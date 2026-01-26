Nowa Toyota GR Yaris Sebastien Ogier 9x wjeżdża na rynek

Nowa Toyota GR Yaris Sebastien Ogier 9x World Champion Edition w kolorze Black Gravite wyskoczyła z pudełka podczas oficjalnej prezentacji w Monaco. Nad jej powstaniem czuwał rajdowy wirtuoz – Sebastien Ogier. Samochód ma uhonorować styl, w jakim ten francuski kierowca wywalczył swój dziewiąty tytuł mistrza świata, czym wyrównał rekord wszech czasów.

W drodze po laur Ogier wystąpił w 11 rajdach, z których wygrał aż sześć, a łącznie 10-krotnie stawał na podium. Powód do świętowania jest uzasadniony, co też tłumaczy wyjątkowo długa nazwę modelu. Na co mogą liczyć kierowcy?

Mocna Toyota różni się nie tylko wyglądem

Toyota sygnowana nazwiskiem Ogiera bazuje na nowym GR Yarisie Aero Performance, ale wyróżnia się istotnymi detalami. Specjaliści japońskiej marki zaprojektowali elementy usprawniające przepływ powietrza z przodu, co zapewnia bardziej wydajne chłodzenie i redukuje turbulencje pod podwoziem. W praktyce przekłada się to na jeszcze większą stabilność prowadzenia przy dużych prędkościach.

Znakiem rozpoznawczym jest lakier Black Gravite, nawiązujący do malowania rajdowych Yarisów z sezonu 2025. Do tego są matowo-czarne felgi, na które naciągnięto niskoprofilowe opony w rozmiarze 225/40 R18. Miłym gestem w stronę mistrza jest trójkolorowy akcent na atrapie chłodnicy, inspirowany flagą Francji, oraz niebieskie zaciski hamulcowe – to ulubiony kolor Sebastiena.

Mocarny silnik 1.6 turbo pod maską

Pod maskę trafił najmocniejszy seryjny silnik trzycylindrowy – to jednostka 1.6 o oznaczeniu G16E-GTS. Turbodoładowane serce z intercoolerem generuje 280 KM i 345 Nm. W rezultacie kierowca dostaje moc hot hatcha z segmentu C przy zachowaniu piórkowej wagi auta klasy B (ok. 1280 kg) i rewelacyjny stosunek mocy do masy wynoszący 4,6 kg/KM. Aby uzyskać lepszy rozkład masy, silnik wraz z 6-biegową skrzynią manualną pochylono lekko w stronę kabiny.

Jak jeździ? Prawdziwy "dzikus"

Inżynierowie zapewniają, że trzycylindrowe serce swoją charakterystyką przypomina silnik typu bokser i z niesamowitą werwą wkręca się aż do 7 tys. obrotów na minutę. Dzikus! Można oczekiwać, że sprint od 0 do 100 km/h zajmie mniej ok. 5 sekund.

Tryby Seb i Morizo – napęd 4x4 na nowo

Największe zmiany zaszły w układzie napędowym. Tryb Seb zastępuje dotychczasowy tryb Track – po jego aktywacji moment obrotowy rozdzielany jest w stosunku 40:60 na korzyść tylnej osi. Pozwala to na bardziej dynamiczne pokonywanie łuków bez utraty precyzji prowadzenia. Z kolei tryb Morizo (zastępujący Gravel) ma zapewniać maksymalną przyczepność. Podczas ostrego startu mechanizmy różnicowe są blokowane, a przy hamowaniu siła blokady jest stopniowo redukowana.

Wewnątrz znajdziemy trójkolorowe przeszycia na mniejszej kierownicy oraz nowy układ przycisków, zaczerpnięty wprost z rajdówki GR Yaris Rally2. Pamiątkowa tabliczka z numerem seryjnym oraz dedykowane grafiki Seb i Morizo na cyfrowych zegarach przypominają, że to nie jest jakiś "zwykły" Yaris.

Cena i dostępność. Ile kosztuje nowa Toyota GR Yaris Sebastien Ogier 9x?

Toyota GR Yaris Sebastien Ogier 9x to prawdziwy rarytas. Powstanie zaledwie 100 egzemplarzy (z 200) na wybrane rynki europejskie. Sprzedaż ruszy wiosną 2026 roku. Cena? Z pewnością będzie znacznie wyższa niż w przypadku wersji Aero Performance (która startuje od ok. 215 000 zł).

Specyfikacja techniczna - Toyota GR Yaris Sebastien Ogier Edition