z napędem AWD-i. Wyposażenie to m.in:

adaptacyjne światła drogowe Matrix LED,

podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie,

asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park,

dwie bezprzewodowe ładowarki do smartfonów,

porty USB-C z przodu mają aż 45 W mocy,

20-calowe felgi aluminiowe w czarnym kolorze ze srebrnym wykończeniem

dwa warianty kolorystyczne skórzanej tapicerki foteli (szary lub czarny),

pakiet Skyview (6000 zł) obejmuje sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania, można zamówić do auta z napędem na cztery koła.

Nowa Toyota RAV4 - cennik