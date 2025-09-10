Mit 1: Elektryczne autobusy mają zbyt mały zasięg

Fakty: Nowoczesne autobusy elektryczne pokonują kilkaset kilometrów na jednym ładowaniu. Przykładowo model Yutong E12 w realnych warunkach pokonuje nawet 350–400 km. Z kolei podczas testów warszawskiego MZA Yutong U12 przejechał rekordowe 403 km na jednym ładowaniu, a w baterii zostało jeszcze 21 proc. energii. To wartości porównywalne z pojazdami napędzanymi silnikiem Diesla.

Mit 2: Brakuje infrastruktury i ładowanie trwa za długo

Fakty: Infrastruktura ładowania planowana jest równolegle z zakupem autobusów. Standardem jest nocne ładowanie w zajezdniach, które w pełni wystarcza na kolejny dzień pracy. Dzięki ładowarkom wysokiej mocy możliwe jest uzupełnienie energii w kilkadziesiąt minut, np. podczas przerwy na pętli. Coraz więcej miast inwestuje także w zielone źródła energii, jak farmy fotowoltaiczne wspierające stacje ładowania.

Mit 3: Autobusy elektryczne są za drogie i nieopłacalne

Fakty: Cena zakupu elektrobusu jest wyższa, ale całkowity koszt posiadania (TCO) pokazuje przewagę elektryków. Tańsza energia, niższe koszty serwisu i dotacje (np. program Zielony Transport Publiczny) sprawiają, że inwestycja zwraca się w trakcie eksploatacji. Samorządy, takie jak np. Ostrowiec Świętokrzyski, już z powodzeniem korzystają z tego modelu finansowania.

Mit 4: Baterie szybko się zużywają, a autobusy psują

Fakty: Stosowane w Yutongach baterie litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) mają żywotność nawet do 10 lat lub miliona kilometrów. Producent rozwija rozwiązania pozwalające wydłużyć ten okres do 15 lat. Floty w Polkowicach czy Warszawie dowodzą wysokiej niezawodności – elektrobusy pokonują setki tysięcy kilometrów bez poważniejszych awarii. Dodatkowe systemy bezpieczeństwa minimalizują ryzyko usterek czy pożarów.

Mit 5: Elektryczne autobusy nie radzą sobie zimą

Fakty: Nowoczesne elektrobusy wyposażone są w pompy ciepła i systemy inteligentnego zarządzania energią, które zapewniają komfort pasażerów nawet przy dużych mrozach. Autobusy marki Yutong posiadają podwójną izolację termiczną baterii i kabiny. Testy w Polsce, np. w Warszawie czy Pułtusku, potwierdziły, że autobusy zimą osiągają dzienne przebiegi na poziomie 300–350 km bez utraty funkcjonalności.

Mit 6: Ekologia elektrobusów to fikcja, bo prąd i tak jest z węgla

Fakty: Brak emisji spalin w miastach oznacza natychmiastową poprawę jakości powietrza. Udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym stale rośnie, a autobusy elektryczne z każdym rokiem stają się jeszcze bardziej zielone. Z kolei baterie LFP poddaje się recyklingowi lub wykorzystuje w magazynach energii, co wydłuża ich cykl życia i ogranicza wpływ na środowisko.