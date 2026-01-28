Elektryczne autobusy wyjeżdżają z miast

Samorządy, operatorzy transportu publicznego i prywatne przedsiębiorstwa coraz rzadziej patrzą na autobusy elektryczne wyłącznie przez pryzmat miejskich aglomeracji. Wysokie koszty paliwa i dostępność finansowania sprawiają, że transport regionalny coraz śmielej spogląda w stronę elektryfikacji taboru, a zmiana ta podyktowana jest unowocześnieniem środków transportu, dbałością o środowisko oraz rachunkiem ekonomicznym.

Komunikacja na trasach łączących mniejsze miejscowości z aglomeracjami oznacza regularne linie o długości kilkudziesięciu kilometrów, ale i takie połączenia, które wymagają pokonywania ponad 100 czy 200 km. Do niedawna uznawano je za będące poza zasięgiem technologii bateryjnej, ale dziś to założenie przestaje być już aktualne. Czy to znaczy, że pasażerów czeka przesiadka do elektrycznych autobusów, a w przedsiębiorstwach faktury za paliwo zostaną wyparte przez faktury za energię usługę ładowania?

Autobusy na prąd nie tylko w mieście

Nie wydarzy się to z dnia na dzień, ale na rynku widać już nabierającą tempa tendencję i produkty, które za nią nadążają. Operatorzy, w tym spółki PKS, oczekują od autobusów zupełnie innych cech niż typowe przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Kluczowe są większy zasięg i stabilność pracy na dłuższych trasach, komfort podróży na poziomie znanym z klasycznych autobusów międzymiastowych, a także możliwość całodziennej eksploatacji z ograniczonym dostępem do infrastruktury.

Argumentów za wymianą floty jest wiele - elektryczne pojazdy błyszczą w kwestii przewidywalności kosztów i wysokiej niezawodności. Warunek jest jeden - autobus być projektowany od podstaw z myślą o regionach, a nie być tylko lekko zmodyfikowaną wersją autobusu miejskiego. Właśnie taki jest Yutong IC12E, czyli nowy międzymiastowy model światowego lidera rynku.

Yutong IC12E to nowy międzymiastowy autobus na prąd

IC12E został zaprojektowany z myślą o dłuższych przejazdach, większych prędkościach i komforcie pasażerów znanym z klasycznych autobusów międzymiastowych. To właśnie dlatego zainteresowały się nim m.in. miasto Złocieniec oraz PKS Nova z Białegostoku - operatorzy, dla których elektryfikacja będzie narzędziem do lepszego, tańszego i niezawodnego transportu.

W praktyce oznacza to możliwość obsługi linii, które do tej pory były domeną autobusów spalinowych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji, hałasu i kosztów eksploatacyjnych w dłuższej perspektywie. IC12E jest pełnoprawnym narzędziem oferującym nową generację baterii. To przełomowa technologia, która pozwala obniżyć masę własną i zwiększyć zasięg aż do 675 km. To oznacza możliwość całodziennej pracy bez konieczności ładowania - a właśnie na tym zależy przewoźnikom. Ładowanie od 10 do 80% zajmuje 120 minut. Jednostka napędowa na tylnej osi generuje 350 kW (476 KM), a moment obrotowy to potężne 3100 Nm.

Nie mniej ważny jest pełny pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Nowy autobus ma asystenta pasa ruchu, system kamer 360 stopni, adaptacyjny tempomat czy system monitorowania martwego pola. Standardem jest też kokpit z cyfrowymi zegarami, pokładowe wi-fi czy ambientowe oświetlenie wnętrza. Wisienką na torcie pozostaje gwarancja na 15 lat lub 1,5 mln kilometrów, której udziela Yutong. W pojeździe zastosowano też podzespoły europejskich dostawców, co oznacza łatwiejszą obsługę serwisową.

Elektryfikacja transportu międzymiastowego

Moment, w którym rynek znajduje się dziś, nie jest przypadkowy. Na obecną sytuację złożyło się kilka czynników. Technologia bateryjna dojrzała do zastosowań pozamiejskich, samorządy mają doświadczenie z elektrycznymi pojazdami i lepiej rozumieją ich możliwości, a ponadto dostępne są środki finansowe wspierające zeroemisyjny transport. Importerzy tacy jak Busnex Poland są też w stanie zagwarantować szybkie terminy dostaw, a nie wieloletnie oczekiwanie.

Dla wielu przedsiębiorstw to dobry moment, by włączyć się w proces transformacji transportu bez ryzyka organizacyjnego i finansowego. Międzymiastowa mobilność zeroemisyjna to dziś nowy standard i choć rynek autobusów elektrycznych w segmencie IC dopiero się kształtuje, kierunek zmian jest czytelny.

Yutong jest jednym z kluczowych graczy globalnego rynku autobusowego. Producent odpowiada za ponad 10 proc. światowej sprzedaży, a jego pozycję wzmacnia rozbudowane zaplecze technologiczne - centra badawczo-rozwojowe oraz zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni blisko 4 mln m². To właśnie tam powstaje szerokie portfolio pojazdów: od autobusów elektrycznych i hybrydowych, przez modele wodorowe, aż po konstrukcje z napędem konwencjonalnym. Dzięki temu autobusy tej marki trafiają do systemów transportu publicznego na wszystkich kontynentach, w tym do coraz większej liczby miast i regionów w Europie.

W czterech fabrykach Yutonga każdego dnia powstają setki autobusów, co w ujęciu rocznym oznacza wolumen liczony w dziesiątkach tysięcy pojazdów. Producent od lat utrzymuje pozycję lidera europejskiego rynku autobusów elektrycznych, pozostając jednocześnie najlepiej sprzedającą się na świecie marką pojazdów zasilanych zieloną energią. Tylko w 2024 roku dostarczono blisko 47 tys. autobusów zero- i niskoemisyjnych, a łączna liczba takich pojazdów wprowadzonych do eksploatacji przekroczyła już 190 tys. egzemplarzy.